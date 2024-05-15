«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Фонбет Кубка России 2 июня

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

В финале Фонбет Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит».

Команда из Калининграда одолела в финале Пути регионов «Спартак» (1:0), а петербуржцы по пенальти прошли ЦСКА в финале Пути РПЛ.

Решающий матч турнира пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».

Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»

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179 комментариев
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Если по мнению многих здесь Семак играет в трусливый футбол, то во что тогда играет Федотов?
+121
-9
+112
ЦСКА конечно выдающийся футбол показал. Если оценивать по мразотности)
+113
-21
+92
Ответ Vito74
Если по мнению многих здесь Семак играет в трусливый футбол, то во что тогда играет Федотов?
В "дождись пенальти". Серьёзно, по ощущениям сразу после отмененого гола ЦСКА решил потянуть время. Ну вот и наказал футбольный бог
+70
-4
+66
Заболотный - троянский конь
+57
-5
+52
ЦСКА испортил Зениту чемпионат, Зенит лишил ЦСКА шансов на трофей, по моему хорошая мстя.
+52
-5
+47
Балтийское дерби в Москве - это будет интересно )
+35
-4
+31
Если уж кто-то и должен был выходить в финал Кубка, то Зенит, всё таки не должна команда с 0 ударов в створ выходить в финал
+34
-5
+29
Какая же убогая тактика от ЦСКА. Ужас. Убийство футбола и плевок в болельщиков. И как же хорошо, что такая тактика была наказана и желаемого результата в итоге не дала.
+24
-4
+20
ЦСКА начал тянуть время с первой минуты 😅
+21
-1
+20
Игра никакая, хорошо хоть серия пенальти дала какие-то эмоции…
+20
-1
+19
Ответ Groznyi2024
Зенит мне сейчас напоминает позднюю Барсу Пепа. 75% владения, 600+ передач за матч. Только обостряющих из них 2-3.
А куда обострять если ЦСКА в 10 у линии штрафной сидит 60% матча. Отвраительный футбол.
+21
-2
+19
Ответ Фёдор Кузнецов
Если уж кто-то и должен был выходить в финал Кубка, то Зенит, всё таки не должна команда с 0 ударов в створ выходить в финал
..за 1 удар за 2 матча
и тот с пенальти..
+16
-3
+13
Все правильно надо было играть а не валяться. Карма она такая
+16
-3
+13
Лайк , чтобы Игнашевич стал новым тренером в ЦСКА
+15
-4
+11
Великий Зе даже из офсайда в самой концовке не попал. Стабильность.
+12
-1
+11
Ответ Andrejs
Тысяч 5 придет максимум
Ты чего тут забыл?
+12
-2
+10
Спасибо Антошке за финал от всех болельщиков Зенита!
+11
-1
+10
Ответ Vito74
Если по мнению многих здесь Семак играет в трусливый футбол, то во что тогда играет Федотов?
Федотов не играет, а стоит и страдает (
+11
-1
+10
Ответ Andrejs
Тысяч 5 придет максимум
5 тысяч только из Питера приедет минимум.
+10
-1
+9
Ответ Кирилл
Балтийское дерби в Москве - это будет интересно )
Ещё и с фан айди
+9
-1
+8
Как на такое можно было пойти на стадион?
+8
0
+8
Ответ JohnStelzner
Великий Зе даже из офсайда в самой концовке не попал. Стабильность.
Да там его вроде как не было, Барриос лежал
+7
0
+7
Ответ Vatikan
финал донный в плане зрелищности! вся страна теперь за Балтику
За всю страну не говори.
+7
-1
+6
от всех олдовых спартачей - удачи Зениту!

отомстите за нашу вчерашнюю Боль и Унижение!

бгг
+11
-5
+6
Ответ Sosamba
Да сами скатали какую-то блевотину, даже матч в чемпионате 0:1 был намного зрелищнее
Дык как против них во что-то вроде футбола играть?) Чуть-что валятся и корчатся в диких муках)
+7
-1
+6
Ответ Lol Ko
Ну скорее хоть что-то )
Ну как сказать.

Зенит-то еще шансы имеет на чемпионство, а вот ЦСКА уже везде в пролёте
+5
0
+5
Ответ JohnStelzner
Великий Зе даже из офсайда в самой концовке не попал. Стабильность.
Там не было офсайда, что самое смешное, Барриос лежал. Если бы посильнее мяч ковырнул, стал бы героем)
+5
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Ответ Свидетель со стороны жениха
Заболотный - троянский конь
Извинился и пошёл за новой тачкой, цум, бар
+5
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Ответ Максим Никитин
Балтика, проигравшая в полуфинале, играет в суперфинале. ЦСКА, победивший в полуфинале, вылетает. Хочется верить, что логика вернется на следующий сезон, иначе double elimination не имеет смысла
Ну объективно, нужно еще 1 матч ЦСКА -Балтика, в пути регионов. А то не справедливо. Все получили второй шанс, кони нет.
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+5
Антоха опять споткнулся об манекена
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+5
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