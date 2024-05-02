Рангник отказал «Баварии» и останется в сборной Австрии

Ральф Рангник не возглавит «Баварию».

65-летний специалист был фаворитом на пост главного тренера мюнхенского клуба и вел переговоры с ним.

Однако, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, отказал «Баварии». Он продолжит работу в сборной Австрии.

Напомним, ранее клуб объявил, что Томас Тухель покинет пост главного тренера по окончании сезона.