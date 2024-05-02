Сергей Ковалев: «Кто ставил на меня в бою с Канело – лузеры! Зачем вы так рискуете?»

Теги Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев назвал «лузерами» тех, кто ставил на него в бою с Канело.

«Я сказал, что те, кто на меня ставил ставки... я, правда, тогда не сказал слова «ставки»... что те, кто на меня ставил, – понятно, что ставки – те профаны. Как можно выиграть [тот] бой? Ты же ставишь, когда больше уверен, чем не уверен. Правильно?

Если я уверен, что эта команда выиграет, я на нее поставлю, я же не буду на лузера ставить. Те, кто реально [на меня] ставил – вы лузеры! Зачем вы так рискуете своими деньгами? Последнее напродавали, назанимали там что-то, и какую-то сумму ставите, чтобы типа поднять в два раза больше. Это очень большой риск.

Вы не забывайте, что я боксировал два месяца назад... тут очень много «но». Ну, реально профаны. Кто здравый, кто понимал, тот не ставил [на меня], понимал, что выиграть здесь – это даже не 1 из 10, а 1 из 100 шансов», – сказал боксер Сергей Ковалев.

Бой между Ковлевым и Саулем Альваресом состоялся в ноябре-2019. Альварес победил нокаутом в 11-м раунде.

Ковалев – об угоне автомобиля: «Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали»

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2 комментария
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Оооооооооо. Точняк, весна же! Посевная! Сеем сеем посеваем!
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