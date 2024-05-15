Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год. Босс премии назвал информацию «выдумкой»

Роберт Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год.

Напомним, в 2020 году , выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.

Директор газеты L’Équipe Николя Манисье, руководящий вручением «Золотого мяча», опроверг информацию о том, что польский нападающий получит награду за 2020 год.

Он подчеркнул, что такая тема не поднималась, и все сообщения на этот счет являются выдумкой.