Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Краснодар договорные матчи деньги религия Руслан Безруков Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о шутке Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник «Рубина» сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

– Дело по Безрукову открыто в том числе и для того, чтобы это не переросло в какую-то серьезную историю, когда клубы будут стимулировать друг друга? 

– Не только. Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.

Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.

Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала, – сказал Максим Митрофанов.

Митрофанов заявил, что открыл дело против Безрукова не из-за того, что работал в «Зените»: «Это логика слабых людей. Любой намек на нечестность соревнования недопустим»

Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

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46 комментариев
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Уж точно не генсеку РФС рассказывать другим людям о чем можно шутить
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Даже в заповедях было сказано – не убий, не укради, не шути про честность игры
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Раздули из мухи слона. Как будто других дел нет.
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вот это серьезно, конечно, в Питере обиделись)
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Т.е шутить нельзя про то, что мы попадем в рай, а они просто сдохнут🤔
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Ответ Заборостроитель
Т.е шутить нельзя про то, что мы попадем в рай, а они просто сдохнут🤔
это была не шутка.
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Митрофанов заварил кашу с клеветой на пацана и теперь каждый день от него же инфооправдания своего заскока. А всё потому что бывший сотрудник Зенита не смог промолчать и придрался к игроку победившего Рубина
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О чем еще нельзя шутить? Можно весь список?
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Россия для грустных (c)
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Я поправил.
Нельзя про религию, жизнь и Зенит.
Ну и про президента нежелательно, извините.
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Про "честность игры" на ходу придумал?
Отстаньте от пацана. С президентами Урала и Зенита поработайте, там столько интересного
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Поставил на один уровень Жизнь, Религию и матч рпл... И вот ЭТО занимает руководящую должность
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Синдром вахтёра у Митрофанова
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над всем перечисленным можно и нужно шутить, а если шутка имеет оскорбительную направленность, то это и есть оскорбление и не важно, про что она, если же нет - то что в ней плохого? кроме ущемления воинствующих душевнобольных, конечно же
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Боже, какой пафос. Парень оскорбил чувства верующих в честность игры РПЛ?
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Газпром - это их религия!
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Максим Митрофанов: "Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут"
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Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Митрофанов идиот. Или подлец. Впрочем, одно другому не мешает.
Ему ещё надо сказать, что Безруков Родину предал.
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Эх, нет Васи Уткина на вас. Вот он бы вам ответил
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Если бы он пошутил, к примеру: "Зенит предлагал деньги, чтобы мы проиграли, но Краснодар дал больше", я бы еще понял. А тут ничего не понял.
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Скоро на территории всей необъятной. Шутить нельзя!!! Для этой цели есть свои придворные шуты на всех федеральных каналах.
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Лучше вообще не шутить. А ещё лучше молчать.
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Ответ Egor Aleksandrovich
вот это серьезно, конечно, в Питере обиделись)
Да нам вообще пофиг. Нормально пошутил, а этим дай повод зацепится за что-нибудь.
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Ответ Максим Прокофьев
Митрофанов заварил кашу с клеветой на пацана и теперь каждый день от него же инфооправдания своего заскока. А всё потому что бывший сотрудник Зенита не смог промолчать и придрался к игроку победившего Рубина
По-моему он сам не понял, что закапывается всё глубже
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Да даже если и так. То честность игры то не пострадает если кто-то кого-то материально простимулирует
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#вотдебилы# 🤦‍♂️
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На федеральном вообще шутить можно только про бидона и абаму
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Секта свидетелей честной игры в РПЛ
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Пункт первый: шутить над религией- "Божественная комедия"-классический ДЕТСКИЙ спектакль Театра кукол Образцова
Пункт второй: шутить над человеческой жизнью-"Рыжий,рыжий,конопатый,убил дедушку лопатой"-классическая ДЕТСКАЯ песня.
Про третий пункт даже заморачиваться не хочу.
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На карточку нельзя, можно спалиться, только налик 😁
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