Тюкавин, Максименко, Кассьерра, Сперцян, Глушенков – среди финалистов номинации «Игрок сезона» премии Winline Герои РПЛ

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Константин Тюкавин и Матео Кассьерра претендуют на приз «Игрок сезона» в РПЛ.

Были названы финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Игрок сезона» были определены 10 кандидатов.

В их число вошли: Константин ТюкавинДинамо»), Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – «Спартак»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим ГлушенковЛокомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Больше всех голосов набрал Тюкавин.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

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67 комментариев
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Максименко?
+52
-6
+46
что тут делает Эдуард,5 голов с пенальти,тогда включите в этот список Чалова он у него 7 голов с пенальти)))самые лучшие в сезоне это Тюкавин,Глушенков
+19
-1
+18
за вчерашнее Латышонок
+25
-11
+14
Ответ Александр Афонасенко
за вчерашнее Латышонок
Вчера кубок был
+15
-1
+14
Ответ Zenith forever
Я бы выбрал Сперцяна. Единственный живой футболист в Краснодаре сейчас.
да лучшего в РПЛ выбирают, вроде, а не в Краснодаре
+15
-1
+14
Я за Глушенкова, но если Динамо заберет титул, то понятно, что Тюкавин заберет, и это тоже будет заслуженно
+15
-2
+13
Ответ lebedst
Максименко?
Так голосовали же болельщики, а у Спартака их больше всего. Поэтому даже если Максименко в каждом матче бы привозил, за него всё равно много бы проголосовали
+14
-2
+12
Я думаю что Тюкавин
+10
0
+10
Глушенков в этом сезоне просто Иньеста
+9
-2
+7
я хоть и всей душой за Макса Глушенкова, но скорее всего будет Тюкавин. Объективно они оба хороши, немного выше уровня РПЛ. Но Тюкавин все же чуть чуть, но покруче
+6
0
+6
Тюкавин, Глушенков, Сперцян
+7
-1
+6
Из Спартака(!) и Краснодара по 2 игрока, из Динамо и Зенита по одному 🤦🏼‍♂️
+5
-1
+4
Тюкавин, Глушенков, Кордоба
+5
-1
+4
Наверное все таки Тюкавин в этом сезоне
+4
0
+4
Ответ Консервативный глор
Вчера кубок был
сорян. тут же ток РПЛ
+3
0
+3
Ответ lebedst
Максименко?
Опередил ))
+4
-1
+3
Бабич, Максименко, Кассьера?
🤡🤡🤡?!
+3
0
+3
Слепой глухому список диктовал?
+2
0
+2
Тюкавин, если чемпионство не выронят.
+2
0
+2
Глуш!
+4
-2
+2
Сперцян очень умный и талантливый. Но мне кажется Тюкавин достоин лучшего игрока.
+3
-1
+2
Однозначно Тюкавин.
+2
0
+2
Всяко Максименко, ну накрайняк Ираклий.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Если есть Максименко, то давайте Лещука с Песьяковым включим
Из этих троих, Макс лучший, и в этом сезоне прибавил.
+1
0
+1
Ответ Полина Просвирова
Так голосовали же болельщики, а у Спартака их больше всего. Поэтому даже если Максименко в каждом матче бы привозил, за него всё равно много бы проголосовали
Максименко прибавил в этом сезоне это факт, с удовольствием обменял бы на Лещука и в подарок Шунина. А так Латышонок приличный голкипер, да и в Сочи Рудаков. Если Балтика и Сочи покинут РПЛ, Динамо стоит задуматься о приобретении кого-то из них. С такими вратарями как в Динамо даже не верится, что можно стать чемпионами.
+1
0
+1
Ответ Александр Комиссаров
что тут делает Эдуард,5 голов с пенальти,тогда включите в этот список Чалова он у него 7 голов с пенальти)))самые лучшие в сезоне это Тюкавин,Глушенков
Не сглазь только первого! Дай Бог, дай Бог!
+1
0
+1
Ответ Виталии Пархоменко
Не сглазь только первого! Дай Бог, дай Бог!
согласен,будем надеяться
+1
0
+1
Глушенков
+1
0
+1
Глушенков приятно удивляет в этом сезоне...хорош!
+2
-1
+1
Глушенков или Тюкавин должен кто-то из них победить.
+2
-1
+1
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