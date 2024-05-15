Пирс Морган: «Тоттенхэм» бесполезен, кучка жалких неудачников, Порро – мудак. «Вест Хэм» обыграет «Сити» в знак благодарности Райсу»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм соцсети Деклан Райс Педро Порро Пирс Морган Футбол

Пирс Морган разочарован поражением «Тоттенхэма» от «Манчестер Сити».

В перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проиграл на домашнем стадионе со счетом 0:2.

«Манчестер Сити» благодаря победе возглавил турнирную таблицу, опередив «Арсенал» на 2 очка за тур до конца чемпионата – команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» в заключительном матче.

Телеведущий, болеющий за «Арсенал», опубликовал в твиттере несколько эмоциональных постов.

«Порро, ты тупой мудак, «Тоттенхэм» бесполезен. Фанаты «шпор» еще и поют – что за жалкая кучка неудачников.

«Вест Хэм» обыграет «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. А теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», – написал Морган.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»

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20 комментариев
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Я больше поверю в то, что потомственные неудачники Арсенальцы сольют Эвертону разгромно, чем Сити не обыграет Вест Хэм дома))
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альцгеймер налицо...
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А почему Порро можно оскорблять, а какого-нибудь Винисиуса нет?:)
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Какие же болельщики Арсенала крутые) Каждый день становятся болельщиками другого клуба, а когда эта команда проигрывают, то начинают поливать дерьмом, будто им кто-то что-то должен, сами-то не справляются с взятием чемпионства, теперь бегают по комментариям и изводятся. Пирс Морган один из первых претендентов на ЧС тэг, если спортс их когда-то добавит
+7
-1
+6
ахахахах обыграет ради Райса , нуда нуда
+5
-1
+4
Как же приятно видеть, как раздирает Пирса Моргана. Хотя бы здесь не притворяется и показывает истинную сущность)

В реальности же Тоттенхэм очень недурно сыграл против Сити, а Сон реально мог сравнивать счет в концовке, но Ортега выстоял выход один на один. Тут уж если к кому и предъявлять претензии, так к своей команде за тот самый матч с Астон Виллой.
+5
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+4
А теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», – написал Морган

Это же буквально любой фанат Арсенала вчера вечером)
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Как же он хайпит на своем идиотизме
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Ответ rigobersong
А почему Порро можно оскорблять, а какого-нибудь Винисиуса нет?:)
А это другоэ
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Представляю как этого неадекватного заплющит, когда Сити станет чемпионом! Может Морган повесится от горя?
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Дурной тон.
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А чего он про Аль Наср ничего не напишет?
Они же тоже лузеры, а их капитан неудачник, который проиграл все трофеи.
Мог бы после Марокко начинать писать об одном персонаже)
Там лузерства хоть отбавляй.
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Вроде бы и истерика, да, но с другой стороны всё по фактам, таких неудачников, как Тоттенхэм, больше не осталось в футболе после чемпионства Байера, они теперь вне конкуренции
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6 летняя серия без поражений от МС на домашнем стадионе ТТХ прервалась именно вчера)
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Вообще не понимаю, почему ТТХ виноват в проблемах Арсенала и кому-то что-то должен, Арсенал сам виноват что не смог выдержать темпа МС, причем этот МС за последние годы был вообще слабейший, ведь ушел Гюндоган, а КДБ был травмирован и Сити лихорадило:) Это скорей у Арсенала менталочка маленького клуба, именно поэтому они проиграли Баварии и фактически проиграли чемпионат:))
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Пирс Морган - не меньший ##### чем болельщики Тоттенхема.
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Ответ QWertY
Я больше поверю в то, что потомственные неудачники Арсенальцы сольют Эвертону разгромно, чем Сити не обыграет Вест Хэм дома))
а как дела у потомственных МЮдачников ?
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Ответ Fona
Какие же болельщики Арсенала крутые) Каждый день становятся болельщиками другого клуба, а когда эта команда проигрывают, то начинают поливать дерьмом, будто им кто-то что-то должен, сами-то не справляются с взятием чемпионства, теперь бегают по комментариям и изводятся. Пирс Морган один из первых претендентов на ЧС тэг, если спортс их когда-то добавит
В Англии мало кто этого Моргана выносит среди футбольных фанатов. Фанаты Арсенала тем более.
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Ответ CyberUnited
В Англии мало кто этого Моргана выносит среди футбольных фанатов. Фанаты Арсенала тем более.
Фанаты Арсенала очень не похожи на Моргана, особенно в комментариях под постами Тоттенхэма, Сона и даже в группах ВК/Телеграм
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