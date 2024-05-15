Вероника Степанова: «Олимпиады становятся похожи на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась за создание новых турниров.

«Есть у нас с Дмитрием Губерниевым довольно долгий спор. Он считает, что Олимпиада (любая) – это хорошо. «Стильно, модно, молодежно», как один мой тренер любил говорить. А я вот все больше считаю, что хоть пока и молодежно, но все менее стильно и точно больше не модно.

<...></...>

Дорогой Дима Губерниев, а почему бы нам не объединить силы и не направить наши способности на агитацию за создание чего‑то абсолютно нового? Что? Говоришь, невероятно сложно? Даже без размаха нынешних Олимпиад — это все равно огромные вложения, на которые могут пойти только по‑настоящему богатые люди. Но Тед Тернер в свое время ведь пошел? И создал Игры доброй воли, обеспечил себе место в истории. Многим сейчас такое под силу? Нет, но они существуют. Наследный принц Мухаммед ибн Салман, например. Или Илон Маск. У тебя нет, случайно, его телефона?

Меня расстраивает (если хотите — бесит), что мы уже два года обсуждаем, ехать ли в Париж, когда нам прямо на Западе говорят: мы вас не ждем и не хотим видеть. Вместо этого мы могли бы обивать пороги приемных тех десяти людей в мире, которым под силу организовать и заплатить за альтернативу. Желательно — в России, но не обязательно. Честолюбивых миллиардеров много и в Китае, и в арабском мире, и даже в условной Турции.

Мухаммед ибн Салман строит лучший в мире снежный курорт в Саудовской Аравии. И он его построит, вне всякого сомнения.

Игры доброй воли 2.0 не будут стоить миллиарды, как Олимпиады, потому что соревнования можно и нужно проводить лишь по тем видам спорта, которые по‑настоящему популярны. И нет никакой необходимости собирать толпы: вы знали, например, что на Олимпиаде в Пекине было аж триста лыжников? При этом почти все золото и серебро выиграли норвежцы и россияне. Ну и зачем это сборище статистов на лыжне, когда достаточно трех десятков лучших?

Олимпиады в нынешнем виде все больше становятся похожи на ставший немодным курорт, на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то. Когда‑то всем хотелось – а теперь имя узнаваемо, но интерес все больше пропадает. Поэтому строят новые курорты и выпускают новые телефоны. А мы должны собраться все вместе и попробовать придумать «новую Олимпиаду». Для XXI века», – написала Степанова

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вероника Степанова становится похожа на устаревшую модель Отара Кушанашвили
+79
-15
+64
Ответ Sinkevich
Вероника Степанова становится похожа на устаревшую модель Отара Кушанашвили
Отарик совсем не заслуживает такого сравнения
+67
-3
+64
Ее бы да дягтереву в помощницы
+44
-3
+41
Лучше бы поменяла своего престарелого спичрайтера - этот унылый канцелярит даже читать скучно. Да и кто в здравом уме поверит, что степанова знает кто такой Тед Тернер
+35
-1
+34
Про Олимпиаду можно в таком ключе рассуждать,когда тебя зовут,а ты говоришь,на кой ляд мне это здалось,я лучше на спартакиаду поеду.А пока это всё дешевая брехня
+29
-3
+26
Ответ R Kukhov
Ее бы да дягтереву в помощницы
не проходит по гендерному принципу. Ему для бани помощницы не нужны).
+19
0
+19
Степанова становится похожа на старую жрицу любви. Артикуляционный аппарат все ещё работает, но уже не то.
+20
-2
+18
Ответ Sinkevich
Вероника Степанова становится похожа на устаревшую модель Отара Кушанашвили
Какой бы Отарик не был одиозный, человек он неплохой и не плохой.
+15
-1
+14
Ответ R Kukhov
Ее бы да дягтереву в помощницы
То же об этом подумал, излагать чушь и глупости, с умным лицом, у ней прекрасно получается .
+9
0
+9
А кто ты без халявной медали в эстафете Олимпиады? Никто без титулов и званий
+7
-2
+5
Если любишь - отпусти
+6
-2
+4
И нет никакой необходимости собирать толпы: вы знали, например, что на Олимпиаде в Пекине было аж триста лыжников? При этом почти все золото и серебро выиграли норвежцы и россияне. Ну и зачем это сборище статистов на лыжне, когда достаточно трех десятков лучших?

То есть, она хочет лично говорить спортсменам - мы вас видеть не хотим. Шуруйте отсюда.
И чем это будет отличаться от нынешнего бана России ?
+5
-1
+4
Как старая модель телефона, еще работает, но у меня его нет
+4
-1
+3
Ответ R Kukhov
Ее бы да дягтереву в помощницы
Дык она только об этом и мечтает. Ей лыжи уже не интересны. Хочет устраивать мероприятия вселенского масштабу. Не хочу быть царицею, а хочу владычицей морскою!
+3
0
+3
Степанова становится похожа на устаревшую модель телефона:

вроде все еще что-то строчит чтобы хайп словить и подлизнуть, но уже не ловится, а забытой быть не хочется
+3
0
+3
Олимпиады устарели...
Так давайте их импортозаместим мертворожденным турниром 40+ летней давности!
+3
-1
+2
Эти игры полностью провалились финансово, это первое, второе -думать то тебе не чем и ты не наследный принц, а просто завистливая , кичливая нищебродка
+2
0
+2
так вон Игры дружбы же решили организовать - что большой спрос на них?
Олимпиада это все равно статус и престиж, а все так называемые "альтернативы" это просто большие призовые, и сейчас топовых спортсменов на такое даже очень большими деньгами не заманишь, тем более если это конфликтует с позицией их национальных федераций, тем более если их поставить перед выбором или Олимпиада или какой то сомнительный непонятный проект
+2
0
+2
Ответ R Kukhov
Ее бы да дягтереву в помощницы
Она и старается для этого.
+2
0
+2
Игры доброй воли были коммерческим провалом, так-то.
+4
-2
+2
Заменитель Родниной
+3
-2
+1
Не надо путать Олимпийские игры и обычные коммерческие турниры, массовость и элитарность.
Популярность разных видов спорта весьма относительна, те же лыжи обычные, думаю, не особо популярны в странах и регионах, где не бывает устойчивого снежного покрова.
При этом сами ОИ меняются, постоянно добавляются новые виды спорта с растущей популярностью, а в старых появляются более зрелищные дисциплины.
Чтобы ОИ были более дешевы и доступны, надо просто перестать их отдавать странам без инфраструктуры, неудобно расположенным, но с большими понтами.
Надо проводить их попеременно в 3-4 локациях, с наиболее развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.
Тогда спортивные объекты будут использоваться регулярно, и не надо будет выбрасывать миллиарды долларов на малополезные после Олимпиады, но дорогие в эксплуатации сооружения.
+1
0
+1
Вспомни без гугла хотя бы десяток победителей игр Доброй Воли, а потом трещи. В чем-то права, но чтобы соревнование стало статусым, должно пройти много лет. И назови хотя бы одно соревнование, которое по статусу сопоставимо с ОИ? Особенно для таких видов как стрельба, синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки на батуте, да много ещё каких.
+1
0
+1
Да ты что! Надо же! Это потому что ты в них не участвуешь? Чет два года назад всё нормально у тебя было. Благодаря СВО стало видно насколько некоторые товарищи лицемерны и закомплексованы.
+1
0
+1
Еще работает, но уже не то - как будто про своего престарелого папика с RT рассказывает...
+4
-3
+1
Степанова прямо рвется перейти в мир масс-медиа и составить тандем с Губерниевым.
+2
-1
+1
Интересно, есть ли смысл реагировать на этот словесный поток?
+3
-2
+1
Впрочем как и Евровидение
+1
-1
0
не верю, что она столько предложений сама сформулировала
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий