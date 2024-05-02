USADA о деле китайских пловцов: «Разведданные подтверждают вывод об умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Водные виды

USADA раскритиковало WADA ид-за допингового дела китайских пловцов.

29 апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало релиз с ответами на часто задаваемые вопросы относительно дела китайских пловцов, которые не были дисквалифицированы, несмотря на положительные пробы на триметазидин. 

В релизе WADA заявило, что существуют «убедительные признаки того, что эти случаи могли быть случаями группового заражения». 

«Факты и разведданные подтверждают вывод о скоординированном умышленном применении допинга, согласно которому WADA должно было начать расследование источника этих положительных тестов.

Неспособность обеспечить соблюдение собственных правил вызывает глубокую обеспокоенность. Те, кто ценит честную игру, остались совершенно неудовлетворены ответами WADA относительно сокрытия 23 положительных тестов», – говорится в заявлении Американского антидопингового агентства. 

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26 комментариев
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Разведданные - амеры научились брать мочу у конкурентов не снимая их трусов, ИИ в работе...
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Разведданные.. У китайцев свой Родченков объявился.
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разведданные? Может тогда мы тоже скажем, что Байлз мужик
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Разведданные? Это как? Разведка США следит за китайскими пловцами?
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"разведданные" - ??? ЦРУ поспособствовало? АНБ?
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Чем быстрее американцы окончательно развалят существующую международную спортивную систему, тем лучше.
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Ответ Ozz99
И за кого нам теперь быть? За USADA или китайских сородичей?
За себя надо быть, а не за кого-то
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Разведка США палится, и даже не заморачивается . ВАДА под колпаком у ЦРУ, что бы правильно работали.
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USADA на страже мирового спорта. Кстати, а сама разведка не является ли нарушением международных норм? Тут либо американцы совсем на всех плюют, либо одно из двух.
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В 2016-ом и 2022-ом ВАДА по телевизору с большой уверенностью называли американскими подстилками. В целом сейчас методички можно сильно не менять, просто заменить американцев на китайцев.
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Ответ Paikese Poole
Разумеется. Почему нет?
А как же спорт вне политики?
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Ответ Dizzod
Вада по китайцами. Значит это не враждебный запад напал на Валиеву, а враждебный восток. Опять удар в спину.
Вы нас с китайцами не поссорите. 😊
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Ответ Dizzod
Вада по китайцами. Значит это не враждебный запад напал на Валиеву, а враждебный восток. Опять удар в спину.
а вы под чем?
+1
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Ответ ks-1993
разведданные? Может тогда мы тоже скажем, что Байлз мужик
Мужик-мефидрощик
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