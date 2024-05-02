Рангник отказал «Баварии» и останется в сборной Австрии

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник Томас Тухель Футбол

Ральф Рангник не возглавит «Баварию».

65-летний специалист был фаворитом на пост главного тренера мюнхенского клуба и вел переговоры с ним.

Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Рангник отказал «Баварии». Он продолжит работу в сборной Австрии.

Напомним, ранее клуб объявил, что Томас Тухель покинет пост главного тренера по окончании сезона.

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47 комментариев
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Поздравляю всех болельщиков Баварии 🙏
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да зовите уже наконец Флика! сколько можно тупить уже
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+23
Хайнкес выключил телефоны, обнял жену и ушел в подполье.
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Пронесло Баварию
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То есть Остап Бендер от футбола решил, что эта афера слишком проста и недостойна великого комбинатора
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Шансы на трофей у Кейна повысились
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Какой важный кyрицa
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Отскочили)
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Пригласите Цорна. Плутника тоже можно.
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А ведь загадка, почему не зовут Флика. И почему выживали из клуба.
Будь это не в такой безупречной системе, считал бы, что он чужой в мутных схемах. Не знаешь что думать.
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Ответ заратустра-будрайтис
Хайнкес выключил телефоны, обнял жену и ушел в подполье.
Представители Баварии уже выехали по месту его проживания
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офигеть, Рангник отказался сам от работы, он что, вообще что ли? Интересно почему? Был бы большой шанс чемпионство зацепить, кубок, вряд ли уж Байер и в след сезоне будет силен так же.
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Короче, Тухель останется, как и Хави)
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Ответ Кино Музыка
А ведь загадка, почему не зовут Флика. И почему выживали из клуба. Будь это не в такой безупречной системе, считал бы, что он чужой в мутных схемах. Не знаешь что думать.
никто его не выживал. 1. не выполнили его условие по трансферам. 2. освободилось место главного тренера сборной
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Ответ заратустра-будрайтис
Хайнкес выключил телефоны, обнял жену и ушел в подполье.
Эх, как бы хотелось снова дедушку увидеть на тренерском мостике..))
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Какой же Рангник гигачад просто
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Ответ dafaka13
То есть Остап Бендер от футбола решил, что эта афера слишком проста и недостойна великого комбинатора
Слишком рискованно Рангнику идти в Баварию. Требования максимально высокие. После МЮ репутация подмочена, логичнее остаться в сборной Австрии и попробовать пошуметь на Евро, чем идти на расстрельную должность в Баварию и рисковать окончательно утвердиться в статусе сбитого лётчика.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть провал его в сборной Германии ничего не значит? На ЧМ из группы не смогли выйти даже. Флик на багаже работал тогда в Баварии, сам как тренер ничего не представляет.
алло очнись, при нем Бавария была лучшим клубом Европы!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть провал его в сборной Германии ничего не значит? На ЧМ из группы не смогли выйти даже. Флик на багаже работал тогда в Баварии, сам как тренер ничего не представляет.
из нынешних вариантов он выглядит наиболее приоритетным. уже работал в Баварии, с игроками хорошие отношения. в любом случае, вряд ли он будет хуже чем рагник, моур и прочие
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Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть провал его в сборной Германии ничего не значит? На ЧМ из группы не смогли выйти даже. Флик на багаже работал тогда в Баварии, сам как тренер ничего не представляет.
На багаже Ковача видимо. Но тоже не уверен что Флик сможет построить такую же команду как в сезоне 19/20
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Кейн свечку поставил
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Теперь тренерский мостик Баварии за год должен пройти очищение Черчесовым. А после этого Клопп вернётся к тренерской работе)
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Спасибо, добрый Рангник!!!
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Интересно, что на спортсе сидят лучшие знатоки футбола. Они то знают, сто Рангник слабый специалист, и Баварии повезло. Не то что все эти неучи в руководстве этого топ клуба, проявляющие знатный интерес к нему. Не разбираются они.
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Кейн перекрестился аж)
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Он что то знает. Не зря ябавария за ним гонялась и не зря он отказал.
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Это просто трындец какой -то))))
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Ну, скоро 9 мая, самое время снова позвать Хайнкеса
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Мужик.
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Мостовой свободен
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