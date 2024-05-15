Ринат Дасаев: «Лимит надо ужесточать – 3-4 легионера, не больше. Дайте шанс нашим. Тем более, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем»
Ринат Дасаев высказался о том, что нужно изменить лимит на легионеров в РПЛ.
Сейчас в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов. Одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
«Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше.
Всегда говорил – надо иметь в команде 3-4 легионера, не больше. Должны играть наши русские ребята, а сейчас у них нет движения вперед.
У нас есть футбольные школы и академии. Для чего они тогда существуют? России надо, чтобы играли свои футболисты. Тем более в нынешней ситуации, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем.
Дайте шанс нашим! Пускай они играют, учатся, получают практику. У меня мнение такое – лимит нужно менять», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев.
Но обязательно нужен потолок зарплат. Кривоногие паспортисты, проедающие бюджет, не лучше мукунок. Хотите больше - езжайте в Европу, Азию, доказывайте и конкурируйте.
Особенно, сидя в Севильи, очень хорошо видно,как влияет лимит
Тюкааину вме равно на лимит,как и Захаряну было
Дасаев выгнать легионеров из России
У Дасаева проблемы с алкоголем
но завышены они не случайно,это очевидно. особенно на фоне поведения футбольных,так сказать,агентов
2. Убрать госфинансирование;
3. Убрать FAN-ID;
4. Убрать маньяков.
Природа или сдохнет, или очистится. Третьего не дано.