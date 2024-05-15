Генич, Шнякин и Нагучев – финалисты номинации «Комментатор сезона» премии Winline Герои РПЛ

Генич, Нагучев и Шнякин могут выиграть приз «Комментатор сезона».

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

С этого сезона награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ, называется «Приз имени Василия Уткина».

В финал вышли Константин Генич, и В голосовании болельщиков больше всего голосов набрал Генич.

Окончательный выбор сделает специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

Церемония награждения состоится 26 мая в .