НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Милуоки» (3-2), «Филадельфия» – «Нью-Йорк» (2-3)

Теги результаты Индиана Милуоки Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся шестые матчи в двух сериях 1-го раунда плей-офф НБА.

«Индиана» дома попытается завершить серию с «Милуоки» (3-2). У «Филадельфии» есть возможность на своей площадке продлить противостояние с «Нью-Йорком» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Шестые матчи

Индиана – Милуоки
Дата проведения
3 мая, 01.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

«Индиана» ведет в серии – 3-2.

Филадельфия – Нью-Йорк
Дата проведения
3 мая, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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Нейтральные болельщики за 3-3 в обеих сериях. Я же желаю победы иноходцам и никербокерам!
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Будет обидно, если филька снова отскочит. Ждем 4-2. Плакса штрафниид не заслуживает прохода
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