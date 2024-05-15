«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед и 3 ничьих. Общий счет – 28:4
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений.
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Циндао Хайню» (2:0) в 12-м туре китайской Суперлиги благодаря двум голам в концовке.
В 13 матчах под руководством Слуцкого команда одержала 10 побед и трижды сыграла вничью, общий счет – 28:4.
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, набрав 30 очков в 12 матчах. Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия
Кто быстрее проиграет
Чисто футбольно - респект!
Привет Мостовому :)