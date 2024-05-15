Антон Зиньковский: «Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках. 28 лет оно было, а сейчас – нет, видимо»
Антон Зиньковский заявил, что Владимир Слишкович сомневается в его самоотдаче.
Ранее красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. 28-летний полузащитник «Спартака» не принимал участие в этой игре и не выходил на поле в стартовом составе на протяжении нескольких матчей до этого.
«Без понятия, с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас нет.
Что касается моего будущего, пока думать не о чем. Сезон закончится – посмотрим. Отношения со Слишковичем нормальные», – сказал полузащитник «Спартака».
Это в том числе мотивация для тебя - работать еще больше, чтобы сделать следующий шаг как футболист, становиться лучше, а он выносит личный разговор на публику через общение с прессой, еще и в формате «я обиделась».
Клоуны. Очень расстраивает все, что творится в нашем футболе.
Это точно убедительная статистика для того, чтобы считать себя игроком старта и недоумевать, почему тренер держит тебя на лавке?
Зиньковский Антон
27 матчей 1509 минут, в среднем 56 минут за матч.
2 гола, 0 (ноль) голевых передач.
может ошибка там где-то
Зиньковский образца эпохи до Спартака был необходимым и важнейшим игроком для Самары. Сейчас и даром не над.
Это я как болельщица КС говорю
И как игрок ноль полный весь сезон.
Но насчет сидения на банке согласен со Слишковичем. Антоха вообще ничего не может на поле. Ни обвести, ни передачу выдать.