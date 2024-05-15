Гендиректор «Енисея» о драке игроков на базе отдыха: «Ребят спровоцировали. Написано не так, как было, похоже. Разбираемся»
Директор «Енисея» отреагировал на сообщения о драке футболистов на базе отдыха.
Ранее появилась информация о драке, произошедшей 13 мая на базе отдыха «Зеленка» между футболистами «Енисея» и семьей отдыхающих. По данным пострадавшей стороны, виновниками конфликта стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Позже футболисты якобы попытались замять происшествие, предложив семье выплатить денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.
«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять.
Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали.
Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.
Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)
Быдло вверху вниз.
- он уже имеет на руках нулевые результаты медицинского освидетельствования перечисленных спортсменов, но просто "приберег козырь в рукаве", чтобы по итогам "разбираемся" бахнуть в ответ из всех калибров пруфами про "спровоцировали" и тд и тп
- если нет, то единственно честным выступлением будет публичное заявление/цитирования кучи футбольных ветеранов о том, что, мол, молодежь сейчас ни пить, ни играть не умеет...
И я не знал что вы читаете все мои комментарии, за это большое вам спасибо ;)