«02.05.2014. Одесса, помним». Фанаты «Зенита» на матче с ЦСКА вывесили баннер о жертвах пожара в Доме профсоюзов
Фанаты «Зенита» вывесили баннер о 10-летии событий в Одессе.
2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе политического кризиса на Украине произошел пожар, в результате которого погибли 42 человека.
Баннер с надписью «02.05.2014. Одесса, помним…» был вывешен на трибуне фанатов «Зенита» в рамках 1-го финального матча с ЦСКА в Пути РПЛ Фонбет Кубке России. Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: телеграм-канал Ultras Action
Мутная и грязная история. Но помнить нужно.