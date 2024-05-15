Вероника Степанова: «Олимпиады становятся похожи на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то»
Лыжница Вероника Степанова высказалась за создание новых турниров.
«Есть у нас с Дмитрием Губерниевым довольно долгий спор. Он считает, что Олимпиада (любая) – это хорошо. «Стильно, модно, молодежно», как один мой тренер любил говорить. А я вот все больше считаю, что хоть пока и молодежно, но все менее стильно и точно больше не модно.
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Дорогой Дима Губерниев, а почему бы нам не объединить силы и не направить наши способности на агитацию за создание чего‑то абсолютно нового? Что? Говоришь, невероятно сложно? Даже без размаха нынешних Олимпиад — это все равно огромные вложения, на которые могут пойти только по‑настоящему богатые люди. Но Тед Тернер в свое время ведь пошел? И создал Игры доброй воли, обеспечил себе место в истории. Многим сейчас такое под силу? Нет, но они существуют. Наследный принц Мухаммед ибн Салман, например. Или Илон Маск. У тебя нет, случайно, его телефона?
Меня расстраивает (если хотите — бесит), что мы уже два года обсуждаем, ехать ли в Париж, когда нам прямо на Западе говорят: мы вас не ждем и не хотим видеть. Вместо этого мы могли бы обивать пороги приемных тех десяти людей в мире, которым под силу организовать и заплатить за альтернативу. Желательно — в России, но не обязательно. Честолюбивых миллиардеров много и в Китае, и в арабском мире, и даже в условной Турции.
Мухаммед ибн Салман строит лучший в мире снежный курорт в Саудовской Аравии. И он его построит, вне всякого сомнения.
Игры доброй воли 2.0 не будут стоить миллиарды, как Олимпиады, потому что соревнования можно и нужно проводить лишь по тем видам спорта, которые по‑настоящему популярны. И нет никакой необходимости собирать толпы: вы знали, например, что на Олимпиаде в Пекине было аж триста лыжников? При этом почти все золото и серебро выиграли норвежцы и россияне. Ну и зачем это сборище статистов на лыжне, когда достаточно трех десятков лучших?
Олимпиады в нынешнем виде все больше становятся похожи на ставший немодным курорт, на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то. Когда‑то всем хотелось – а теперь имя узнаваемо, но интерес все больше пропадает. Поэтому строят новые курорты и выпускают новые телефоны. А мы должны собраться все вместе и попробовать придумать «новую Олимпиаду». Для XXI века», – написала Степанова.
То есть, она хочет лично говорить спортсменам - мы вас видеть не хотим. Шуруйте отсюда.
И чем это будет отличаться от нынешнего бана России ?
вроде все еще что-то строчит чтобы хайп словить и подлизнуть, но уже не ловится, а забытой быть не хочется
Так давайте их импортозаместим мертворожденным турниром 40+ летней давности!
Олимпиада это все равно статус и престиж, а все так называемые "альтернативы" это просто большие призовые, и сейчас топовых спортсменов на такое даже очень большими деньгами не заманишь, тем более если это конфликтует с позицией их национальных федераций, тем более если их поставить перед выбором или Олимпиада или какой то сомнительный непонятный проект
Популярность разных видов спорта весьма относительна, те же лыжи обычные, думаю, не особо популярны в странах и регионах, где не бывает устойчивого снежного покрова.
При этом сами ОИ меняются, постоянно добавляются новые виды спорта с растущей популярностью, а в старых появляются более зрелищные дисциплины.
Чтобы ОИ были более дешевы и доступны, надо просто перестать их отдавать странам без инфраструктуры, неудобно расположенным, но с большими понтами.
Надо проводить их попеременно в 3-4 локациях, с наиболее развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.
Тогда спортивные объекты будут использоваться регулярно, и не надо будет выбрасывать миллиарды долларов на малополезные после Олимпиады, но дорогие в эксплуатации сооружения.