Гендиректор «Енисея» о драке игроков на базе отдыха: «Ребят спровоцировали. Написано не так, как было, похоже. Разбираемся»

Директор «Енисея» отреагировал на сообщения о драке футболистов на базе отдыха.

Ранее появилась информация о драке, произошедшей 13 мая на базе отдыха «Зеленка» между футболистами «Енисея» и семьей отдыхающих. По данным пострадавшей стороны, виновниками конфликта стали игроки красноярской команды , и . Позже футболисты якобы попытались замять происшествие, предложив семье выплатить денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять.

Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали.

Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)