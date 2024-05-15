Ямаль, Родриго, Кубарси, Нико Уильямс, Кубо, 3 игрока «Жироны» – среди номинантов на приз лучшему футболисту U23 в Ла Лиге
Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку U23 по итогам сезона.
В число претендентов на награду лучшему футболисту не старше 23 лет по итогам сезона-2023/24 вошли: Ламин Ямаль, Пау Кубарси (оба – «Барселона»), Родриго («Реал Мадрид»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ян Коуто, Савио Морейра, Мигель Гутьеррес (все трое – «Жирона»), Хави Герра («Валенсия»), Джонни Кардозо («Бетис») и Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.
Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге
А где Джуд?