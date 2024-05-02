Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»
Генеральный секретарь РФС высказался о шутке Руслана Безрукова.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Дело по Безрукову открыто в том числе и для того, чтобы это не переросло в какую-то серьезную историю, когда клубы будут стимулировать друг друга?
– Не только. Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.
Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.
Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала, – сказал Максим Митрофанов.
Митрофанов заявил, что открыл дело против Безрукова не из-за того, что работал в «Зените»: «Это логика слабых людей. Любой намек на нечестность соревнования недопустим»
Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»
Нельзя про религию, жизнь и Зенит.
Ну и про президента нежелательно, извините.
Отстаньте от пацана. С президентами Урала и Зенита поработайте, там столько интересного
Ему ещё надо сказать, что Безруков Родину предал.
Пункт второй: шутить над человеческой жизнью-"Рыжий,рыжий,конопатый,убил дедушку лопатой"-классическая ДЕТСКАЯ песня.
Про третий пункт даже заморачиваться не хочу.