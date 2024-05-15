Анчелотти, Симеоне, Мичел, Вальверде и Марселино номинированы на приз лучшему тренеру сезона в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Атлетик Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль Ла Лига Диего Симеоне рейтинги Жирона Мичел Санчес Футбол

Ла Лига объявила претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В число номинантов вошли Карло АнчелоттиРеал»), Мичел Санчес «(Жирона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград, которая пройдет 28 мая.

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54 комментария
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Ответ войд
Ну тут у Анчелоти нет соперников На классе заберет тренера сезона)
Мичел должен брать, у него прогресс чумовой, ну и для Жироны такой результат - это событие.

А Реалу чемпионство....обыденное дело, в Лиге и конкурентов то нету
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Ну тут у Анчелоти нет соперников
На классе заберет тренера сезона)
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Ответ Николай Ходос
а где Хаби Алонсо?
В Германии.
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Если бы Жирона не слила конец сезона, то можно было бы о чём-нибудь думать. Но, тут вариантов нет. Весь сезон, особенно в начале, такие травмы в обороне и всего одно поражение и так мало пропущенных. Плюс уверенная победа. Анчи проделал невероятную работу с составом. Всему тренерскому штабу аплодисменты.
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Эрнесто Вальверде конечно молодец! Хотелось бы увидеть Атлетик в ЛЧ, но и ЛЕ сойдёт
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Тут скорее Санчес, или на крайняк Папа Карло. 3 место с Жироной более классное достижение чем чемпионство с Реалом.
Карло проиграл всего 1 раз за 36 игр, чем не достижение для вручение приза!
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Что здесь забыл Симеоне? Это шутка какая-то? Тогда бы и Хави добавили, он на 2 позиции выше в чемпионате.
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Ответ Evengar
Быть Анчелотти легко, а вот поди ж ты вытащи Жирону в топ-3, это уже маленький подвиг. Будет несправедливо, если Мичел не получит награду.
Легко...
"Легко" выиграть 4 Лиги Чемпионов.
"Легко" выиграть все 5 топ лиг.
"Легко" оставаться актуальным в 64 год и более чем на протяжении 20 лет.
Легко ли?
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Ответ Николай Ходос
остряк!
Ты бы ещё за Слуцкого спросил. Каким образом Алонсо относится к Ла Лиге ?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А тебе как фанату Барсы интересно смотреть на такой антифутбол при Хави?
Почему антифутбол?)
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Ответ войд
Ну тут у Анчелоти нет соперников На классе заберет тренера сезона)
Неочевидно.
+5
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В этом сезоне только один человек может быть номинирован )))
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Ответ закрыт по беспределу
Ну тут либо Папа Карло, либо на крайняк Санчес.
Тут скорее Санчес, или на крайняк Папа Карло.
3 место с Жироной более классное достижение чем чемпионство с Реалом.
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Ответ Vlad Zhadejko
То есть Диего в номинацию включён, а Хави нет? Странный выбор, если честно
От Хави ожидали большего, борьбу за титул, а не борьбу за второе и третье место, за что его награждать? Добавим его красные карточки, постоянное нытьё, Хави никакой симпатии не вызывает, когда во всех проигрышах виноват кто-то, только не он 🤔
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Ответ Jan Paskel
Мичел должен брать, у него прогресс чумовой, ну и для Жироны такой результат - это событие. А Реалу чемпионство....обыденное дело, в Лиге и конкурентов то нету
Это не просто чемпионство, это одна из лучших команд в истории лиги по набранным очкам и обороне, и это при отсутствии основного вратаря и двух основных в прошлом сезоне цз, без чистого форварда и с кучей травм в середине сезона
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Ответ Aslan Aslan
А где , Хави ?
Хахахаххаха, ждал такой коммент)
(P.S. фан Барсы)
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Ответ Александр В. Журавлев
Легко... "Легко" выиграть 4 Лиги Чемпионов. "Легко" выиграть все 5 топ лиг. "Легко" оставаться актуальным в 64 год и более чем на протяжении 20 лет. Легко ли?
Речь про нынешний сезон.
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Ответ Kex
От Хави ожидали большего, борьбу за титул, а не борьбу за второе и третье место, за что его награждать? Добавим его красные карточки, постоянное нытьё, Хави никакой симпатии не вызывает, когда во всех проигрышах виноват кто-то, только не он 🤔
Согласен, от Хави ждали большего, особенно учитывая результаты прошлого сезона, я не считаю, что он заслужил приз (как по мне, его следует отдать Мичелу), но, как мне кажется, он достоин быть в номинации ничуть не меньше, чем Симеоне
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Ответ Kex
От Хави ожидали большего, борьбу за титул, а не борьбу за второе и третье место, за что его награждать? Добавим его красные карточки, постоянное нытьё, Хави никакой симпатии не вызывает, когда во всех проигрышах виноват кто-то, только не он 🤔
А Симеоне, по твоему, есть за что?
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Ответ black_96@mail.ru
Карло проиграл всего 1 раз за 36 игр, чем не достижение для вручение приза!
Я не умаляю достижений Анчи. Но сам факт попадания в топ -3 Жироны, как по мне сложнее чем первенство с Реалом.
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Ответ &_Bishep_&
Симеоне ..за четвертое место и вылет в ЛЧ от пятой команды Бундеслиги? 🤣🤣
5-ая команда Бундеслиги сейчас играет в финале.
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Ответ &_Bishep_&
Симеоне ..за четвертое место и вылет в ЛЧ от пятой команды Бундеслиги? 🤣🤣
Как бы эта 5-а команда БЛ 1-ю в ЛЛ в автобус не затолкала в ЛЧ.
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Ответ Мысли Стетхема
В Германии.
остряк!
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Ответ Jan Paskel
Мичел должен брать, у него прогресс чумовой, ну и для Жироны такой результат - это событие. А Реалу чемпионство....обыденное дело, в Лиге и конкурентов то нету
Реал и защита титула - это большая редкость.
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Ответ Jan Paskel
Мичел должен брать, у него прогресс чумовой, ну и для Жироны такой результат - это событие. А Реалу чемпионство....обыденное дело, в Лиге и конкурентов то нету
Тогда получается в АПЛ должен Эмери забирать? У Виллы тоже прогресс серьезный
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Ну, приз зрительских симпатий точно был бы у Хави. Влюбил в себя всех!
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А каких претендентов идёт речь??? Анчелотти - это очевидно и однозначно!!! все остальные даже близко не стоят
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Что-что? А лучший тренер мира Чапи?
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Мичел или Вальверде
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Мичел я думаю более подходит
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