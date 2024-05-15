Личка, Ивич и Карпин – финалисты номинации «Тренер сезона» премии Winline Герои РПЛ
Марцел Личка и Валерий Карпин претендуют на приз «Тренер сезона» в РПЛ.
Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.
В номинации «Тренер сезона» были названы 3 кандидата.
Ими стали Марцел Личка («Динамо»), Владимир Ивич (тренировал «Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).
На первом этапе отбора проводилось зрительское голосование. Личка набрал больше всех голосов.
Обладателя премии определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.
Разве есть еще реальные кандидаты на 1 место?! (Мусаев не в счёт)
При всём уважении к работе других тренеров!
Ну а Ивич. Я в шоке с Краснодара... Я думаю если бы не уволили уже бы отмечали чемпионство