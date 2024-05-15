Тен Хаг о возможной отставке: «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Болельщики поддерживают меня, подходят на улицах»
Эрик тен Хаг высказался о возможной отставке перед матчем с «Ньюкаслом».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет матч 34-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатов на должность главного тренера в случае увольнения нидерландского специалиста.
«Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Не то чтобы я готовился совершить круг почета для болельщиков, нет. Ответ на вопросы, которые вы так часто задавали, не изменился.
Болельщики всегда поддерживают команду и поддерживают меня. Кроме того, многие подходят ко мне на улицах.
Болельщики понимают, что клуб находится в переходном периоде, с какими огромными проблемами нам пришлось столкнуться, особенно с игроками на ключевых позициях», – главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Эрик просто еще не разобрался в чем подвох
Человек живет в своём мире
Придется страдать от гения зеркал
На счёт инфраструктуры и молодых конечно Роналду прав, с этим и тогда никто не спорил. На счёт МЮ было всё понятно ещё при Моуре и Сульшере. Только посыл его был не в этом, а в том, что все вокруг плохие, а не он, но предсезонку пропустил именно он
По мультикам ты переплюнул тут всех