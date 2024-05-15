Пирс Морган: «Тоттенхэм» бесполезен, кучка жалких неудачников, Порро – мудак. «Вест Хэм» обыграет «Сити» в знак благодарности Райсу»
Пирс Морган разочарован поражением «Тоттенхэма» от «Манчестер Сити».
В перенесенной игре 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» проиграл на домашнем стадионе со счетом 0:2.
«Манчестер Сити» благодаря победе возглавил турнирную таблицу, опередив «Арсенал» на 2 очка за тур до конца чемпионата – команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм» в заключительном матче.
Телеведущий, болеющий за «Арсенал», опубликовал в твиттере несколько эмоциональных постов.
«Порро, ты тупой мудак, «Тоттенхэм» бесполезен. Фанаты «шпор» еще и поют – что за жалкая кучка неудачников.
«Вест Хэм» обыграет «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. А теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», – написал Морган.
Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»
В реальности же Тоттенхэм очень недурно сыграл против Сити, а Сон реально мог сравнивать счет в концовке, но Ортега выстоял выход один на один. Тут уж если к кому и предъявлять претензии, так к своей команде за тот самый матч с Астон Виллой.
Это же буквально любой фанат Арсенала вчера вечером)
Они же тоже лузеры, а их капитан неудачник, который проиграл все трофеи.
Мог бы после Марокко начинать писать об одном персонаже)
Там лузерства хоть отбавляй.