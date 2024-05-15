НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» (3-1), «Оклахома» встретится дома с «Далласом» (2-2)
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своей площадке попытается завершить серию против «Кливленда» (3-1). «Оклахома» и «Даллас» сразятся за лидерство в противостоянии (2-2).
Второй раунд (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 16 мая, 02.00, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 16 мая, 04.30, «Paycom Center»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.