Ямаль, Родриго, Кубарси, Нико Уильямс, Кубо, 3 игрока «Жироны» – среди номинантов на приз лучшему футболисту U23 в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Жирона Такефуса Кубо Родриго Мигель Гутьеррес Джонни Кардозо Ян Коуто Савио Морейра Нико Уильямс Хави Герра Морено Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку U23 по итогам сезона.

В число претендентов на награду лучшему футболисту не старше 23 лет по итогам сезона-2023/24 вошли: Ламин Ямаль, Пау Кубарси (оба – «Барселона»), РодригоРеал Мадрид»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ян Коуто, Савио Морейра, Мигель Гутьеррес (все трое – «Жирона»), Хави ГерраВаленсия»), Джонни КардозоБетис») и Такефуса КубоРеал Сосьедад»).

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.

Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
100% отдадут Ямалю
+2
0
+2
По игре Родриго по пиару Шмаль
+6
-5
+1
Почему мопси нет в списках ?
+1
-1
0
)
А где Джуд?
+1
-1
0
Я бы дал Савио: ведет игру Жироны, 17 г+п. Именно после его прихода команда выдала лучший сезон в истории.
+1
-1
0
А где Месси?
0
0
0
А Беллингему уже 24 стукнуло, что он не достоин соискания?
0
0
0
Ответ Yobo
По игре Родриго по пиару Шмаль
Какая разница сколько пиарили твою мать, она ведь не заявлена в ла лиге. Кстати, если под пиаром ты подразумеваешь её сцены групповухи, то это не пиар, а просто её работа
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий