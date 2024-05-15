Генич, Шнякин и Нагучев – финалисты номинации «Комментатор сезона» премии Winline Герои РПЛ
Генич, Нагучев и Шнякин могут выиграть приз «Комментатор сезона».
Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.
С этого сезона награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ, называется «Приз имени Василия Уткина».
В финал вышли Константин Генич, Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин. В голосовании болельщиков больше всего голосов набрал Генич.
Окончательный выбор сделает специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.
Церемония награждения состоится 26 мая в Москве.
Где тот же Минин?
Это не герои,это клоуны
Где Черданцев???
Жаль что он не комментирует РПЛ
Или худшие из отстойных?