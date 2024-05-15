Гендиректор «Енисея» о драке игроков на базе отдыха: «Ребят спровоцировали. Написано не так, как было, похоже. Разбираемся»

Теги Владимир Хозин премьер-лига Россия светская хроника происшествия Первая лига Енисей Вячеслав Бардыбахин Чемпионат.com Андрей Окладников Футбол

Директор «Енисея» отреагировал на сообщения о драке футболистов на базе отдыха.

Ранее появилась информация о драке, произошедшей 13 мая на базе отдыха «Зеленка» между футболистами «Енисея» и семьей отдыхающих. По данным пострадавшей стороны, виновниками конфликта стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Позже футболисты якобы попытались замять происшествие, предложив семье выплатить денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять.

Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали.

Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)

26 комментариев
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Рафики невиновны
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Спровоцировали и лицами избили их кулаки. Бедные футболисты. Срочно премию миллион каждому
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Ответ L1S
Рафики невиновны
…. Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник какой-то…
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И это семья на самом деле предложила 250к, чтобы замять конфликт. Ровно по 83,33 на каждого.
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Подтверждение быдлячества - что ещё до разбирательства руководитель Енисея считает своих футболистов невиновным.
Быдло вверху вниз.
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Ребята ангелы, сидели тихо мирно, пили газировку и кушали доширак и вдруг на них налетели
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Падай на коры, будет рамс)
+5
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ФК Енисей и "футбольный джентльмен" Тихонов нашли друг друга...
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Нет, не любой. Нормальный руководитель бы сказал что "Разбираемся в случившемся, других комментариев пока не будет". А этот сразу съезжает и отмазывает.
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+3
разбираемся, но всё было не так, но пока разбираемся, но вот точно по-другому всё было
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+3
Ответ Nils Michael
Ребята ангелы, сидели тихо мирно, пили газировку и кушали доширак и вдруг на них налетели
Семья сама между собой подралась, чисто бытовой конфликт, таких много. а футболисты разнимали.
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+3
молодеж нынче старших не уважает...да и вообще ничего не уважает...100% попросили музыку по тише и матом не орать и тут "бычка" вкл
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А было как было или как нам надо )
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Ответ Nils Michael
Ребята ангелы, сидели тихо мирно, пили газировку и кушали доширак и вдруг на них налетели
Крепко держали бутылки, чтоб не разлить минералку, а эти как давай биться головой об сжатые руки😳
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Если бы они не напали, то напала бы ната. Всю страну спровоцировали
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Ага поверили …
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Если человек прав, то не будет через друзей передавать деньги, чтобы замять дело.
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С точки зрения гендира Енисея в текущей ситуации похоже выход только один:
- он уже имеет на руках нулевые результаты медицинского освидетельствования перечисленных спортсменов, но просто "приберег козырь в рукаве", чтобы по итогам "разбираемся" бахнуть в ответ из всех калибров пруфами про "спровоцировали" и тд и тп
- если нет, то единственно честным выступлением будет публичное заявление/цитирования кучи футбольных ветеранов о том, что, мол, молодежь сейчас ни пить, ни играть не умеет...
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свой-чужой
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Футболистам отдыхать надо в своём кругу, без посторонних глаз)
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Ответ Korney
молодеж нынче старших не уважает...да и вообще ничего не уважает...100% попросили музыку по тише и матом не орать и тут "бычка" вкл
"Молодёжь" пишется с мягким знаком, учат классе в пятом
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Ответ Данил Бакуров
"Молодёжь" пишется с мягким знаком, учат классе в пятом
Ты пишешь "по хвалишь" и ещё кого-то учишь грамотности?
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Ответ kokakoka
Ты пишешь "по хвалишь" и ещё кого-то учишь грамотности?
Оу, да, прошу прощения, автоисправление делает свое дело (вы могли посмотреть на вторую половину сообщения, в которой написано верно)

И я не знал что вы читаете все мои комментарии, за это большое вам спасибо ;)
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Ответ Данил Бакуров
Оу, да, прошу прощения, автоисправление делает свое дело (вы могли посмотреть на вторую половину сообщения, в которой написано верно) И я не знал что вы читаете все мои комментарии, за это большое вам спасибо ;)
А он тебе писал? Поражает, что на спортивном ресурсе до сих пор могут докопаться до грамотности. Тотальный диктант решает все проблемы и опускает многих с небес на землю
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Ответ kokakoka
А он тебе писал? Поражает, что на спортивном ресурсе до сих пор могут докопаться до грамотности. Тотальный диктант решает все проблемы и опускает многих с небес на землю
Ну, ваши слова про придирания к грамотности звучат, как минимум, лицемерно
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