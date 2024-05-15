Тен Хаг о возможной отставке: «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Болельщики поддерживают меня, подходят на улицах»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия болельщики Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке перед матчем с «Ньюкаслом».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч 34-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатов на должность главного тренера в случае увольнения нидерландского специалиста.

«Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Не то чтобы я готовился совершить круг почета для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, не изменился.

Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах.

Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», – главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

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79 комментариев
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Кто эти люди? наверно болельщики МС😂
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+120
Переодетые фанаты Сити подходят к 7хагу на улице и просят остаться
+57
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Ответ lexa4you
Кто эти люди? наверно болельщики МС😂
Или олдовые фанаты Юнайтед оф Манчестер
Эрик просто еще не разобрался в чем подвох
+32
-3
+29
А эти болельщики сейчас с Тен Хагом в одной комнате?))
+24
-2
+22
Тен Хаг о возможной отставке: «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Болельщики других команд поддерживают меня, подходят на улицах»
+21
-4
+17
😂
Человек живет в своём мире
+14
-1
+13
Ответ Я Ты
😂 Человек живет в своём мире
Он бабло рубит огромное, если надо клоуном побыть некоторое время - он согласен. Потомки спасибо скажут за наследство
+6
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Чувак в кремле бы не затерялся.
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Тен Хага вообще надо держать подальше от топ-клубов. Он не только развалит всё, но и поссорится с легендами. При этом всякие Рэшфорды делают что угодно, но только не в футбол играют. А крайними оказываются Роналду и Де Хеа. Роналду был прав во всём. И насчёт инфраструктуры, и насчёт молодых, которые плевать на всех хотели. И про тренеров.
+9
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Ответ Камбоджа Иванов
Фанатам Сити это и не нужно, их конкуренты в Ливерпуле и Лондоне
Фанаты Сити в страхе от возвращения Рыбака
Придется страдать от гения зеркал
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Нужно обьяснить Тен Хаагу, что фраза "Get out of Manchester United, you f..king son of a bitch", которую он постоянно слышит от болельщиков- это не слова поддержки😁
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Будет смешно, если он возьмет кубок и его оставят 🤣
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Пацаны, подходите?
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Болельщики подходят ко мне на улице, а плюют, потому что хотят, чтобы я был чистым от пыли
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МЮ нужно подписать на финал Кубка Роя Кина, контракт на 3 дня. Тогда будут шансы
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о чем он говорит? зайдите в любые социальные сети Манчестер Юнайтед, там после каждой игры 80% комментариев "ten Hag out"
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"Они подходят ко мне и делятся частичной своего тепла - так часто и так много, что мне каждый раз приходится потом оттирать свой костюм от их плевков"
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Надеюсь когда его уволят он скажет, что это всё постанова и розыгрыш. И весь этот сезон он просто угарает с публики и МЮ. Нельзя же не понимать, что его команда это худший МЮ по игре лет за 30, они по любой продвинутой статистике ещё перебрали очков будь здоров, а он речи толкает будто всё окей, но им не везёт
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Это не болельщики маню, а месифилы
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этот сезон хочется забыть, как будто его не было. позор на позоре. ладно, хотя бы раскрылись Гарначо и Майну, малость заиграли Онана и Хойлунд, а вот остальное было ...
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Ответ Жозе Толиачиньо
Переодетые фанаты Сити подходят к 7хагу на улице и просят остаться
Фанатам Сити плевать нынче на МЮ. Может подходят фанаты Брайтона или Ньюкасла
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Ответ Dexter Morgan
Тен Хага вообще надо держать подальше от топ-клубов. Он не только развалит всё, но и поссорится с легендами. При этом всякие Рэшфорды делают что угодно, но только не в футбол играют. А крайними оказываются Роналду и Де Хеа. Роналду был прав во всём. И насчёт инфраструктуры, и насчёт молодых, которые плевать на всех хотели. И про тренеров.
А почему эти легенды никому не нужны если он на счёт них не прав? Ок, Тен Хаг самодур, приняли как абсолют. Почему Де Хеа свободный агент год и считай завершил карьеру на топ уровне? Почему Роналду доигрывает в СА? )

На счёт инфраструктуры и молодых конечно Роналду прав, с этим и тогда никто не спорил. На счёт МЮ было всё понятно ещё при Моуре и Сульшере. Только посыл его был не в этом, а в том, что все вокруг плохие, а не он, но предсезонку пропустил именно он
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Ответ Блуждающий странник
Фанатам Сити плевать нынче на МЮ. Может подходят фанаты Брайтона или Ньюкасла
Или фанаты 7хага, которые целый год всем рассказывают какой он прекрасный тренер, и что в конце чемпионата он будет в топ4
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Ответ Жозе Толиачиньо
Или фанаты 7хага, которые целый год всем рассказывают какой он прекрасный тренер, и что в конце чемпионата он будет в топ4
Привет. Твой сотый аккаунт? )
По мультикам ты переплюнул тут всех
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Ответ гилберт
Чувак в кремле бы не затерялся.
Этот год был трудным...
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Ответ И здесь и там
Нужно обьяснить Тен Хаагу, что фраза "Get out of Manchester United, you f..king son of a bitch", которую он постоянно слышит от болельщиков- это не слова поддержки😁
Он голландец, с английским не очень)
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Ответ Я Ты
😂 Человек живет в своём мире
он фантазёр 😂
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Ответ Любезный Коссутий
МЮ через каждые пару-тройку сезонов меняет тренера, и это ни к чему не приводило. при старом руководстве. теперь руководство сменилось, но у Хага, как назло, закончился двухлетний цикл. уволят ли, как принято в МЮ, или дадут третий сезон - скоро узнаем.
Друг, если новое руководство будет с умом, то они примут рациональное решение. А это зачистить клуб от глейзеровской швали, куда можно и Эрика включить
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Ответ Клименко
Голосуйте за Путина, а то придет новый Ельцин и все развалит
Комментарий удален пользователем
Я вообще не понимаю о чем речь, он по улице уверен передвигается с охраной перебежками, как это можно вообще поддерживать ?
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