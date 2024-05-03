Ничья «Зенита» и ЦСКА, победа сборной Ротенберга, Медведев снялся в Мадриде, «Байер» снова не проиграл и другие новости
1. ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России: на гол Заболотного на 84-й ответил Ерохин, Мойзеса дважды могли удалить.
«Ростов» дома уступил «Балтике» (0:1) в 1/2 финала Пути регионов. Балтийцы сыграют со «Спартаком» в Калининграде за выход в суперфинал.
2. «Аталанта» Алексея Миранчука в гостях сыграла вничью с «Марселем» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, «Рома» на своем поле уступила «Байеру» (0:2) – клуб из Леверкузена до 47 матчей продлил серию без поражений.
«Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» (2:4) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, «Фиорентина» дома справилась с «Брюгге» (3:2).
3. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Казахстана (1:0) в рамках первого матча большого майского турне.
4. Даниил Медведев снялся в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде после первого сета против Иржи Лехечки (4:6). Фриц вышел в 1/2 финала, Синнер тоже снялся. У женщин Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину, Ига Швентек тоже вышла в финал.
Российский бизнесмен Михаил Зальцман обвинил испанского теннисиста Карлоса Алькараса в участии в договорных матчах, он направил письмо в ATP.
5. «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ и поднялся на 8-е место в таблице.
6. НХЛ. «Торонто» без Мэттьюса и Самсонова победил «Бостон» (2:1) и сравнял счет в серии (3-3).
7. Ральф Рангник отказал «Баварии», тренер останется в сборной Австрии. А вот Жозе Моуринью хочет возглавить клуб из Мюнхена.
8. НБА. «Индиана» прошла «Милуоки» в первом раунде плей-офф (4-2), «Филадельфия» уступила «Нью-Йорку» (2-4).
9. Елена Вяльбе, говоря о желании пловчихи Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024, назвала ее «американкой». Дмитрий Губерниев раскритиковал главу ФЛГР, а Елена Вайцеховская поддержала.
10. «Зенит» в Санкт-Петербурге победил «Уралмаш» в решающем матче серии (86:83, 3-2) плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в 1/2 финала, где встретится с ЦСКА.
11. Украинских спортсменов обязали докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде.
12. Парижские сборщики мусора угрожают забастовкой во время Олимпиады-2024.
Цитаты дня:
Мостовой о Семаке в «Зените» до 2030-го: «Пригласите меня – тоже буду штамповать титулы год за годом. Если бы он с «Факелом» или «Уралом» подписал контракт – другое дело»
USADA о деле китайских пловцов: «Разведданные подтверждают вывод об умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование»
Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»
Евгения Медведева: «Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам»
«02.05.2014. Одесса, помним». Фанаты «Зенита» на матче с ЦСКА вывесили баннер о жертвах пожара в Доме профсоюзов
Кира Дюжева: «Пирсинг сосков считается самым болезненным. Во имя самовыражения я готова на многое»
Сергей Ковалев: «Кто ставил на меня в бою с Канело – лузеры! Зачем вы так рискуете?»