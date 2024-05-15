Анчелотти, Симеоне, Мичел, Вальверде и Марселино номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге
Ла Лига объявила претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.
В число номинантов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Мичел Санчес «(Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).
Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград, которая пройдет 28 мая.
А Реалу чемпионство....обыденное дело, в Лиге и конкурентов то нету
На классе заберет тренера сезона)
"Легко" выиграть 4 Лиги Чемпионов.
"Легко" выиграть все 5 топ лиг.
"Легко" оставаться актуальным в 64 год и более чем на протяжении 20 лет.
Легко ли?
3 место с Жироной более классное достижение чем чемпионство с Реалом.
(P.S. фан Барсы)