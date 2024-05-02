Елена Вайцеховская: «Ефимова – спортсменка с американским менталитетом. У Вяльбе хватает мужества называть вещи своими именами»

Вайцеховская считает Ефимову «спортсменкой с американским менталитетом».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о желании пловчихи выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, она сама выбрала этот путь».

«Удивительно пластичная штука человеческая психология. С некоторых пор стало модно набрасываться на Вяльбе. После сегодняшнего интервью – очередной виток истерик: как она вообще посмела назвать Юлию Ефимову американкой, когда сама, с такой-то фамилией...

Я вот для себя решила, что очень сильно буду болеть за Юлю, если она пробьется в Париж. Мне вообще кажется, что Ефимова очень давно поняла, что представляют собой ее, так называемые, спортивные руководители, и поняла, что в этой жизни каждый сам за себя. И выбор сделала – где жить. Не в России, если коротко.

И на данный момент она и в моем представлении тоже гораздо больше американка. Спортсменка с абсолютно американским менталитетом, скажем так. Что совершенно не мешает мне ей симпатизировать, болеть за нее и всячески мысленно поддерживать и желать удачи.

А все эти истерики коллег по поводу сказанного... Мне кажется, что они во многом идут от понимания, что у Вяльбе хватает мужества, чтобы называть вещи своими именами и говорить то, что она думает. А у них хоть какой-то собственной позиции нет в принципе.

По большому счету, куда интереснее в интервью фраза Елены Валерьевны: «Давайте посмотрим, кто вернется с Олимпиады с медалями, а потом будем думать, правы мы были в своих рассуждениях или нет».

Я вот тоже пока вижу, что наиболее сильно рвутся в Париж те, кому не сильно светит что-то там выиграть. Хотелось бы ошибаться. Честно», – написала журналист в телеграм-канале.