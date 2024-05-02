Рангник отказал «Баварии» и останется в сборной Австрии
Ральф Рангник не возглавит «Баварию».
65-летний специалист был фаворитом на пост главного тренера мюнхенского клуба и вел переговоры с ним.
Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Рангник отказал «Баварии». Он продолжит работу в сборной Австрии.
Напомним, ранее клуб объявил, что Томас Тухель покинет пост главного тренера по окончании сезона.
Будь это не в такой безупречной системе, считал бы, что он чужой в мутных схемах. Не знаешь что думать.