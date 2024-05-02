Елена Вайцеховская: «Ефимова – спортсменка с американским менталитетом. У Вяльбе хватает мужества называть вещи своими именами»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Елена Вяльбе Елена Вайцеховская Водные виды

Вайцеховская считает Ефимову «спортсменкой с американским менталитетом».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о желании пловчихи Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024: «Она для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, она сама выбрала этот путь». 

«Удивительно пластичная штука человеческая психология. С некоторых пор стало модно набрасываться на Вяльбе. После сегодняшнего интервью – очередной виток истерик: как она вообще посмела назвать Юлию Ефимову американкой, когда сама, с такой-то фамилией...

Я вот для себя решила, что очень сильно буду болеть за Юлю, если она пробьется в Париж. Мне вообще кажется, что Ефимова очень давно поняла, что представляют собой ее, так называемые, спортивные руководители, и поняла, что в этой жизни каждый сам за себя. И выбор сделала – где жить. Не в России, если коротко.

И на данный момент она и в моем представлении тоже гораздо больше американка. Спортсменка с абсолютно американским менталитетом, скажем так. Что совершенно не мешает мне ей симпатизировать, болеть за нее и всячески мысленно поддерживать и желать удачи.

А все эти истерики коллег по поводу сказанного... Мне кажется, что они во многом идут от понимания, что у Вяльбе хватает мужества, чтобы называть вещи своими именами и говорить то, что она думает. А у них хоть какой-то собственной позиции нет в принципе.

По большому счету, куда интереснее в интервью фраза Елены Валерьевны: «Давайте посмотрим, кто вернется с Олимпиады с медалями, а потом будем думать, правы мы были в своих рассуждениях или нет».

Я вот тоже пока вижу, что наиболее сильно рвутся в Париж те, кому не сильно светит что-то там выиграть. Хотелось бы ошибаться. Честно», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

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40 комментариев
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Интересно какой менталитет у хоккеистов ?))) почему-то про Овечкина никто так не говорит, хотя он живет в Америке больше чем Ефимова) как же смешно от таких лицемеров
+56
-2
+54
Свободолюбивая девушка, знающая и отстаивающая свои права, неготовая жертвовать своими интересами ради каких-то вяльбе, в которых патриотизма меньше, чем доза триметазидина у Валиевой😂
+60
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+51
А Вяльбе руководитель с совковым менталитетом
+24
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+21
Ефимова - не американка, а жительница Америки. Только сама Ефимова может назвать себя американкой, если будет ощущать себя таковой. Это во-первых. А уже во-вторых «Ефимова – спортсменка с американским менталитетом. А Вяльбе - безграмотная чума.
+22
-6
+16
Ответ Hardy
Свободолюбивая девушка, знающая и отстаивающая свои права, неготовая жертвовать своими интересами ради каких-то вяльбе, в которых патриотизма меньше, чем доза триметазидина у Валиевой😂
Так это и есть американский менталитет. То есть не рабски-услужливый, как у народа-богоносца должен быть по мнению этих уважаемых людей.
+23
-7
+16
Ответ Buharoid
Так это и есть американский менталитет. То есть не рабски-услужливый, как у народа-богоносца должен быть по мнению этих уважаемых людей.
Ну так и здорово, побольше бы таких людей-американцев)
+15
-3
+12
Удивительно пластичная штука человеческая психология...
Телеграмм канал Войцеховской тому пример, комментарии закрыты и только одна реакция "👍" , где существует только одно правильное мнение.
+14
-3
+11
Ещё никогда слово "американец" не звучало в таком позитивном ключе)
+9
-2
+7
Ответ Sanan1908
Интересно какой менталитет у хоккеистов ?))) почему-то про Овечкина никто так не говорит, хотя он живет в Америке больше чем Ефимова) как же смешно от таких лицемеров
"Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын" (с)
+10
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+7
Ответ Sanan1908
Интересно какой менталитет у хоккеистов ?))) почему-то про Овечкина никто так не говорит, хотя он живет в Америке больше чем Ефимова) как же смешно от таких лицемеров
Ну как они могут сказать против создателя Дед team? За такое сразу из Кремля прилетит.
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Ну да, ну да. Ефимова в одиночку много лет тащила наше мертвое плавание, позволяя куче чинуш бодро рапортовать об "успехах" и кормиться с этого. А теперь вдруг стала американкой. Флюгер более стабилен, чем наши чиновники.
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А если я живу в России и у меня американский менталитет, значит я тогда тоже американец?
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Ответ Jefri AG
А если я живу в России и у меня американский менталитет, значит я тогда тоже американец?
Да. У тебя Ещё и Тейлор на аватарке.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Про теннисистов мы уже слышали и читали, что про них думают. Теперь читаем про пловцов, которые сами по себе и не зависят от кого бы то ни было. Лучше пусть будет такой менталитет, чем приспособленческий и раболепский. Про хоккеистов, играющих в НХЛ, она ничего не хочет сказать?
Всех нормальных готовы смешать с грязью, на Овечкина рот разинуть слабо, он ж из правильной команды)
+5
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+3
Про теннисистов мы уже слышали и читали, что про них думают. Теперь читаем про пловцов, которые сами по себе и не зависят от кого бы то ни было. Лучше пусть будет такой менталитет, чем приспособленческий и раболепский.
Про хоккеистов, играющих в НХЛ, она ничего не хочет сказать?
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Ефимова столько мельдония съела, что почти латышка.
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Она прожила 19 лет в России и её семья сбежала из Грозного в первую чеченскую! Как у неё может быть американский менталитет? У неё есть право выступить на Олимпиаде и только она вправе решать.
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Ответ Buharoid
Так это и есть американский менталитет. То есть не рабски-услужливый, как у народа-богоносца должен быть по мнению этих уважаемых людей.
42% американцев республиканских взглядов уверены, что Байден - нелегитимный президент. его выбрали путем вбросов и подсчета голосов умерших людей. где там демонстрации? терпят и утираются глядя на старое ничтожество.
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Ответ Дмитрий Пузенков
Она прожила 19 лет в России и её семья сбежала из Грозного в первую чеченскую! Как у неё может быть американский менталитет? У неё есть право выступить на Олимпиаде и только она вправе решать.
Как у неё может быть американский менталитет? --- Элементарно, Ватсон. За несколько лет проживания в стране вполне можно приобрести менталитет, по желанию, конечно.
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Весь сюр ситуации заключается в том, что Вяльбе достаточно корректно (по-либеральному) высказалась о Ефимовой. В духе "я считаю иначе, но осуждать не хочу, каждый имеет право на выбор". В ответ т. н. "либералы" (это те, кто за свободу, в том числе мнений) как стая голубей обкакали Вяльбе, Вайцеховскую, Овечкина и всех остальных, кого хоть как-то можно приплести.

Я абсолютно уверен, что либеральный реванш, случись он не дай Бог, станет прям максимально кровавым (как, кстати, показали события на Украине задолго до СВО). Там не то что людей сжигать будут за мнение, отличное от единственно верного, там публичные четвертования начнутся...
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То есть когда выигрывала медали для России была россиянкой) но вдруг ни с того ни с чего для одной совковой недалёкой и пресмыкающейся барыни стала американкой) магия) как же их бесит, когда у людей есть своё мнение и они готовы отстаивать свои права)
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Бааать мужество! Как в пьесе Голый король…
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У ефимовой то есть шансы на медаль, казалось, она уже заканчивала
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О чем вообще новости на тему Ефимовой и Олимпиады. Турнир в БиГ прошёл, больше сборная на международных соревнованиях участвовать не будет. Кто-то верит что "поедет за свои", отберется (с учетом текущих результатов)?
А вот на Играх Дружбы есть все шансы увидеть
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средние века. эти две клуши с Ефимовой не общаются, чтобы делать выводы о менталитете. да и про американцев они знают только от телевизора.
но с другой стороны, это легко понять. холопам нельзя уходить с земли помещика. из русского ДНК эта хрень никогда не выветрится. а Ефимова позволила себе стать свободной. это точно не русский менталитет.
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Бёюкага Мешади оглы Мирзазаде (1921 - 2007
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Ответ eraser2
закрытые комментарии - это защита от дурака...
То есть Вайцеховская решила заранее защититься от Вяльбе?
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Это не мужество, это штатная прислуга
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Если аргументов нет -
В ход идет менталитет.
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Зайдите завтра на Литейный 4, поговорим об этом)
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