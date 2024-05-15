Пирс Морган: «Тоттенхэм» бесполезен, кучка жалких неудачников, Порро – мудак. «Вест Хэм» обыграет «Сити» в знак благодарности Райсу»

Пирс Морган разочарован поражением «Тоттенхэма» от «Манчестер Сити».

В перенесенной игре 34-го тура «Тоттенхэм» проиграл на домашнем стадионе со счетом 0:2.

« » благодаря победе возглавил турнирную таблицу, опередив «Арсенал» на 2 очка за тур до конца чемпионата – команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет « » в заключительном матче.

Телеведущий, болеющий за «Арсенал», опубликовал в твиттере несколько эмоциональных постов.

« , ты тупой мудак, «Тоттенхэм» бесполезен. Фанаты «шпор» еще и поют – что за жалкая кучка неудачников.

«Вест Хэм» обыграет «Сити» в воскресенье – в знак благодарности . А теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», – написал Морган.

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»