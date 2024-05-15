Третьяк о Дегтяреве: «Опытный человек, прошел большую школу. Имел хороший контакт с Минспорта и знает, что творится в регионах»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал назначение Михаила Дегтярева министром спорта.

Вчера был подписан соответствующий указ президента. Экс-губернатор Хабаровского края сменил на этом посту Олега Матыцина, возглавлявшего Минспорт с 2020 года.

«Он прошел уже большую школу.

В качестве председателя комитета много взаимодействовал с Минспорта, имел с ним хороший контакт и знает, как работает наше профильное федеральное министерство. А как губернатор знает, что творится в регионах, какие там есть сегодня проблемы – они почти везде одинаковые.

Поэтому Дегтярев – человек уже опытный. Теперь самое главное, чтобы у него была хорошая команда.

Уверен, у него будет конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной Думы – будем совместно работать», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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21 комментарий
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Очень бы хотелось чтобы Третьяк более подробно описал "большую школу" Дегтярева.
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школу дегтярев проходил в бане у жириновского!)
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Ну вот человек и себе на всю жизнь заработал, и детям наверняка хватит, имя в спорте сделал. Ну вот зачем быть таким холопом, в плохом смысле этого слова? Ну зачем?
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Я тоже хороший человек, тоже знаю что твориться в регионах, сам чижу у регионе, и у меня сын состоит в федерации ДЗЮДО, соответственно я тоже знаю, что твориться в минспорте… почему мою кандидатуру не рассмотрели?
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Владислав, таким как вы хоть осла царь в кресло посадит - вы и его найдете, за что похвалить
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Если начальство назначит на должность дохлую крысу, то и тут владик найдет у такого кандидата кучу достоинств
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Третьяк что-то задержался со своим лизанием. Все уже отметились.
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Третьяк, то же самое , с некоторыми поправками, что сам бывший спортсмен,ты говорил о предыдущем министре, то же будешь вещать о следующем, ведь от перемены мест, сумма не меняется.
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Ответ Oleg Olegov
Я сейчас понял, что уже много лет думал, что Свищев, Дегтярев, Терюшков это один и тот же человек. Ну по ходу, примерно так он и есть,
ну, если вспомнить Ширли-Мырли, то это пожалуй родные братья (да и сестры тоже), разной национальности, разной расы, их много, и они наконец-то встретились в Думе РФ...
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Ответ Сергей Павлов
Я тоже хороший человек, тоже знаю что твориться в регионах, сам чижу у регионе, и у меня сын состоит в федерации ДЗЮДО, соответственно я тоже знаю, что твориться в минспорте… почему мою кандидатуру не рассмотрели?
Так вы просто бездействовали, нужно сперва было пойти в местную баню, пройти там собеседование. О вашей славе бы узнали и пригласили в баню ЦК, там и решили, чьё резюме лучше: ваше или Дегтярёва.
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Ответ lezhik
Ну вот человек и себе на всю жизнь заработал, и детям наверняка хватит, имя в спорте сделал. Ну вот зачем быть таким холопом, в плохом смысле этого слова? Ну зачем?
Рабская психология
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Третьяка лучше не слушать
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Что «творится» в регионах... Значит сам понимает, как обстоят дела в стране за кольцом
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А если бы дрессированную обезьяну назначили министром, её так же облизывали бы?
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Вместо громогласного «Вы чего творите?На такую должность ставите полнейшего дилетанта!!!» Третьяк продолжает лизоблюдить в угоду власти.Как же низко 🙈
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Надеюсь, расформирует наш зенит🙏
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Получается предыдущие члены правительства не справлялись со своими обязанностями
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Хороший банщик всем нужен - сказал Мишустин и подписал приказ о назначении Дегтярева министром.
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Я сейчас понял, что уже много лет думал, что Свищев, Дегтярев, Терюшков это один и тот же человек. Ну по ходу, примерно так он и есть,
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Господи. Появились слова Третьяка где он не говорит про катки.
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