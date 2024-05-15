Антон Зиньковский: «Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках. 28 лет оно было, а сейчас – нет, видимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Антон Зиньковский заявил, что Владимир Слишкович сомневается в его самоотдаче.

Ранее красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. 28-летний полузащитник «Спартака» не принимал участие в этой игре и не выходил на поле в стартовом составе на протяжении нескольких матчей до этого. 

«Без понятия, с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.

Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится – посмотрим. Отношения со Слишковичем нормальные», – сказал полузащитник «Спартака».

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92 комментария
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новый цикл начался слишком быстро
+196
-7
+189
Думал, что Антон умнее.
Это в том числе мотивация для тебя - работать еще больше, чтобы сделать следующий шаг как футболист, становиться лучше, а он выносит личный разговор на публику через общение с прессой, еще и в формате «я обиделась».
Клоуны. Очень расстраивает все, что творится в нашем футболе.
+77
-2
+75
А Федун точно ушёл?
+54
-2
+52
Ответ Алексей Иванов
новый цикл начался слишком быстро
как всегда у этих бездарей (паспортистов Спартака)
+34
-4
+30
Зиньковский даже без мяча при беге спотыкается, а тут ему суазали правду и он заныл)
+31
-2
+29
Хахахахахаххааххаха!!!!
+30
-4
+26
Ответ Алексей Иванов
новый цикл начался слишком быстро
скрипт по сливу очередного "тренеришки" кто-то запустил слишком рано, пранк вышел из-под контроля?
+23
-1
+22
По тому, как играет Зиньковский, очевидно, что Слишкович полностью прав
+23
-2
+21
Паспортисты нытики это классика Спартака и всего российского футбола. На тренировках не был, но вот спортивной злости в нем нуль.
+22
-3
+19
Странно, что только в 28 лет звезду словил, обычно это раньше бывает.
+17
-1
+16
А Слишкович абсолютно прав, желания реально не хватает, а после таких слов то выходит и с мозгами беда
+18
-2
+16
Я не знаю что там на тренировках Спартака, но за 1976 минут во всех турнирах у тебя, Антоша, аж целых 4 забитых мяча (2 в чемпионате) и 0 (нуль) ассистов. В чемпионате сыграно 1300+ минут, а выхлоп?
Это точно убедительная статистика для того, чтобы считать себя игроком старта и недоумевать, почему тренер держит тебя на лавке?
+17
-1
+16
в приложении РПЛ написано вот что:
Зиньковский Антон
27 матчей 1509 минут, в среднем 56 минут за матч.
2 гола, 0 (ноль) голевых передач.

может ошибка там где-то
+13
-1
+12
Ответ Vadimkabkbk
Главное полено и разочарование весеннего отрезка чемпионата. С тобой в старте Спартак выходит вдесятером играть. В крылья пора обратно !
А Крыльям он зачем после жирного московского контракта, в результате которого играть разучился?
Зиньковский образца эпохи до Спартака был необходимым и важнейшим игроком для Самары. Сейчас и даром не над.
Это я как болельщица КС говорю
+13
-2
+11
Гнилота.
И как игрок ноль полный весь сезон.
+10
-1
+9
с агентом Джикии пообщался
+8
-1
+7
Главное полено и разочарование весеннего отрезка чемпионата. С тобой в старте Спартак выходит вдесятером играть. В крылья пора обратно !
+11
-4
+7
Антон,ты бы молчал...
+8
-1
+7
Вот согласен со Слишковичем, как ни странно ...
+8
-2
+6
А я видел много последних твоих игр , Антон и ты реально не смог даже близко лидерство на себя взять после потери тёзки. Так что ты по делу на поле не выходишь !
+7
-1
+6
Тут согласен с Зиной, желание-то есть.
Но насчет сидения на банке согласен со Слишковичем. Антоха вообще ничего не может на поле. Ни обвести, ни передачу выдать.
+8
-2
+6
Ответ Михаил Смирнов
словил звезду,что незаменим по факту напоминает Василия Баранова,голову вниз и подрал
не трогать Васю
+6
-1
+5
Ответ hulk&boloto
Федуну надо памятник поставить, соответствовал)
и надпись: он ушёл, но дело его живёт......
+6
-1
+5
Вся страна видит и тренер видит, а Антоха бревно в глазу не замечает! Похоже все-таки краска для волос опастная штука, что мозг выжгла!
+7
-2
+5
Понеслась …
+6
-2
+4
ну судя как Дуарте начал бегать, то Антоха точно пешком ходит😂😂😂
+5
-1
+4
Иногда лучше жевать, чем говорить. По весне играл плохо. Ну а выносить сор из избы. Зачем?
+4
-1
+3
Ответ pnm478qph6
А Слишкович абсолютно прав, желания реально не хватает, а после таких слов то выходит и с мозгами беда
словил звезду,что незаменим по факту напоминает Василия Баранова,голову вниз и подрал
+4
-1
+3
антон глянь на свою стату и количество матчей ты что лучше угальде? бонгонды? Квинси ушёл пол сезона назад а до сих пор лучший по kpi сиди на банке ровно
+4
-1
+3
Видимо правильно сказал, потому что на поле так же не видно желания... Умярова бы ещё посадить.
+3
-1
+2
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