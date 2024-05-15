Ринат Дасаев: «Лимит надо ужесточать – 3-4 легионера, не больше. Дайте шанс нашим. Тем более, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ринат Дасаев Динамо Москва детский футбол Краснодар лимит на легионеров Футбол

Ринат Дасаев высказался о том, что нужно изменить лимит на легионеров в РПЛ.

Сейчас в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов. Одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше.

Всегда говорил – надо иметь в команде 3-4 легионера, не больше. Должны играть наши русские ребята, а сейчас у них нет движения вперед.

У нас есть футбольные школы и академии. Для чего они тогда существуют? России надо, чтобы играли свои футболисты. Тем более в нынешней ситуации, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем.

Дайте шанс нашим! Пускай они играют, учатся, получают практику. У меня мнение такое – лимит нужно менять», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев.

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56 комментариев
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Дайте шанс нашим, постройте доступные для всех футбольные школы
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Он не понимает, что при таком лимите наши паспортисты будут играть только хуже?)
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Да лучше сразу железный занавес опустить. Тогда никакие лимиты и не нужны будут.
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Ответ QWertY
Дайте шанс нашим, постройте доступные для всех футбольные школы
Начнем с простых полей
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Пусть в конкурентной борьбе выигрывают место. ЗП российских игроков по-прежнему завышены!
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Это только поднимет зарплату этим кривоногим, а уровень упадет тк конкуренции не будет, да и учиться у таких же кривоногих будет нечему, как до этих старперов это не доходит🥴
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Увы, до старых футболистов никак не дойдёт, что нынешние не готовы посвящать футболу всю жизнь, поэтому хоть вообще запрети иностранцам играть в РПЛ - паспортисты быстрее бегать не начнут.
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Зарплаты лимитчиков улетят в космос, а РПЛ будет по уровню ниже первенства водокачки.
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Чтобы зарплаты переросли и без того космический уровень
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Ответ qiqe
полей огромное количество , но они в большинстве случаев пустуют последние лет 10
Да? Расскажите это в маленьких городах, посёлках и селениях. Черепная коробка у вас пустует.
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Лимит самая бредовая затея, мы видим полную деградацию ещё до сво
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Отменить к чертям лимит. Пусть наши сами пробиваются. А то любой свой, который более менее попадает по мячу, получает жирный контракт и сидит на попе ровно. Всё, жизнь удалась.
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Ответ 21Savage
Он не понимает, что при таком лимите наши паспортисты будут играть только хуже?)
Вы реально думаете, что они не понимают!? На откатах, реформах и между своими всегда легче договориться! Именно по этой же причине каждый год появляется «реформатор» перехода на система осень/весна и наоборот-большинство людей, даже не утруждают себя посмотреть даты проведения разных систем, а они, меж тем, практически идентичные- плюс минус неделя
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Ответ Chistian Jadson
Начнем с простых полей
полей огромное количество , но они в большинстве случаев пустуют последние лет 10
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Кто же «вашим» мешает ???
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+2
Все верное, трех кудесников достаточно.
Но обязательно нужен потолок зарплат. Кривоногие паспортисты, проедающие бюджет, не лучше мукунок. Хотите больше - езжайте в Европу, Азию, доказывайте и конкурируйте.
+3
-1
+2
Что значит дать шанс?А так у них нет шанса?Будут играть лучше иностранцев,никто тогда наших на скамейке держать не будет.Или просто так их выпускать без конкуренции,что бы бегали в удовольствие и получали еще миллионы?
+2
0
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Отстаньте от лимита уже
Особенно, сидя в Севильи, очень хорошо видно,как влияет лимит
Тюкааину вме равно на лимит,как и Захаряну было
+1
0
+1
Ветеран Спартака, других характеристик не требуется.
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+1
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дали шанс вчера Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Игнатов, Маслов в очередной раз доказали, что они дно
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Ответ Zenith forever
Ветеран Спартака, других характеристик не требуется.
болельщик зенита глуповат как всегда
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Ответ Алексей Спартаковский
дали шанс вчера Хлусевич, Денисов, Зиньковский, Игнатов, Маслов в очередной раз доказали, что они дно
Зиньковский не выходил
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Ответ Владимир Данилов
1. Убрать лимит; 2. Убрать госфинансирование; 3. Убрать FAN-ID; 4. Убрать маньяков. Природа или сдохнет, или очистится. Третьего не дано.
а маньяков зачем убирать?
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Только пусть потом все эти лоббисты-популисты не плачутся от уровня и зрелищности чемпионата
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Ответ Football Forever
Пусть в конкурентной борьбе выигрывают место. ЗП российских игроков по-прежнему завышены!
а легов за не завышены? или вы думаете,что иностранцы приезжают и зарабатывают здесь меньше наших?
но завышены они не случайно,это очевидно. особенно на фоне поведения футбольных,так сказать,агентов
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Ответ Chistian Jadson
Кто же «вашим» мешает ???
наши
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Ответ qiqe
полей огромное количество , но они в большинстве случаев пустуют последние лет 10
Где огромное количество? В Москве!!!! сын занимается в СШОР, тренировка не на все поле, а на четверть, так как все занято!
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1. Убрать лимит;
2. Убрать госфинансирование;
3. Убрать FAN-ID;
4. Убрать маньяков.
Природа или сдохнет, или очистится. Третьего не дано.
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3-4 это обычно количество мячей, которые ринатик вынимал из сетки в еврокубках
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