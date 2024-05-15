У ЦСКА нет трофеев в 4 из 5 последних сезонов. Единственная победа – в Кубке в 2023-м

ЦСКА завершит нынешний сезон без трофеев.

Команда Владимира Федотова сегодня вылетела из Фонбет Кубка России, уступив « » в финале Пути РПЛ по пенальти.

Ранее армейцы потеряли шансы выиграть чемпионат России. Также летом они проиграли «Зениту» в матче за .

не завоевал ни одного трофея в четырех из пяти последних сезонов. Единственная победа за это время – в Кубке в 2023 году.