«Ман Сити» сделал тренеру «Реала» по физподготовке Пинтусу «невероятное» предложение. Он нужен Гвардиоле (Libertad Digital)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Хуанма Лильо Антонио Пинтус деньги Футбол

«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении Антонио Пинтуса из «Реала».

По данным Libertad Digital, английский клуб сделал тренеру «Реала» по физподготовке «невероятное предложение», подробности которого на данный момент неизвестны.

Утверждается, что в приглашении Пинтуса заинтересованы главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его ассистенты Хуанма Лильо и Карлос Висенс.

Пинтус вошел в тренерский штаб Карло Анчелотти в «Реале» в 2021 году. Ранее он работал в мадридском клубе с 2016 по 2019 год.

Игроков «Реала» бесят гипоксические маски на тренировках. Зачем их носить?

93 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Глядя на форму Модрича с Кроосом, то как Гюлер после тяжёлой травмы вернулся в строй, тренер реально хороший
+126
-8
+118
Ответ Павел Судаков
Сити в своём репертуаре, нужно больше золота
обычная история, когда хорошему специалисту предлагают лучшие условия в другом месте.
Но это же не значит, что он побежит.
Возможно, Реал сможет убедить остаться
+86
-10
+76
Сити в своём репертуаре, нужно больше золота
+83
-34
+49
Физическая форма футболистов Реала - отличная !
Надо не отпускать.
+50
-7
+43
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
О каком повышении может идти речь, когда ты находишься в мадридском Реале?)
+59
-17
+42
Ответ Leon Petov
Глядя на форму Модрича с Кроосом, то как Гюлер после тяжёлой травмы вернулся в строй, тренер реально хороший
когда Конте пришёл в Интер, то он позвал Пинтуса в свой штаб.
при Спалетти игроки еле передвигались по полю с середины второго тайма, соответственно, в этот отрезок времени немало голов пропустили, но в период работы Конте у команды после 65 - 70 минуты второе дыхание открывалось и за счёт драконовской физики добивали дохлых соперников.
жаль, что с уходом Конте и Пинтус покинул клуб(
+30
-2
+28
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Напомни, когда там Сити в лч играет?))
+23
-11
+12
Ответ Kex
Напомни, когда там Сити в лч играет?))
32 мая с Барсой в финале играют)
+18
-7
+11
Спортс, теряете хватку. Заголовок должен быть следующий: "Ман Сити" нужен физрук из Мадрида
+11
-3
+8
Думаю у Реала денег хватить ,чтоб удержать его.
+5
-1
+4
Ответ Павел Судаков
Сити в своём репертуаре, нужно больше золота
То ли дело Реал не золотом заманивает)))
+8
-4
+4
Мечтать не вредно. Ну и надёжность источника под вопросом.
+13
-10
+3
Руки прочь от Пинтуса
Этот мужик отличный спец в своем деле
+7
-4
+3
Пинтус один из творцов успеха Мадрида. Работал еще с Зиданом.
+5
-2
+3
Остальные тренеры МС после этого:
- Хотим также зарплату не ниже Пинтуса.
+4
-1
+3
Ответ Spiker1606
Но в футболе не обычная. МСити давно должны были забанить за нарушения ФФП.
В футболе обычная. Просто спикер2006 об этом не в курсе
+3
-1
+2
Ответ Provocadeur07
Зачем Пинтусу идти на понижение?
что значит понижение? клубы на сегодня равноценные. зарплата если верить слушал в три раза больше. он работник а не игрок, работники клубов имеют мышление в большинстве своём рабочее. почему плохо если человеку предложили в три раза больше? ничего плохого если он примет предложение я не вижу как к человеку. конечно не хочется таких специалистов упускать реалу- это факт. но называть это понижением глупо.
+6
-4
+2
Ответ gPk
А Роялька не должен был быть забанен? Ну по крайней мере за то, что в обход клубов вёл переговоры с игроками? Бейл и Модрич не дадут соврать. Или Реалу можно правила нарушать?
это делают все подряд ибо правила там размытые, а вот 115 нарушений, левые спонсоры и тд - это только к Сити и в может быть ещё к парочке клубов.. ну и у Реала нет богатеньких владельцев, приходится тратить что заработали
+2
-1
+1
Ответ Дима
обычная история, когда хорошему специалисту предлагают лучшие условия в другом месте. Но это же не значит, что он побежит. Возможно, Реал сможет убедить остаться
Но в футболе не обычная. МСити давно должны были забанить за нарушения ФФП.
+24
-23
+1
Ответ Provocadeur07
Зачем Пинтусу идти на понижение?
типичный фанат реала
+4
-3
+1
Ответ Kex
Тогда почему у лютого автобуса по-настоящему голевых моментов было больше, чем у твоих любимых шейхов?) Кто им мешал выиграть в основное время? 😁
Икс джи: 2,74 - 1,44
владение: 67-33
удары: 33-8

слита по фактам)
+5
-5
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну если дело только в деньгах, то тут как раз рубиться с шейхами врядли получится.
Ну не думаю что шейхи ему много денег будут предлагать,чтоб реал не смог выиграть эту борьбу.Он по ходу даже не Арда получат .
0
0
0
Ответ PAŞABAHÇE TÜRKMENISTAN
это тот, который из Ювентуса переходил?
Его не было в юве, а вот Интере при Конте был
0
0
0
Ответ QWertY
Икс джи: 2,74 - 1,44 владение: 67-33 удары: 33-8 слита по фактам)
Один лысый шарлатан в Манчестере будет смотреть финал 1 июня по телевизору. И всем плевать сколько его команда владел мячем. Разве не понятно было в 2022 году?) За 3 года 2 раза слился по факту!
+1
-1
0
Ответ Павел Судаков
Сити в своём репертуаре, нужно больше золота
Сказал как-будто Реал строил свою историю не на переманивании лучших.
0
0
0
Ответ Felp
Комментарий удален модератором
😃
+1
-1
0
Пинтус - легенда Реала, его нужно сохранить вне зависимости от того, кто будет главным тренером
0
0
0
Так у Сити же всё нормально с физ. подготовкой? И от травм они вроде так сильно не страдают, как другие клубы АПЛ.
0
0
0
Ответ Felp
Комментарий удален модератором
Братан он его
0
0
0
Ответ Spiker1606
А некоторые до сих пор думают, что Гвардиола топ тренер
Сейчас бы Гвардиолу из за личных комплексов не считать топом)
Сотни миллионов в состав вбухивают МЮ, Ливерпуль, Челси и тд.
Но кто им мешает брать АПЛ 4 раза подряд?)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий