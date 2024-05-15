ЧМ-2024. Чехия против Дании, Германия сыграет с Латвией, Словакия – с Польшей, Швейцария – с Великобританией

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии сыграет с Данией, Германия – с Латвией, Словакия – с Польшей. 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Чехия – Дания
Дата проведения
15 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария – Великобритания
Дата проведения
15 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Германия – Латвия
Дата проведения
15 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Словакия – Польша
Дата проведения
15 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

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