Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»

Генеральный секретарь РФС высказался о шутке Руслана Безрукова.

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник « » сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Дело по открыто в том числе и для того, чтобы это не переросло в какую-то серьезную историю, когда клубы будут стимулировать друг друга?

– Не только. Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.

Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.

Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала, – сказал .

Митрофанов заявил, что открыл дело против Безрукова не из-за того, что работал в «Зените»: «Это логика слабых людей. Любой намек на нечестность соревнования недопустим»

Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»