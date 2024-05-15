Вероника Степанова: «Олимпиады становятся похожи на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то»

Лыжница Вероника Степанова высказалась за создание новых турниров.

«Есть у нас с довольно долгий спор. Он считает, что Олимпиада (любая) – это хорошо. «Стильно, модно, молодежно», как один мой тренер любил говорить. А я вот все больше считаю, что хоть пока и молодежно, но все менее стильно и точно больше не модно.

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Дорогой Дима Губерниев, а почему бы нам не объединить силы и не направить наши способности на агитацию за создание чего‑то абсолютно нового? Что? Говоришь, невероятно сложно? Даже без размаха нынешних Олимпиад — это все равно огромные вложения, на которые могут пойти только по‑настоящему богатые люди. Но Тед Тернер в свое время ведь пошел? И создал Игры доброй воли, обеспечил себе место в истории. Многим сейчас такое под силу? Нет, но они существуют. Наследный принц Мухаммед ибн Салман, например. Или Илон Маск. У тебя нет, случайно, его телефона?

Меня расстраивает (если хотите — бесит), что мы уже два года обсуждаем, ехать ли в Париж, когда нам прямо на Западе говорят: мы вас не ждем и не хотим видеть. Вместо этого мы могли бы обивать пороги приемных тех десяти людей в мире, которым под силу организовать и заплатить за альтернативу. Желательно — в России, но не обязательно. Честолюбивых миллиардеров много и в Китае, и в арабском мире, и даже в условной Турции.

Мухаммед ибн Салман строит лучший в мире снежный курорт в Саудовской Аравии. И он его построит, вне всякого сомнения.

Игры доброй воли 2.0 не будут стоить миллиарды, как Олимпиады, потому что соревнования можно и нужно проводить лишь по тем видам спорта, которые по‑настоящему популярны. И нет никакой необходимости собирать толпы: вы знали, например, что на Олимпиаде в Пекине было аж триста лыжников? При этом почти все золото и серебро выиграли норвежцы и россияне. Ну и зачем это сборище статистов на лыжне, когда достаточно трех десятков лучших?

Олимпиады в нынешнем виде все больше становятся похожи на ставший немодным курорт, на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то. Когда‑то всем хотелось – а теперь имя узнаваемо, но интерес все больше пропадает. Поэтому строят новые курорты и выпускают новые телефоны. А мы должны собраться все вместе и попробовать придумать «новую Олимпиаду». Для XXI века», – написала .