НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» (3-1), «Оклахома» встретится дома с «Далласом» (2-2)

Теги результаты Бостон Кливленд Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке попытается завершить серию против «Кливленда» (3-1). «Оклахома» и «Даллас» сразятся за лидерство в противостоянии (2-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

Бостон – Кливленд
Дата проведения
16 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-1

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
16 мая, 04.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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какой же востон сон в этом году это просто невероятно
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Пончин, соберись, без тебя будет трудно молодых выиграть. Мне кажется или Лука визуально выглядит толще?
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Ответ Xellos
Пончин, соберись, без тебя будет трудно молодых выиграть. Мне кажется или Лука визуально выглядит толще?
Не кажется. Выглядит тяжелым во всех смыслах
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