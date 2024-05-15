АПЛ может отказаться от ВАР со следующего сезона. Клубы проголосуют 6 июня

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АПЛ может отказаться от применения системы видеоповторов.

The New York Times передает, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

В заявлении «Вулвс» указывается, что решение принято «после тщательного рассмотрения и с глубочайшим уважением к Премьер-лиге, PGMOL и коллегам-конкурентам».

«После пяти сезонов работы ВАР в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25», – сказано в документе.

Представитель АПЛ подтвердил предстоящее обсуждение этой темы, но отметил, что «лига полностью поддерживает использование ВАР и вместе с PGMOL стремится к постоянному совершенствованию системы на благо игры и болельщиков».

Утверждается, что руководство Премьер-лиги выступает против отказа от видеоповторов, поскольку вследствие этого возрастет число ошибок, а спорные ситуации негативно повлияют на имидж лиги и отношение болельщиков.

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109 комментариев
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Против ВАР будут те, кому удобно ловить рыбку в мутной воде! ВАР на данный момент не идеален, но все равно стало в разы меньше ошибок! Недавний матч АВ - Ливерпуль, три или четыре года из-за оффсайдов отменили, причем по оффсайдам вопросов не было! А теперь представим, сколько бы таких голов без ВАР судьи засчитывали бы! Те, кто призывает отказаться от ВАР якобы из-за традиций пусть идут на пенсию и не мешают миру смотреть футбол с помощью современных технологий, как это давно уже сделано в других видах спорта!
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Ну что за бред 🤦‍♂️
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+48
Ответ mancity111
Комментарий скрыт
Когда Хоселу забивал лайнсмен зажжёг оффсайд,если бы не ВАР было бы 1-1 и скорее всего допы. Потом был бы огромный скандал.
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Линейных судей слегка передернуло от возможного возвращения ответственности...😳
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не было ВАР — куча скандалов. Есть ВАР — тоже куча скандалов.
Значит дело не в ВАР, а в других факторах. Например, в некомпетентности отдельных персонажей, которые даже на повторе не могут ничего понять.
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"Небольшое повышение точности" - это большой обман со стороны Вулверхэмптона, на котором можно закрыть обсуждение. Чисто в руководстве кто-то обиделся на ВАР и решил вкинуть)
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Лучше бы проголосовали за отмену Оливера и Тейлора.
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Не было ВАР — куча скандалов.
Есть ВАР — тоже куча скандалов.
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ВАР в АПЛ работает отвратительно,он не вмешивается порой даже в очевидные моменты. Работает словно из мешка достают листочек с решением. Но с другой стороны ВАР все равно необходим ибо он хоть и редко но все таки исправляет ошибки английских судей которые в этом сезоне очень слепые.
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Ответ Евгений Лаптев
ВАР противоречит духу игры. Ошибаются футболисты, могут ошибиться и судьи- это часть процесса. Нужно оставить лишь систему автоматического определения гола. Вар убил моментальную радость от забитых голов.
Зато больше нет волейбола от всяких Пике и пенальти за спотыкания об газон от Альб и симуляций Суарезов
+10
-3
+7
Ответ Nikuz Z
Против ВАР будут те, кому удобно ловить рыбку в мутной воде! ВАР на данный момент не идеален, но все равно стало в разы меньше ошибок! Недавний матч АВ - Ливерпуль, три или четыре года из-за оффсайдов отменили, причем по оффсайдам вопросов не было! А теперь представим, сколько бы таких голов без ВАР судьи засчитывали бы! Те, кто призывает отказаться от ВАР якобы из-за традиций пусть идут на пенсию и не мешают миру смотреть футбол с помощью современных технологий, как это давно уже сделано в других видах спорта!
Самый прикол, что в следующем сезоне введут новые правила офсайда. Там без вар вообще невозможно понять, был там офсайд или нет
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Барселона голосует за отмену Вар
+22
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А потом и ведьм можно начать сжигать
+11
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не было ВАР — куча скандалов. Есть ВАР — тоже куча скандалов.
Если нет разницы, зачем платить больше)
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От судей тоже можете отказаться, хуже не будет)
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Рома, речь про АПЛ, а не Барсу
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Ответ bm9z9dpnwx
Уберите пенальти из игры , и будет норм с вар , дельфины вымрут как класс
А что делать в случае нарушения в штрафной?
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Откуда берутся идиоты в таком количестве? Давайте отменим судебную систему потому что иногда судьи допускают ошибки.
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Уберите пенальти из игры , и будет норм с вар , дельфины вымрут как класс
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Ответ Заборостроитель
После финала ЧМ 2022 -- да!😏
Жестко конечно он убивал Аргентину, можно понять
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Ответ mancity111
Комментарий скрыт
Пример не в тему, от слова СОВСЕМ
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не, я считаю что вар не идеален и отказаться от него сейчас только усугубит ситуацию в будущем. вар лучше развивать.
детали важны.
а вот миллиметровый офсайд не дает преимуществ, вот с этим бы что-то лучше сделали. условно Лаутаро забивает гол но в офсайде был его палец. ну весь мир же понимает что это бред.
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сердцем против вар, головой за, слишком всё быстро и цена ошибки велика, но ожидания от вар видимо были слишком завышенные, нужно улучшать (не знаю как) и максимально сравнять подход к эпизодам у судей (а то спиной лёгкое касание без изменения траектории это рука, а в упор в отставленую это "рука стремящаяся к опорной).
ну и лично по моему что то надо делать с правилом офсайда, в пользу напов (только по ногам или по одной ноге, хз вообщем, но назрело)
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Уже пора нейросети подключать к судейству, потому что 40-50 летние арбитры просто не успевают за темпом игры, а инструкции по ВАР тоже занимают время, что нет оперативности
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Ответ winterburn_fc
Всегда интересно слушать / читать мысли "о духе игры". Совсем чокнулись чтоли?! Тогда не пользуйтесь гаджетами, интернетом, не летайте самолётами. Лучше бы вернули правило гостевого гола. Это было классно, но прогресс должен двигать все составляющие общества вперёд. А еще, очень жду, когда в футболе введут чистое игровое время, чтобы выкинуть на свалку истории симулянтов и артистов.
чтобы играть до утра и ломать расписание ТВ?
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Ответ mancity111
А можно вообще каждый момент ВАР рассматривать, чтобы ещё честнее было. Суперидея? 😀
то есть, тебе пишут, что отменили бы честнейший гол, который Реал забил честно, а судья ошибочно поднял флаг, при этом для тебе это не аргумент... ну...ок...чм в России четко показал преимущества вар, после этого все вопросы снялись. я лучше две минуты подожду, и потом порадуюсь, чем потом 10 лет будут обсуждать, как в том моменте Анри сыграл рукой и забил..или как после удара Лэмпарда мяч на самом деле был в воротах... но этого не засчитали..
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Учитывая, что за время VAR судьи разучились судить без него, судейство будет фееричным )
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Я не стал сигнализировать о фоле на Кукурелье, после чего был забит гол, потому что Тэйлор мой друг, и ему бы снизили оценку (с), Дин
Это все, что нужно знать про работу ВАР.
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Вы совсем с ума посходили? Без вар судьи регулярно будут ошибаться. Вы только представьте, если с вар судьи очень часто отменяют голы, то без него они будут засчитывать абсолютно левые голы, что вызовет еще больше скандалов. Это будет хаос, футбол деградирует. Все кто сейчас пишут в комментариях что вар ломает дух игры слишком консервативны и тупо слепо следуют принципу "раньше было лучше" вообще не пытаясь объективно оценить вклад вара в справедливую игру. Тогда давайте вообще без лайнсменов и ассистентов будем играть, судья будет единолично решать все на поле без права на аппеляцию, как будто он видит все и всегда прав
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