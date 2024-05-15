Личка, Ивич и Карпин – финалисты номинации «Тренер сезона» премии Winline Герои РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия рейтинги болельщики Динамо Москва Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Марцел Личка Футбол

Марцел Личка и Валерий Карпин претендуют на приз «Тренер сезона» в РПЛ.

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Тренер сезона» были названы 3 кандидата.

Ими стали Марцел Личка («Динамо»), Владимир Ивич (тренировал «Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»). 

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Личка набрал больше всех голосов.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

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41 комментарий
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Кхм, Карпин?
+30
-2
+28
По-моему, Личка.
Разве есть еще реальные кандидаты на 1 место?! (Мусаев не в счёт)
При всём уважении к работе других тренеров!
+21
-2
+19
Номинация Физрук года: Мурад Мусаев ("тренирует" Краснодар)
+13
-1
+12
Личка понятно почему, но что тут делает Валера…
+9
0
+9
Где Мусаев и Мостовой?
+10
-1
+9
Ответ arspurs9
Кхм, Карпин?
- Ну и? (с)
+7
0
+7
До сих пор не пойму, как можно было выкинуть Ивича.
+7
-2
+5
Личка
+6
-1
+5
Ответ IgorBudda
По-моему, Личка. Разве есть еще реальные кандидаты на 1 место?! (Мусаев не в счёт) При всём уважении к работе других тренеров!
Да 100% должен Личка забирать. Хотя, как по мне, можно вообще никому в этом сезоне не давать.
+5
0
+5
Карпин тут что забыл?
+6
-2
+4
Моё Мнение лучше бы вместо Карпина выдвинули Игнашевича
+3
0
+3
Правильно будет, решить этот вопрос, после окончания этого сезона. Сейчас это, не будет привильно.
+3
-1
+2
Если чемпионом станет Динамо - то Личка, если нет, то Ивич.
+2
0
+2
Игнашевич чем хуже Карпина, забавные номинанты
+2
0
+2
При моем уважении, но Карпин каким боком оказался в предетендах на тренр сезона
+2
0
+2
Где Мостовой?
+2
0
+2
Ответ IgorBudda
По-моему, Личка. Разве есть еще реальные кандидаты на 1 место?! (Мусаев не в счёт) При всём уважении к работе других тренеров!
Этот сезон просто аномальный. Мне кроме Лички только Рахимов в голову приходит из тренеров. Ну может быть ещё Осинькин, год из года максимум выжимает и отдает лидеров. Остальные тренеры провели сезон очень слабо. Юран до весны был в порядке ещё

Ну а Ивич. Я в шоке с Краснодара... Я думаю если бы не уволили уже бы отмечали чемпионство
+1
0
+1
Если Личка упустит шанс, то без вариантов Ивич!
+1
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Слишкович вместо Карпина.
+1
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+1
Ивича назло Краснодару
+2
-1
+1
Особенно карпин заслужил.
0
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Ответ Aleksey Yashin
Номинация Физрук года: Мурад Мусаев ("тренирует" Краснодар)
Пожалуй плюсану
0
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Эстонец то причем?
+1
-1
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Личка однозначно!
+1
-1
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Ответ ZarvuR2020
Карпин тут что забыл?
Как говорят по блату попал
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Ответ NEgr17
Вместо Карпина- Игнашевич Вместо Ивича- Галактионов должны быть объективно
Точно, можно обоих. Игнашевича признать лучшим тренером пердива, Галактионова - лучшим тренером команды типичного середняка.
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Ответ Zenith forever
Точно, можно обоих. Игнашевича признать лучшим тренером пердива, Галактионова - лучшим тренером команды типичного середняка.
Карпина- лучшим тренером Сбродной , Ивича- лучшим из уволенных в сезоне
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Леонид Слуцкий
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Дайте тогда уж Валере героя России
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Очевидно Ивич. Быки ужеиоткрывали бы шампанское, если бы не сами знаете кто. Карпин это шутка, а Личка норм, но Динамики нестабильны и не стоит давать приз тренеру, если его команда образно говоря лучшая из худших.
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