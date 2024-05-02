«Вяльбе для нас эстонка, согласно этой логике?» Губерниев о словах главы ФЛГР про «американку» Ефимову

Теги плавание лыжные гонки Юлия Ефимова Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Лыжи

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о Юлии Ефимовой.

Ранее Вяльбе высказалась о желании шестикратной чемпионки мира по плаванию Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, она сама выбрала этот путь»

«Вяльбе сказала, что Ефимова для нас американка? Согласно этой дурацкой логике, Вяльбе для нас эстонка?

Юля Ефимова – краса и гордость спорта российского, легендарная спортсменка и никто не дает права Вяльбе говорить подобную херню. Юля – мы с тобой!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале. 

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27 комментариев
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Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
+48
-3
+45
Ответ Personology Center
Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
Возможно в подарок ещё добавили мозги и сердце
+17
-1
+16
👏👏👏
+17
-2
+15
Ответ Personology Center
Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
Он эту Вяльбе мочит уже который год, да и по остальным острым вопросам никогда не стеснялся выражать своё мнение (которое может быть неудобно чиновникам)
+11
0
+11
Бенефис Губерниева, Ефимова его любимка, а Вяльбе заклятый враг. Полагаю тру путинке, не поздоровиться, и поделом.
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Эстонцы против.
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Чëткий панч
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Здесь с Губерниевым на все 100
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оказывается отец Трубицыной (Вяльбе) родом из Украины и в настоящее время проживает там же. на школьных каникулах она жила у родителей отца в Украине.
это так, для общего осмысления
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Не слабо Губер накинул турбо-патриотке Вяльбе )
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Злопамятный чел, значит, не добрый человек по сути своей.
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+2
Разве это мужик? Тролит Вяльбе какой год из за того что она его не подпускала к лыжным гонкам. Те кто вдруг увидил в нём какие то перемены успокойтесь он переобуется в любой момент и делает всё ради хайпа напомнить о себе лишний раз.
+5
-3
+2
Я целиком и полностью горячо поддерживаю и одобряю и это, и все прочие подобные высказывания глубокоуважаемой Елены Валерьевны Вяльбы. Чем больше она будет говорить такого, тем скорее не только мне, но и вообще всем станет ясна феерическая глупость таких, как она. Пешиищё, Вяльба!
+3
-1
+2
Ответ Personology Center
Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
это большая "любовь" к Вяльбе у него говорит
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Ответ Bannerpilot
Просто плавание это его спорт, часто его комментировал и со многими близко знаком, соответственно они близки ему, поэтому и ответил единоросске так адекватно
Плавание в мутной воде с переобуванием ласт его спорт
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Ответ Raulevsky
Возможно в подарок ещё добавили мозги и сердце
Вряд ли
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Ответ Personology Center
Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
Так а чë ему Вальбе то бояться? Что она ему может сделать? Она же не Кадыров.
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Ответ Personology Center
Либо у Губерниева проснулась совесть, либо он сходил к Гудвину и попросил эликсир от трусости. Второй вариант более реальный.
Просто плавание это его спорт, часто его комментировал и со многими близко знаком, соответственно они близки ему, поэтому и ответил единоросске так адекватно
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Ответ Montenegro Serbian
Так а чë ему Вальбе то бояться? Что она ему может сделать? Она же не Кадыров.
Выбирая между Вяльбе и Кадыровым я вдруг понимаю, что не уверен, кто из них мерзее
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Достойно заменяет Уткина.
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Гу 2030!!!
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Накинул патриотке на турбину...
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губер, как и любое г..., хочет быть всплытым. это его выбор
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Провокатор пожизненный...
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Хороший панч. Что скажет эстонка вяльбе в ответ?
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