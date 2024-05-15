Генич, Шнякин и Нагучев – финалисты номинации «Комментатор сезона» премии Winline Герои РПЛ

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия рейтинги телевидение болельщики Константин Генич Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Генич, Нагучев и Шнякин могут выиграть приз «Комментатор сезона».

Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ.

С этого сезона награда лучшему комментатору, вручаемая в рамках премии Winline Герои РПЛ, называется «Приз имени Василия Уткина».

В финал вышли Константин Генич, Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин. В голосовании болельщиков больше всего голосов набрал Генич.

Окончательный выбор сделает специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

Церемония награждения состоится 26 мая в Москве.

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72 комментария
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Вы серьёзно сейчас? Мб это антирейтинг? Кто вообще голосовал за Генича?
Где тот же Минин?
+70
-8
+62
Да с чего такой дикий пиар Шнякина. Финал ЧМ, топовые матчи РПЛ и ЛЧ, финал небось тоже отдадут, все возможные номинации. Сколько репортажей не смотрел, везде эта наигранность, фальшивость, ну, ещё смищные шуточки, разумеется. А реально топовый Минин всегда в тени.
+55
-6
+49
Ответ JENNINGS
Вы серьёзно сейчас? Мб это антирейтинг? Кто вообще голосовал за Генича? Где тот же Минин?
Этот лудик на Гиеныче жиликам на буках столько мильенов просадил на ставках, что они включают его в топы из благодарности. Кормилец.
+28
-6
+22
Шнякин? Вы серьезно? Ну это как Лещука лучшим вратарем признать! А че нет Черданцева тогда?
+27
-6
+21
Ответ Vanek1411
Да с чего такой дикий пиар Шнякина. Финал ЧМ, топовые матчи РПЛ и ЛЧ, финал небось тоже отдадут, все возможные номинации. Сколько репортажей не смотрел, везде эта наигранность, фальшивость, ну, ещё смищные шуточки, разумеется. А реально топовый Минин всегда в тени.
Василий всегда по Шняке нормально стрелял причем по делу, человек для студий и кадра хорош на фоне Журавля, ну как комментатор ужас…
+13
-1
+12
3 всадника апокалипсиса
+15
-3
+12
Посмотрите обзор МатчТВ на вчерашний матч спартака. После того, что вы услышите, подумайте, голосовали ли бы вы после этого за шнягина?
+8
0
+8
Нагучев из этой троицы лучший 🙂
+10
-3
+7
Ответ JENNINGS
Вы серьёзно сейчас? Мб это антирейтинг? Кто вообще голосовал за Генича? Где тот же Минин?
он не комментирует рпл
+7
0
+7
Нугучев на флажке (матч Балтика-Динамо) должен обойти Генича. Шнякин тут вообще лишний. Он, может, на РПЛ не настолько навязчив как на Серии А, но все равно.
+6
0
+6
"Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ."
Это не герои,это клоуны
+7
-1
+6
Дай бог здоровья Сетанте и Евроспорту.
+7
-1
+6
Кое кого перефразируя-" К сожалению,других комментаторов у меня для вас нет!"
+5
0
+5
Какой-то сюр
+9
-4
+5
Ответ Сергей Галынский
"Определены финалисты футбольной премии Winline Герои РПЛ." Это не герои,это клоуны
Какая рпл, такие и герои
+7
-3
+4
Номинация - худший комментатор
+5
-1
+4
Генича узнАю, он противный) двое других по голосу и прочим навыкам ничем не выделяются из общего ряда, не запоминаются
+3
0
+3
Шойгу!!!
Где Черданцев???
+3
0
+3
Генич местечковый комментатор одной команды, не более того.
+4
-1
+3
Это золотая малина?
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Вы серьёзно сейчас? Мб это антирейтинг? Кто вообще голосовал за Генича? Где тот же Минин?
А с чего тут должен быть Минин?
Жаль что он не комментирует РПЛ
+2
0
+2
За Шнякиным кто стоит? С какого перепуга его везде так продвигают? Противно слушать его.
+3
-1
+2
Если Шнякин в тройке, тогда Бузова оперная певица,,,
+2
0
+2
Лучше из худших?
Или худшие из отстойных?
+3
-1
+2
Каждый из них достоин приза "Шняга года".
+2
0
+2
Шнякина в номинацию - будка года
+2
0
+2
Здесь только Нагучев достоин, Генича со Шнякиным по неизвестным причинам включили
+3
-1
+2
Ну хоть не Черданцев и на том спасибо )
+2
0
+2
Ответ Vanek1411
Да с чего такой дикий пиар Шнякина. Финал ЧМ, топовые матчи РПЛ и ЛЧ, финал небось тоже отдадут, все возможные номинации. Сколько репортажей не смотрел, везде эта наигранность, фальшивость, ну, ещё смищные шуточки, разумеется. А реально топовый Минин всегда в тени.
У Шняки мохнатая мамина рука, которая всюду его продвигает. Он на тв по блату👍🤔
+2
0
+2
В такой компании нужно голосовать против, т.е. кто хуже
+3
-1
+2
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