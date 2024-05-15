«Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ. Эден завершил карьеру прошлой осенью
«Челси» получит бонус от трансфера Эдена Азара за выход мадридцев в финал ЛЧ.
По данным The Telegraph, несмотря на досрочное расторжение контракта Азара с «Реалом» в конце прошлого сезона, условия перехода бельгийца из «Челси» остаются в силе.
Таким образом, за выход «Реала» в финал Лиги чемпионов в этом сезоне «синие» получат бонус в размере около 5 млн фунтов.
Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро без учета бонусов.
В октябре 2023-го, через несколько месяцев после досрочного расторжения контракта с мадридским клубом, бельгиец объявил о завершении карьеры.
Одриосола хоть был молодым и хотел доказывать,
Бейл свой вклад тоже внес, несмотря на всю критику..
Тут же бельгиец как будто сразу в санаторий приехал
А акт продажи заключали с Челси
Да и тот же Челси купил Морату у Реала за 80млн евро, но он тоже не заиграл. Но про это мы не говорим, принято говорить исключительно про Мадрид. Остальное это норма.))
Спокойно можно еще повспоминать.
Кстати, Бейл топ трансфер, который забивал победные голы в финалах. Ошибкой было его продление в 2018, но не покупка