«Ман Сити» сделал тренеру «Реала» по физподготовке Пинтусу «невероятное» предложение. Он нужен Гвардиоле (Libertad Digital)

«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении Антонио Пинтуса из «Реала».

По данным Libertad Digital, английский клуб сделал тренеру «Реала» по физподготовке «невероятное предложение», подробности которого на данный момент неизвестны.

Утверждается, что в приглашении заинтересованы главный тренер « » и его ассистенты и Карлос Висенс.

Пинтус вошел в тренерский штаб Карло Анчелотти в « » в 2021 году. Ранее он работал в мадридском клубе с 2016 по 2019 год.

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