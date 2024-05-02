Кира Дюжева: «Пирсинг сосков считается самым болезненным. Во имя самовыражения я готова на многое»

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала о пирсинге сосков.

– Зимой ты выложила рентгеновский снимок грудной клетки со словами «Нашла способ, как показать вам новый пирсинг». Давай с конца: долго ли искала этот способ?

– Я проходила медобследование, увидела этот снимок и подумала: вау, прикольно. Сфоткала и выложила, вообще без задней мысли. При том, что сам пирсинг у меня довольно давно. Даже предположить не могла, что это вызовет такой ажиотаж.

Раньше я ведь тоже вела блог, и там чего только не было, вообще без фильтров – и ничего. А тут вдруг поднялся такой шум. Через некоторое время меня попросили удалить этот пост люди из вышепоставленных должностей.



– Зачем ты сделала пирсинг?

– Для меня это один из способов самовыражения. Раньше у меня еще были проколоты септум (носовая перегородка – Спортс) и крыло носа.

Потом сняла, по разным причинам.

Я всегда очень боялась боли. А пирсинг сосков считается самым болезненным проколом. И сейчас, если честно, я в шоке от того, что смогла решиться на него. Видимо, во имя самовыражения я готова пойти на многое, наплевав на любые препятствия.



– Родители знали об этом пирсинге?

– Мама – да, а папа узнал из новостей. Но он меня не осудил, только переживал, что весь этот шум может негативно отразиться на моей репутации. Мама же больше переживала за здоровье.

– Пирсинг сосков не мешает заниматься спортом?

– В период заживления было тяжело делать некоторые упражнения со штангой. Но я что-то подкладывала на грудь, и в принципе нормально.

Сейчас после заживления я уже привыкла к нему, но все равно это инородный предмет в организме. Можно случайно дернуть и повредить при переодевании, например. Если бы я могла вернуть время назад, то не делала бы этот прокол. Эстетический кайф, когда смотришь на себя в зеркало – и «вау» – прошел. А неудобства остались, – сказала .

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?