Тюкавин, Максименко, Кассьерра, Сперцян, Глушенков – среди финалистов номинации «Игрок сезона» премии Winline Герои РПЛ

Константин Тюкавин и Матео Кассьерра претендуют на приз «Игрок сезона» в РПЛ.

Были названы финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Игрок сезона» были определены 10 кандидатов.

В их число вошли: Константин Тюкавин (« »), Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – « »), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – « »), Матео Кассьерра (« »), Максим Глушенков (« »), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Больше всех голосов набрал Тюкавин.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.