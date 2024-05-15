Ямаль, Родриго, Кубарси, Нико Уильямс, Кубо, 3 игрока «Жироны» – среди номинантов на приз лучшему футболисту U23 в Ла Лиге

Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку U23 по итогам сезона.

В число претендентов на награду лучшему футболисту не старше 23 лет по итогам сезона-2023/24 вошли: , (оба – « »), (« »), («Атлетик»), , , (все трое – « »), (« »), (« ») и (« »).

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.

Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге