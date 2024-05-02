Кира Дюжева: «Пирсинг сосков считается самым болезненным. Во имя самовыражения я готова на многое»

Теги сборная России жен Кира Дюжева Биатлон

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала о пирсинге сосков.

– Зимой ты выложила рентгеновский снимок грудной клетки со словами «Нашла способ, как показать вам новый пирсинг». Давай с конца: долго ли искала этот способ?

– Я проходила медобследование, увидела этот снимок и подумала: вау, прикольно. Сфоткала и выложила, вообще без задней мысли. При том, что сам пирсинг у меня довольно давно. Даже предположить не могла, что это вызовет такой ажиотаж.

Раньше я ведь тоже вела блог, и там чего только не было, вообще без фильтров – и ничего. А тут вдруг поднялся такой шум. Через некоторое время меня попросили удалить этот пост люди из вышепоставленных должностей.
 
– Зачем ты сделала пирсинг?

– Для меня это один из способов самовыражения. Раньше у меня еще были проколоты септум (носовая перегородка – Спортс) и крыло носа.

Потом сняла, по разным причинам.

Я всегда очень боялась боли. А пирсинг сосков считается самым болезненным проколом. И сейчас, если честно, я в шоке от того, что смогла решиться на него. Видимо, во имя самовыражения я готова пойти на многое, наплевав на любые препятствия.
 
– Родители знали об этом пирсинге?

– Мама – да, а папа узнал из новостей. Но он меня не осудил, только переживал, что весь этот шум может негативно отразиться на моей репутации. Мама же больше переживала за здоровье.

– Пирсинг сосков не мешает заниматься спортом?

– В период заживления было тяжело делать некоторые упражнения со штангой. Но я что-то подкладывала на грудь, и в принципе нормально.

Сейчас после заживления я уже привыкла к нему, но все равно это инородный предмет в организме. Можно случайно дернуть и повредить при переодевании, например. Если бы я могла вернуть время назад, то не делала бы этот прокол. Эстетический кайф, когда смотришь на себя в зеркало – и «вау» – прошел. А неудобства остались, – сказала Дюжева.

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?

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25 комментариев
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Без приложения графических материалов тема не может быть раскрыта 🙃
Эксперты негодуют!
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Ответ Алексей Минин
Простите, а что именно выражается, если соски продырявить?)
высокий болевой порог выражается, видимо. и низкий интеллектуальный уровень.
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Простите, а что именно выражается, если соски продырявить?)
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Впервые слышу об таком спортсмени в таком ярком свете, о да, это спортс может))) Уровень желтушности supreme.
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Ее борьба
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+7
Она Дюжеву не родственница?
Такая же *****
+6
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+6
Ответ s_kak_dollar
Без приложения графических материалов тема не может быть раскрыта 🙃 Эксперты негодуют!
Тема раскрыта буквально до костей: https://betonmobile.ru/rossiyskaya-biatlonistka-vyilozhila-snimok-grudi-s-novyim-pirsingom
+4
0
+4
Пирсинг мозгов - самое болезненное! Спросите у Дюжева.
+3
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Главная новость прошедшего сезона в российском биатлоне.
Я бы вообще забыл про существование этого вида спорта, если бы не новости про старых допингисток и про соски новых допингисток.
+3
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Ответ ДудьСдулся
Она Дюжеву не родственница? Такая же *****
О, да!)))
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Там грудь-то такая, что и прокалывать почти нечего, не то что смотреть(((
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Если мешает, может снять. В чем проблема?
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Это на пацанов расчитано.
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жесть... как это - самовыражение путем прокалывания чего-либо?
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Много еще интересных мест для пирсинга.
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Каждый по-своему с ума сходит. У людоеда племени мумбо-юмбо кольца в ушах, носу, в губах, но там хоть есть что показать соплеменникам, а эта девица кому будет демонстрировать свой пирсинг?. И что ещё скажет сам Губерниев, гуру биатлона?
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Читал вопросы умные"скажите,а пирсинг сосков..."и представил,что это спрашивает Озеров в программе Время
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Ну, судя по фоткам в статье на главной, пирсинг - это единственное, что дает понять, что у нее вообще есть какая-то грудь.
Обычный не отягощённый интеллектом подросток, еще и спортсменка - чего вы ожидали?
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Да пусть хоть голову себе проколет насквозь, нам то зачем об этом знать? Она что, звезда биатлона, выиграла ОИ или ЧМ? Обычная лярва.
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Наконец то спортивные новости
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Ответ onsigne
Тема раскрыта буквально до костей: https://betonmobile.ru/rossiyskaya-biatlonistka-vyilozhila-snimok-grudi-s-novyim-pirsingom
не низковато? вроде ж молодая еще..
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Ответ s_kak_dollar
Без приложения графических материалов тема не может быть раскрыта 🙃 Эксперты негодуют!
Не только эксперты, но и их друзья!
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Буду засыпать и думать о сосках Киры Дюжевой.
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