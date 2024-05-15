Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год. Босс премии назвал информацию «выдумкой»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Золотой мяч Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год.

Напомним, в 2020 году Левандовски, выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.

Директор газеты L’Équipe Николя Манисье, руководящий вручением «Золотого мяча», опроверг информацию о том, что польский нападающий получит награду за 2020 год.

Он подчеркнул, что такая тема не поднималась, и все сообщения на этот счет являются выдумкой.

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32 комментария
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Очень глупо было не вручать награду из-за короны. Сезон все равно целиком и полностью доиграли
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Ответ Zafar Babakow
Как же Месси всех глоров Криша и Мадрида так огорчил. Величайший в истории 🏆🏆
Ну хз
Роналду с 5 ЛЧ и ЧЕ - достойный конкурент как для европейца и игрока из Португалии

Требовать от КР7 победы на ЧМ, это как требовать от Халланда того же с Норвегией, потому что "Мбаппе же выиграл!" - совсем разный уровень сборных
+7
-2
+5
Ответ Vlad Zhadejko
Не все доиграли
Это проблемы тех кто не доиграл.
+7
-3
+4
Ответ Artem MERLIN
Очень глупо было не вручать награду из-за короны. Сезон все равно целиком и полностью доиграли
Не все доиграли
+3
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+2
Когда в прошлой новости говорилось, что хотят вручить с целью сохранения репутации, я написал - не поздновато ли спохватились, есть что сохранять? Видимо, их босс пришёл к схожему выводу.
+2
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Украли золото у поляка и не вернули
Западноевройпецы за 70 лет не изменились
+2
-1
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Ответ Manchester City Kings
Левандовски не получит Получит Месси за победу на ЧМ-2022
Почему, получит за вечный рекорд, который он установил как капитан за матч с Баварией в плей-офф ЛЧ как раз в 2020 году☝️
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Величайшее ограбление среди наград. Одно из.
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"У тебя нет для меня ни рубля? Ах ты тля!"
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France football отменил эту награду из-за приостановки Лиги 1, а виноват Месси 🤡
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Ну и зря
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Вот и я сразу тут написал - жирная утка.
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Эхх Лева был великим до перехода в цирк Нэгрейры) Лучше бы остался м Мюнхене))
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Его проучит Месси?
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Ответ marchellinos
Величайшее ограбление среди наград. Одно из.
После 2010 года идет на втором месте.
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Ответ Евгений Сидоров
Это проблемы тех кто не доиграл.
А если чемпионат приостановили, и у футболистов не было возможности доиграть?
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