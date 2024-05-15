Антон Зиньковский: «Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках. 28 лет оно было, а сейчас – нет, видимо»

Антон Зиньковский заявил, что Владимир Слишкович сомневается в его самоотдаче.

Ранее красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. 28-летний полузащитник « » не принимал участие в этой игре и не выходил на поле в стартовом составе на протяжении нескольких матчей до этого.

«Без понятия, с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.

Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится – посмотрим. Отношения со нормальные», – сказал полузащитник «Спартака».