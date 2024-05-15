АПЛ может отказаться от ВАР со следующего сезона. Клубы проголосуют 6 июня

АПЛ может отказаться от применения системы видеоповторов.

The New York Times передает, что « » направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

В заявлении «Вулвс» указывается, что решение принято «после тщательного рассмотрения и с глубочайшим уважением к Премьер-лиге, PGMOL и коллегам-конкурентам».

«После пяти сезонов работы ВАР в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25», – сказано в документе.

Представитель АПЛ подтвердил предстоящее обсуждение этой темы, но отметил, что «лига полностью поддерживает использование ВАР и вместе с PGMOL стремится к постоянному совершенствованию системы на благо игры и болельщиков».

Утверждается, что руководство Премьер-лиги выступает против отказа от видеоповторов, поскольку вследствие этого возрастет число ошибок, а спорные ситуации негативно повлияют на имидж лиги и отношение болельщиков.