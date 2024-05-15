Тюкавин, Максименко, Кассьерра, Сперцян, Глушенков – среди финалистов номинации «Игрок сезона» премии Winline Герои РПЛ
Константин Тюкавин и Матео Кассьерра претендуют на приз «Игрок сезона» в РПЛ.
Были названы финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.
В номинации «Игрок сезона» были определены 10 кандидатов.
В их число вошли: Константин Тюкавин («Динамо»), Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – «Спартак»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).
На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Больше всех голосов набрал Тюкавин.
Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.
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