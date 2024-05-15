«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Фонбет Кубка России 2 июня

В финале Фонбет Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит».

Команда из Калининграда одолела в финале Пути регионов « » (1:0), а петербуржцы по пенальти прошли в финале Пути РПЛ.

Решающий матч турнира пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».

Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»