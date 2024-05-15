«Ман Сити» сделал тренеру «Реала» по физподготовке Пинтусу «невероятное» предложение. Он нужен Гвардиоле (Libertad Digital)
«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении Антонио Пинтуса из «Реала».
По данным Libertad Digital, английский клуб сделал тренеру «Реала» по физподготовке «невероятное предложение», подробности которого на данный момент неизвестны.
Утверждается, что в приглашении Пинтуса заинтересованы главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и его ассистенты Хуанма Лильо и Карлос Висенс.
Пинтус вошел в тренерский штаб Карло Анчелотти в «Реале» в 2021 году. Ранее он работал в мадридском клубе с 2016 по 2019 год.
Игроков «Реала» бесят гипоксические маски на тренировках. Зачем их носить?
Но это же не значит, что он побежит.
Возможно, Реал сможет убедить остаться
Надо не отпускать.
при Спалетти игроки еле передвигались по полю с середины второго тайма, соответственно, в этот отрезок времени немало голов пропустили, но в период работы Конте у команды после 65 - 70 минуты второе дыхание открывалось и за счёт драконовской физики добивали дохлых соперников.
жаль, что с уходом Конте и Пинтус покинул клуб(
Этот мужик отличный спец в своем деле
- Хотим также зарплату не ниже Пинтуса.
владение: 67-33
удары: 33-8
слита по фактам)
Сотни миллионов в состав вбухивают МЮ, Ливерпуль, Челси и тд.
Но кто им мешает брать АПЛ 4 раза подряд?)