ЧМ-2024. Чехия против Дании, Германия сыграет с Латвией, Словакия – с Польшей, Швейцария – с Великобританией
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Чехии сыграет с Данией, Германия – с Латвией, Словакия – с Польшей.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
Группа А
- Дата проведения
- 15 мая, 17.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.20, «O2 Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 15 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
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