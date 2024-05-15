«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед и 3 ничьих. Общий счет – 28:4

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Циндао Хайню Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений.

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Циндао Хайню» (2:0) в 12-м туре китайской Суперлиги благодаря двум голам в концовке.


В 13 матчах под руководством Слуцкого команда одержала 10 побед и трижды сыграла вничью, общий счет – 28:4.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, набрав 30 очков в 12 матчах. Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия

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17 комментариев
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Байер Алонс vS Шанхай Слуцкого
Кто быстрее проиграет
+23
0
+23
Что-то Мостовой про него последнее время перестал говорить
+15
0
+15
Леонид машина 👊
+7
0
+7
А Лёня то красавчик, не взирая на хейт в последнее время в его адрес
Чисто футбольно - респект!
+4
0
+4
Ответ che kaif
Байер Алонс vS Шанхай Слуцкого Кто быстрее проиграет
Возможно Аталанта Миранчука поможет Шанхаю Слуцкого в этом споре)
+5
-1
+4
Ответ Легато
Что-то Мостовой про него последнее время перестал говорить
Ждёт первого проигрыша.
+3
0
+3
Интересно посмотреть на команду Слуцкого в азиатской ЛЧ.
+2
0
+2
Все на Ванфуцзинскую!
+2
0
+2
Имя «Леонид» по-китайски будет звучать как «леаннидэ». Иероглифы имени: 列昂尼德
+2
0
+2
Ответ Mars1104
Имя «Леонид» по-китайски будет звучать как «леаннидэ». Иероглифы имени: 列昂尼德
Слуцкий?
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Ответ OliNero
Леонид машина 👊
Рады за наших !
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Ответ Легато
Что-то Мостовой про него последнее время перестал говорить
А надо?
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Лёня-Космос🤩
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При том, что я никогда не прощу Лене его работу со сборной (просто отвратительную на мой взгляд), но не отдать должное его перерождению из стендапера и комика обратно в тренеры высокого уровня - просто нельзя. Леня - мужик. Реально заслужил респектос...
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Так держать, Леонид Викторович !
Привет Мостовому :)
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Надеюсь отката следом не будет и 13 матчей без побед…
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Лёня так держать 🤘🤘🤘
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