НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Милуоки» (3-2), «Филадельфия» – «Нью-Йорк» (2-3)
Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях 1-го раунда плей-офф НБА.
«Индиана» дома попытается завершить серию с «Милуоки» (3-2). У «Филадельфии» есть возможность на своей площадке продлить противостояние с «Нью-Йорком» (2-3).
Первый раунд (до четырех побед)
Шестые матчи
- Дата проведения
- 3 мая, 01.30, «Gainbridge Fieldhouse»
«Индиана» ведет в серии – 3-2.
- Дата проведения
- 3 мая, 04.00, «Wells Fargo Center»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.