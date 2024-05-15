НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» (3-1), «Оклахома» встретится дома с «Далласом» (2-2)

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своей площадке попытается завершить серию против « » (3-1). «Оклахома» и « » сразятся за лидерство в противостоянии (2-2).

Второй раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

« » ведет в серии – 3-1

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.