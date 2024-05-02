«02.05.2014. Одесса, помним». Фанаты «Зенита» на матче с ЦСКА вывесили баннер о жертвах пожара в Доме профсоюзов

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Фанаты «Зенита» вывесили баннер о 10-летии событий в Одессе.

2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе политического кризиса на Украине произошел пожар, в результате которого погибли 42 человека.

Баннер с надписью «02.05.2014. Одесса, помним…» был вывешен на трибуне фанатов «Зенита» в рамках 1-го финального матча с ЦСКА в Пути РПЛ Фонбет Кубке России. Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
 
 
 Фото: телеграм-канал Ultras Action

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16 комментариев
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красавчики
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Это будет актуально пока виновные не понесут наказание.
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Страшное событие.
Мутная и грязная история. Но помнить нужно.
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"произошел пожар" в этой формулировке вся сущность спортса. Слабо написать, что сторонники майдана подожгли здание с запертыми там людьми.
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Ответ Ольга Фриауф
Это будет актуально пока виновные не понесут наказание.
Уже несут. Москва не сразу строилась
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