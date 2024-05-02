Вяльбе о желании Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь»

Вяльбе высказалась о российских спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в Париж.

Россияне допущены к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

– российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в , у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение.

Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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