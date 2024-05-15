У ЦСКА нет трофеев в 4 из 5 последних сезонов. Единственная победа – в Кубке в 2023-м

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА завершит нынешний сезон без трофеев.

Команда Владимира Федотова сегодня вылетела из Фонбет Кубка России, уступив «Зениту» в финале Пути РПЛ по пенальти.

Ранее армейцы потеряли шансы выиграть чемпионат России. Также летом они проиграли «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

ЦСКА не завоевал ни одного трофея в четырех из пяти последних сезонов. Единственная победа за это время – в Кубке в 2023 году.

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58 комментариев
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Нет ни одного трофея кроме Кубка, более бредовой формулировки придумать трудно.
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Объективности ради, с такими трансферами в последние годы, трудно претендовать на регулярное завоевание трофеев
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Ответ Solmur
Нет ни одного трофея кроме Кубка, более бредовой формулировки придумать трудно.
Какой-то "спартаковский заголовок" ;) Да еще и напоминает анекдот: "За прошедшие 100 лет старожилы помнят такие же морозы только два раза - в прошлом и позапрошлом годах". Это я к тому, что странно считать года "почти без трофеев", когда прошлый трофей был всего год назад.
+25
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+21
А кем их выигрывать? Обляковыми и прости Господи Заболотными? Времена Вагнера, Думбии, Мусы, Карвальо и прочих топов уже давно канули в лету.
+15
0
+15
Наш клуб в упадке, стоит признать. Пока нет еврокубков - это не так бросается в глаза, так как по сути есть только одно место - первое, а претендентов много. Но как-то уже не вызывает у окружающих (говорю как минимум про свое окружение) удивления, что ЦСКА даже не в тройке. И это настораживает
+17
-4
+13
Ответ Dvin
Наш клуб в упадке, стоит признать. Пока нет еврокубков - это не так бросается в глаза, так как по сути есть только одно место - первое, а претендентов много. Но как-то уже не вызывает у окружающих (говорю как минимум про свое окружение) удивления, что ЦСКА даже не в тройке. И это настораживает
Скажу вам по секрету: за последние 6 сезонов Цска только один раз попал в призы - в прошлом году!
Только, тсссс эта информация по секрету!🤫
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Ответ Руслан Мельник
Комментарий удален пользователем
Спрашивать с Шайхудтинова и обвинять его в поражении, который впервые вышел за взрослую команду и в такой момент - это очень «сильно», конечно.
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А можно уволить человека, который пишет: за 5 лет нет трофеев, кроме Кубка? Он же неадекватен!
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Заголовок из серии "у Спортс нет хороших писателей 100 из 100"
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Что это за шляпа? Аффторишка клоун
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Ответ Aleksey Yashin
Объективности ради, с такими трансферами в последние годы, трудно претендовать на регулярное завоевание трофеев
Ага, особенно если раздавать игроков типа Карраскаля прямым конкурентам, которые теперь борются за золото.
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Конкретно сейчас в составе нет легионеров уровня даже Эджуке и Языджи, не говоря уже про Влашича. А в те времена (сезоны 20/21 и 21/22) казалось, что хуже уже некуда по сравнению с золотой эпохой.
В защите еще хоть как-то более-менее Роша-Дивеев, но в центре и в атаке совсем печально. И пока непонятно, что будет дальше. Перспектив не просматривается особо, но будем верить и надеяться на лучшее
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А у Краснодара нет трофеев вообще никогда и что ?
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ЦСКА на текущий момент - действующий обладатель Кубка России!
Это все, что нужно знать про авторов новостей Sports
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Ответ Алексей Минин
Правда? А двухэтажный автобус, и постоянное валяние на газоне ради серии пенальти, тоже поэтому?))
А причем здесь автобус? Расскажите, как должны играть Мусаев, взятый из Балтики, и какой-то иранец, взятый из академии КИА против Артура за 15млн, и Педро за 9 млн? Будь у Федотова такие трансферы, как у Зенита каждое трансферное окно, возможно он играл бы по другому (но это не точно)
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Я болельщик Динамо. Читаю этот заголовок и ахреневаю:)
Мы чемпионат 48 лет ждем и кубок больше 30 лет уже
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Ответ Руслан Мельник
Комментарий удален пользователем
Кто именно ниже в таблице демонстрирует игру лучше?
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Ответ Руслан Мельник
Комментарий удален пользователем
За что, собственно? За то, что третий вратарь в своей дебютной игре ничего не напорол в матче против чемпиона страны??
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Ответ m@dm@x
А можно уволить человека, который пишет: за 5 лет нет трофеев, кроме Кубка? Он же неадекватен!
Это наброс на вентилятор для кликбейта😎
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Ответ Solmur
Нет ни одного трофея кроме Кубка, более бредовой формулировки придумать трудно.
«В 4 из 5 кроме прошлого» из той же оперы
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Ответ fancska992
А у Краснодара нет трофеев вообще никогда и что ?
И ничего))
Потому он и Никогдар)))
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ЦСКА пора завести личный оркестр, хор ну или какой нибудь другой музыкальный коллектив, чтобы на матчах играл. Как на Титанике- шли ко дну, но под хороший музыкальный аккомпанемент
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Нет трофеев, но Кубок есть. Это как?
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Без денег не бывает и побед в современном футболе за редчайшим исключением.
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Да, кстати, а Спартак за это время тоже ничего кроме кубка не выиграл
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«Джуд Беллингем в этом сезоне забил 0 голов за Реал, не считая 23»
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Ответ Руслан Мельник
Потому что были у нас в клубе всякие Кырнацы и прочие Болельщик ЦСКА привык что рама всегда надежна, это либо Акинфеев, либо Чепчугов, который был достойным 2 номером, там же и Помазун который доказал что он хороший для РПЛ вратарь, там же и Тороп, который показывает психологическую уверенность как минимум Этот же уже на 2 ударе показал, что надежды на него нет, максимум промах соперника Это было безвольно и бесхребетно, что недопустимо для вратаря А Бавария 11 раз подряд выиграла бундеслигу, но почему-то у Байера не тряслись перед ними коленки Хоть 10 раз ты выиграй, это ни о чем не говорит когда ты профессиональный футболист и играешь вот так в самый ответственный момент
Все равно, не понимаю, как можно так гнобить своего же игрока-дебютанта. Ну, да ладно.Я баиньки. Завтра очередной насыщенный буржуйский день в нашей евросоюзовской буржуйляндии. Всем бобра! :)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Антоша
Ну и ЦСКА играет не в лиге чемпионов, а в рпл, где составы у 14 других команд либо не лучше, либо хуже. Добивайтесь результата с равными по силам, за счёт других качеств, если нет звёзд. Это не отговорка, состав нормальный для нынешней рпл
А эти «14 других команд» сейчас с нами в одной комнате?
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Ответ Гроссмейстер Д
А кем их выигрывать? Обляковыми и прости Господи Заболотными? Времена Вагнера, Думбии, Мусы, Карвальо и прочих топов уже давно канули в лету.
А на кой хрен тратили такие деньги на Фуксов и Гаичей с Эджуками?
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