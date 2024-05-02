«02.05.2014. Одесса, помним». Фанаты «Зенита» на матче с ЦСКА вывесили баннер о жертвах пожара в Доме профсоюзов

Фанаты «Зенита» вывесили баннер о 10-летии событий в Одессе.

2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе политического кризиса на Украине произошел пожар, в результате которого погибли 42 человека.

Баннер с надписью «02.05.2014. Одесса, помним…» был вывешен на трибуне фанатов « » в рамках 1-го финального матча с в Пути РПЛ Фонбет Кубке России. Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.





Фото: телеграм-канал Ultras Action