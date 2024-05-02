«Вяльбе для нас эстонка, согласно этой логике?» Губерниев о словах главы ФЛГР про «американку» Ефимову
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о Юлии Ефимовой.
Ранее Вяльбе высказалась о желании шестикратной чемпионки мира по плаванию Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, она сама выбрала этот путь»
«Вяльбе сказала, что Ефимова для нас американка? Согласно этой дурацкой логике, Вяльбе для нас эстонка?
Юля Ефимова – краса и гордость спорта российского, легендарная спортсменка и никто не дает права Вяльбе говорить подобную херню. Юля – мы с тобой!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.
это так, для общего осмысления