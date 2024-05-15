«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ. Эден завершил карьеру прошлой осенью

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эден Азар деньги Футбол

«Челси» получит бонус от трансфера Эдена Азара за выход мадридцев в финал ЛЧ.

По данным  The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта Азара с «Реалом» в конце прошлого сезона, условия перехода бельгийца из «Челси» остаются в силе.

Таким образом, за выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в этом сезоне «синие» получат бонус в размере около 5 млн фунтов.

Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро без учета бонусов.

В октябре 2023-го, через несколько месяцев после досрочного расторжения контракта с мадридским клубом, бельгиец объявил о завершении карьеры.

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108 комментариев
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Самая лучшая продажа Челси. Самый провальный трансфер Реала.
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+191
Ответ Cearvm
Не сказать, что эти деньги Челси хоть как-то помогло, спустили в кратном размере.
Что за бред. Челси после продажи Азара ЛЧ брало и естественно перед этим сезоном кого-то покупало
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Даже после завершения карьеры Азар умудряется поставить Реал на бабки!
+74
-11
+63
Ответ Cearvm
Не сказать, что эти деньги Челси хоть как-то помогло, спустили в кратном размере.
Уверен? Купили Хаверца, Вернера, Менди и т.д, а потом выиграли ЛЧ, Суперкубок и клубный чемпионат мира.
+34
-3
+31
Боули: "Повезло повезло"
+26
-4
+22
Этот трасфер, конечно, подкосил всю историю сделок Переса.
Одриосола хоть был молодым и хотел доказывать,
Бейл свой вклад тоже внес, несмотря на всю критику..
Тут же бельгиец как будто сразу в санаторий приехал
+24
-3
+21
Ответ Мохнатый55
Ещё был неудачный и очень дорогой трансфер Хамеса.
Он отбился за контракт постройки дорог в Колумбии )
+17
0
+17
Ответ sashafan2
Сомнительная новость. Как бонусы могут действовать, если контракт расторгнут?
Контракт расторгнут с Азаром
А акт продажи заключали с Челси
+17
-2
+15
Ответ Мохнатый55
Ещё был неудачный и очень дорогой трансфер Хамеса.
На фоне Азара трансфер Хамеса не такой уж и неудачный, играл, забивал, потом пришли другие игроки, вокруг которых построили игру не десятилетие. Даже трансфер Кака кажется вполне себе, на фоне Азара. Просто хуже Азара быть не может. При том, что изначально то трансфер казался бомбой
+15
0
+15
Ну так. На багаже Азара и вышли в финал. Все правильно.
+17
-2
+15
Ответ Cearvm
Не сказать, что эти деньги Челси хоть как-то помогло, спустили в кратном размере.
Ничего, что на эти деньги Челси укомплектовал состав и выиграл через 2 года ЛЧ?
+14
-2
+12
Ответ ShamilK
Это просто самый большой развод в истории футбола.
Нет, есть и хуже) Например: Кто-то Гризмана купил за 120 млн+ бонусы. А вернул за какие-то 25млн. Коутиньо за 160 +бонусы, а покинул он клуб почти бесплатно. Есть еще Дембеле.
Да и тот же Челси купил Морату у Реала за 80млн евро, но он тоже не заиграл. Но про это мы не говорим, принято говорить исключительно про Мадрид. Остальное это норма.))
+10
-2
+8
Марина Грановская 💙
+8
-1
+7
Ответ Dzmitry Lavysh
Этот трасфер, конечно, подкосил всю историю сделок Переса. Одриосола хоть был молодым и хотел доказывать, Бейл свой вклад тоже внес, несмотря на всю критику.. Тут же бельгиец как будто сразу в санаторий приехал
Ещё был неудачный и очень дорогой трансфер Хамеса.
+12
-5
+7
Трансфер Азара в Реал со всеми этими сюрреалистическими издержками прямо какой-то сбой матрицы
+5
0
+5
И ведь претензий к Реалу нет. Брали лучшего игрока АПЛ, не травмирующегося, лидера клуба и сборной. Но оно вон как вышло.
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-1
+5
Ответ гилберт
Трава зелёная, небо голубое.
бчк - второй каталонский
+10
-5
+5
Ответ Николай Бойко
Самая лучшая продажа Челси. Самый провальный трансфер Реала.
Не сказать, что эти деньги Челси хоть как-то помогло, спустили в кратном размере.
+29
-24
+5
Ответ .Саныч.
Была статья, что на проданных футболках окупился за полсезона
Да что там за полсезона, буквально за полнедели
+7
-2
+5
Рычаг Боули
+7
-2
+5
Ответ sashafan2
Сомнительная новость. Как бонусы могут действовать, если контракт расторгнут?
Контракт расторгнут с Азаром, а не с Челси о его трансфере. Видимо прописали что РЕАЛ, а не Азар выходит в ЛЧ)
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
Самая лучшая продажа Челси. Самый провальный трансфер Реала.
Самый провальный трансфер в истории возможно
+2
0
+2
Уже столько гамбургеров с окончания карьеры съедено и пиваса бельгийского выпито а отрыжка до сих пор идёт
+2
0
+2
Ответ ShamilK
Для чего ты это все расписал? Все названные игроки хоть какую-то пользу принесли и ушли за деньги. Азара же с годом контракта взяли за 160 миллионов на огромную личку, и даже денег хоть какие-то не выручили. Я уже не говорю о том, что этот игрок ни разу в класико не сыграл и на поле приносил ровно нулевую пользу Кстати, Челси Морату продал за ту же сумму или чуть меньше
Зато Азар не выбил Реал из ЛЧ как это сделали Коутиньо или Дембеле
+2
0
+2
Ответ Dzmitry Lavysh
Этот трасфер, конечно, подкосил всю историю сделок Переса. Одриосола хоть был молодым и хотел доказывать, Бейл свой вклад тоже внес, несмотря на всю критику.. Тут же бельгиец как будто сразу в санаторий приехал
Были еще рейниер, бразильский опорник Лукас и баск по имени Ильяраменди, который должен был заменить Алонсо. Помню как его пиарили в свое время мощно и называли 2.0 версией Хаби. Всех покупали за хорошие деньги, только непонятно где они все сейчас.
Спокойно можно еще повспоминать.
Кстати, Бейл топ трансфер, который забивал победные голы в финалах. Ошибкой было его продление в 2018, но не покупка
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Ответ Утя Ваткин
Ну так. На багаже Азара и вышли в финал. Все правильно.
Могли бы и ему пару бургеров на этом фоне отправить
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Ответ krealpmoney
Да что там за полсезона, буквально за полнедели
Он отбился за неделю до начала переговоров. Сделку можно было не заканчивать, но Фло не хотел расстраивать другую сторону.
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Ответ QWertY
Грановская мастерски развела старикашку Переца
Это не развод, Мадрид покупал одного из лучших на тот момент футболистов, топ игрок! Кто бы мог знать что в Испании от развалиться. А Марина не лишний раз тому подтверждение, гений
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Ответ МОНТЁР ТуПи
Король бургеров и макнаггетсов
Ну в этом он хорош.
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Ответ Акер
Абрамович и Челси знали о проблемах Азара со здоровьем и его любви к вредной еде, поэтому согласились его отпустить, прописав максимально жирные плюшки. Азар уже физически не смог бы поддерживать форму к 30 +, поэтому осознав все факторы его и продали. Плюс только вспомнить сколько лет он играл почти без травм при постоянных ударах по ногам. Тут даже железный организм не выдержит. Азар лишь отчасти виноват в провале.
бред. если бы Азар не захотел в Реал сам, то его бы никто не отпустил, несмотря на лень в тренировках и страсть к вредной еде. результат на поле он давал - это главное
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