Анчелотти, Симеоне, Мичел, Вальверде и Марселино номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге

Ла Лига объявила претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В число номинантов вошли (« »), «( »), («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград, которая пройдет 28 мая.