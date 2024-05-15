Третьяк о Дегтяреве: «Опытный человек, прошел большую школу. Имел хороший контакт с Минспорта и знает, что творится в регионах»

Владислав Третьяк прокомментировал назначение Михаила Дегтярева министром спорта.

Вчера был подписан соответствующий указ президента. Экс-губернатор Хабаровского края сменил на этом посту Олега Матыцина, возглавлявшего Минспорт с 2020 года.

«Он прошел уже большую школу.

В качестве председателя комитета много взаимодействовал с Минспорта, имел с ним хороший контакт и знает, как работает наше профильное федеральное министерство. А как губернатор знает, что творится в регионах, какие там есть сегодня проблемы – они почти везде одинаковые.

Поэтому Дегтярев – человек уже опытный. Теперь самое главное, чтобы у него была хорошая команда.

Уверен, у него будет конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной Думы – будем совместно работать», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.