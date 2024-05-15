У ЦСКА нет трофеев в 4 из 5 последних сезонов. Единственная победа – в Кубке в 2023-м
ЦСКА завершит нынешний сезон без трофеев.
Команда Владимира Федотова сегодня вылетела из Фонбет Кубка России, уступив «Зениту» в финале Пути РПЛ по пенальти.
Ранее армейцы потеряли шансы выиграть чемпионат России. Также летом они проиграли «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
ЦСКА не завоевал ни одного трофея в четырех из пяти последних сезонов. Единственная победа за это время – в Кубке в 2023 году.
Только, тсссс эта информация по секрету!🤫
В защите еще хоть как-то более-менее Роша-Дивеев, но в центре и в атаке совсем печально. И пока непонятно, что будет дальше. Перспектив не просматривается особо, но будем верить и надеяться на лучшее
Это все, что нужно знать про авторов новостей Sports
Мы чемпионат 48 лет ждем и кубок больше 30 лет уже
Потому он и Никогдар)))