Вяльбе о желании Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь»

Теги плавание Олимпийская сборная России Юлия Ефимова Елена Вяльбе Париж-2024 Политика Водные виды

Вяльбе высказалась о российских спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в Париж.

Россияне допущены к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

Юлия Ефимова – российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр. 

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. 

Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

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32 комментария
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Овечкин тоже американец. Ааа, это другое, он же основатель ПутинТим
+67
-6
+61
Ответ Рассол Уэстбрик
Овечкин тоже американец. Ааа, это другое, он же основатель ПутинТим
Лично для меня Ефимова-россиянка и великая пловчиха, а Вяльбе-единороска, что по моей классификации хуже американки.
+55
-3
+52
Синька - зло.
+42
-4
+38
"У подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение."

Опять за людей решили как к чему относиться
+40
-3
+37
Тот случай, когда глава Федерации лыжных гонок - это больше про гон, чем про лыжи!
+20
-2
+18
Ответ Рассол Уэстбрик
Овечкин тоже американец. Ааа, это другое, он же основатель ПутинТим
А теннисисты вообще все иноагенты.
+14
-2
+12
Даже если она будет выступать за США или Канаду она остаётся нашим человеком, её интервью её уклад ума, её мировоззрение все это мне нравится и её проницательная улыбка, за этого человека невозможно не переживать. Я очень хочу чтобы она выиграла олимпийское золото и чтобы на её щеках были слезы радости. А слова Вяльбе это просто слова подхалима.
+11
0
+11
С чего это вдруг у простых россиян будет негативное отношение к соотечественникам, которые будут выступать на Олимпиаде? Эти спортсмены предали Родину, отреклись от нее? Нет. Тогда, почему к ним плохое отношение должно быть?
И по Ефимовой - т.е. когда она для страны ЧМ выигрывала и на Олимпиадах медали завоевывала, она была нашей, а сейчас ей быть перестала. Это с чего вдруг?
+10
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+9
Для кого для вас, для трутимовцев? Для нас она россиянка!
+9
-1
+8
Ответ Aleksey Yashin
"У подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение." Опять за людей решили как к чему относиться
совки они такие - любят за всех решать
+12
-4
+8
А про Ротенберга она готова в таком же ключе сказать?
+8
-1
+7
Для человека, которая была за мужем за эстонцем, слишком много нетерпимости
+7
0
+7
Для нас это для кого? Такая же россиянка как и все остальные спортсмены. Заколебала со своим расизмом
+6
-1
+5
маргарин вместо мозга
+8
-3
+5
Как же эта выдрат заманала
+6
-2
+4
Ответ AntonIQ
Комментарий удален модератором
Допиши к своему нику число 40 :)
+6
-2
+4
Для нас - это для кого? Скажите ей, что она здесь одна
+6
-2
+4
Для Вас это для кого? Вас несколько? Судя по размерам, скажем так, лица реально несколько
+4
-1
+3
Ну, Вяльбе для многих - вообще с другой планеты. Но не запускать же ее теперь в космос?..
+4
-1
+3
Подавляющему большинству россиян всегда было по фиг на Игры. За спортом у нас следит весьма ограниченный круг лиц
+4
-2
+2
путь лучше уделит внимание диетологу, а Ефимову оставит в покое.
Юлечке удачи на играх!
+5
-3
+2
Ответ Илья Савчук
А про Ротенберга она готова в таком же ключе сказать?
Вы не понимаете, это другое! ) Вообще другое, непревзойдённое, такого больше нет!))
+2
-1
+1
Уж лучше быть американкой, чем единоросской. Первое по крайней мере честнее. О достижениях Ефимовой под российским флагом даже не говорю. А в целом все эти разговоры про предателей, иуд, бомжей и тп в отношении тех, кто принял решение поехать в нейтральном статусе, на самом деле происходят от банальной зависти. Потому что поехавшие - это самостоятельные и не зависимые от российской системы власти люди, способные самостоятельно принимать решения. А такие, как Вяльбе, при всем уважении к ее собственным спортивным достижениям, - это люди, сросшиеся с системой, полностью зависимые от нее материально, не имеющие никаких карьерных перспектив вне гос системы и бюджетного финансирования. Хочу быть внутренне свободной, как Ефимова, но не могу. Значит, буду ее клеймить, чтобы сбежать от реальности и не чувствовать себя совсем уж никчемным рабом.
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Все верно сказала, браво 👍👍
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"По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж, у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение." (с) Теперь мы уже не граждане страны, а жители. Зачем же так позориться?
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Я вот Ефимовой желаю больших успехов и результатов на предстоящих ОИ!!
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Синька - зло.
Комментарий удален модератором
Для человека, которая была за мужем за эстонцем, слишком много нетерпимости
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Ответ vatto
заткните эту женщину...
Молчать
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