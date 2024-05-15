«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Фонбет Кубка России 2 июня
В финале Фонбет Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит».
Команда из Калининграда одолела в финале Пути регионов «Спартак» (1:0), а петербуржцы по пенальти прошли ЦСКА в финале Пути РПЛ.
Решающий матч турнира пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».
Хавбек «Балтики» Козлов о финале Кубка России: «В «Лужниках» мы победим. Будет «Зенит» – значит, выиграем у него»
и тот с пенальти..
отомстите за нашу вчерашнюю Боль и Унижение!
бгг
Зенит-то еще шансы имеет на чемпионство, а вот ЦСКА уже везде в пролёте