Личка, Ивич и Карпин – финалисты номинации «Тренер сезона» премии Winline Герои РПЛ

Марцел Личка и Валерий Карпин претендуют на приз «Тренер сезона» в РПЛ.

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

В номинации «Тренер сезона» были названы 3 кандидата.

Ими стали Марцел Личка («Динамо»), Владимир Ивич (тренировал «Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Личка набрал больше всех голосов.

Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.