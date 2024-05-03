Ничья «Зенита» и ЦСКА, победа сборной Ротенберга, Медведев снялся в Мадриде, «Байер» снова не проиграл и другие новости

1. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на гол Заболотного на 84-й ответил Ерохин, Мойзеса дважды могли удалить.

«Ростов» дома уступил «Балтике» (0:1) в 1/2 финала Пути регионов. Балтийцы сыграют со «Спартаком» в Калининграде за выход в суперфинал.

2. «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях сыграла вничью с «Марселем» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, «Рома» на своем поле уступила «Байеру» (0:2) – клуб из Леверкузена до 47 матчей продлил серию без поражений.

«Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» (2:4) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, «Фиорентина» дома справилась с «Брюгге» (3:2).

3. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Казахстана (1:0) в рамках первого матча большого майского турне.

4. Даниил Медведев снялся в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде после первого сета против Иржи Лехечки (4:6). Фриц вышел в 1/2 финала, Синнер тоже снялся. У женщин Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину, Ига Швентек тоже вышла в финал.

Российский бизнесмен Михаил Зальцман обвинил испанского теннисиста Карлоса Алькараса в участии в договорных матчах, он направил письмо в ATP.

5. «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ и поднялся на 8-е место в таблице.

6. НХЛ. «Торонто» без Мэттьюса и Самсонова победил «Бостон» (2:1) и сравнял счет в серии (3-3).

7. Ральф Рангник отказал «Баварии», тренер останется в сборной Австрии. А вот Жозе Моуринью хочет возглавить клуб из Мюнхена.

8. НБА. «Индиана» прошла «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-2), «Филадельфия» уступила «Нью-Йорку» (2-4).

9. Елена Вяльбе, говоря о желании пловчихи Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024, назвала ее «американкой». Дмитрий Губерниев раскритиковал главу ФЛГР, а Елена Вайцеховская поддержала.

10. «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Уралмаш» в решающем матче серии (86:83, 3-2) плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в 1/2 финала, где встретится с ЦСКА.

11. Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде.

12. Парижские сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады-2024.

Цитаты дня:

Мостовой о Семаке в «Зените» до 2030-го: «Пригласите меня – тоже буду штамповать титулы год за годом. Если бы он с «Факелом» или «Уралом» подписал контракт – другое дело»

USADA о деле китайских пловцов: «Разведданные подтверждают вывод об умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование»

Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»

Евгения Медведева: «Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам»

«02.05.2014. Одесса, помним». Фанаты «Зенита» на матче с ЦСКА вывесили баннер о жертвах пожара в Доме профсоюзов

Кира Дюжева: «Пирсинг сосков считается самым болезненным. Во имя самовыражения я готова на многое»

Сергей Ковалев: «Кто ставил на меня в бою с Канело – лузеры! Зачем вы так рискуете?»