Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год. Босс премии назвал информацию «выдумкой»
Роберт Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год.
Напомним, в 2020 году Левандовски, выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.
Директор газеты L’Équipe Николя Манисье, руководящий вручением «Золотого мяча», опроверг информацию о том, что польский нападающий получит награду за 2020 год.
Он подчеркнул, что такая тема не поднималась, и все сообщения на этот счет являются выдумкой.
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