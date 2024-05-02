Елена Вайцеховская: «Ефимова – спортсменка с американским менталитетом. У Вяльбе хватает мужества называть вещи своими именами»
Вайцеховская считает Ефимову «спортсменкой с американским менталитетом».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о желании пловчихи Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, она сама выбрала этот путь».
«Удивительно пластичная штука человеческая психология. С некоторых пор стало модно набрасываться на Вяльбе. После сегодняшнего интервью – очередной виток истерик: как она вообще посмела назвать Юлию Ефимову американкой, когда сама, с такой-то фамилией...
Я вот для себя решила, что очень сильно буду болеть за Юлю, если она пробьется в Париж. Мне вообще кажется, что Ефимова очень давно поняла, что представляют собой ее, так называемые, спортивные руководители, и поняла, что в этой жизни каждый сам за себя. И выбор сделала – где жить. Не в России, если коротко.
И на данный момент она и в моем представлении тоже гораздо больше американка. Спортсменка с абсолютно американским менталитетом, скажем так. Что совершенно не мешает мне ей симпатизировать, болеть за нее и всячески мысленно поддерживать и желать удачи.
А все эти истерики коллег по поводу сказанного... Мне кажется, что они во многом идут от понимания, что у Вяльбе хватает мужества, чтобы называть вещи своими именами и говорить то, что она думает. А у них хоть какой-то собственной позиции нет в принципе.
По большому счету, куда интереснее в интервью фраза Елены Валерьевны: «Давайте посмотрим, кто вернется с Олимпиады с медалями, а потом будем думать, правы мы были в своих рассуждениях или нет».
Я вот тоже пока вижу, что наиболее сильно рвутся в Париж те, кому не сильно светит что-то там выиграть. Хотелось бы ошибаться. Честно», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
Телеграмм канал Войцеховской тому пример, комментарии закрыты и только одна реакция "👍" , где существует только одно правильное мнение.
Про хоккеистов, играющих в НХЛ, она ничего не хочет сказать?
Я абсолютно уверен, что либеральный реванш, случись он не дай Бог, станет прям максимально кровавым (как, кстати, показали события на Украине задолго до СВО). Там не то что людей сжигать будут за мнение, отличное от единственно верного, там публичные четвертования начнутся...
А вот на Играх Дружбы есть все шансы увидеть
но с другой стороны, это легко понять. холопам нельзя уходить с земли помещика. из русского ДНК эта хрень никогда не выветрится. а Ефимова позволила себе стать свободной. это точно не русский менталитет.
В ход идет менталитет.