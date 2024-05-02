Евгения Медведева: «Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам»

Теги Евгения Медведева Здоровье Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что для нее значит заботиться о здоровье.

Двукратная чемпионка мира стала гостьей премии «Вслух», где награждали просветителей в области женского здоровья. 

«Я из тех девушек, которые очень пекутся о своем здоровье. Каждые две недели сдаю кровь, сдаю биохимию. Для меня самое главное – отслеживать состояние своего организма изнутри.

И уже на основании того, что я знаю свою «базу» внутри, делать какие-то внешние манипуляции – идти к косметологу, вплоть даже до лазерной эпиляции. Сначала обязательно нужно посмотреть, как организм в целом себя чувствует.

В спорте у нас приезжала специальная комиссия, чтобы брать кровь на биохимию, но это было раз в полгода. Но мне то зубки надо сделать, то какую-то маленькую операцию, чуть подровнять здоровье. И перед каждой малейшей махинацией я ввела в привычку сдавать анализы.

Поэтому у меня получается как минимум раз в месяц, как максимум – раз в две недели. В этом ничего плохого нет. Чего я вам советую – раз в месяц-два провериться хотя бы на витаминки. И тогда вы точно будете лучше себя чувствовать. <...>

В моей семье произошло довольно-таки трагическое событие. Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака поджелудочной железы. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отечность ног, то можно было бы подхватить.

Поэтому, девушки, пожалуйста, если чувствуете какие-то отклонения, не стесняйтесь, бегите к врачам. Это не то что нормально, это нужно вам, нам и всем женщинам на этом белом свете», – сказала Медведева

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26 комментариев
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Забота о здоровье -это хорошо, конечно. Но постоянно анализы, раз в 2 недели? Увольте(
+16
-1
+15
"И перед каждой малейшей махинацией" - это из категории безызбежно?)))
+13
-5
+8
довольно-таки трагическое событие
+8
-1
+7
Ответ natali5228
Забота о здоровье -это хорошо, конечно. Но постоянно анализы, раз в 2 недели? Увольте(
что должно быть в голове у человека, который каждые две недели сдает на проверку кровь?))
+13
-6
+7
Ответ lepestok
"И перед каждой малейшей махинацией" - это из категории безызбежно?)))
это оговорка по Фрейду
+9
-4
+5
Ответ natali5228
Забота о здоровье -это хорошо, конечно. Но постоянно анализы, раз в 2 недели? Увольте(
Выбор каждого, она никого не принуждает)
+4
0
+4
Ответ lepestok
"И перед каждой малейшей махинацией" - это из категории безызбежно?)))
Из категории #этодругое
+4
-1
+3
Ответ lepestok
что должно быть в голове у человека, который каждые две недели сдает на проверку кровь?))
Сдает кровь перед приемом косметолога и стоматолога, почему бы и нет
+3
0
+3
Ответ lepestok
что должно быть в голове у человека, который каждые две недели сдает на проверку кровь?))
Ипохондрия.
+7
-4
+3
У меня крестная умерла от такого же рака: привезли по скорой, разрезали - и зашили. Поздно было что-то делать. К сожалению, эта болячка довольно молчалива.
И я хорошо понимаю людей, которые, насмотревшись на страдания своих близких, охают-ахают при каждой колике - это тяжело. Но жить в таком состоянии еще тяжелее, так и до психоза недалеко. Надо как-то справляться с этим.
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+3
Правильный подход у Жени, очень важно следить за состоянием своего здоровья и показателями анализов
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0
+3
Ответ Anneta28
Рак поджелудочной железы неизлечим и очень редко диагностируется на ранней стадии. Так что, в данном случае, бабушке никак не помогло бы, если бы она сдавала кровь каждые две недели.
Смерть близкого человека - тяжелое событие, психика пытается цепляться за идею «если бы мы узнали раньше».
+4
-1
+3
Рак поджелудочной железы неизлечим и очень редко диагностируется на ранней стадии. Так что, в данном случае, бабушке никак не помогло бы, если бы она сдавала кровь каждые две недели.
+4
-1
+3
Сдавать анализы раз в 2 недели - серьезная ипохондрия, а не забота о здоровье.
+8
-5
+3
очень правильные вещи озвучила Женя по поводу важности заботы и внимания к своему здоровью, ведь это самое главное.
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+2
Кто проплатил рекламу - Инвитро или Хеликс?
+6
-4
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Ответ unknownman
Кто проплатил рекламу - Инвитро или Хеликс?
завидуйте молча)))
+3
-2
+1
Ответ Raya
Сдавать анализы раз в 2 недели - серьезная ипохондрия, а не забота о здоровье.
диванные врачи подтянулись)😂
+2
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Ответ Raya
Смерть близкого человека - тяжелое событие, психика пытается цепляться за идею «если бы мы узнали раньше».
Это все понятно. Но такова реальность В данном случае ничего сделать было нельзя.
Сдавать анализы каждые две недели это тоже не есть нормально. Это уже проблемы психологического характера. Кстати, сейчас идёт такая тенденция, что молодежь, до 30 лет, маниакально ищет у себя болезни, ходят по всем врачам. На самом деле, оптимально делать скрининг, без наличия симптомов, это раз в полгода.
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За здоровьем, конечно, нужно следить, но обследования раз в год вполне достаточно. Сдача крови раз в две недели - это уже шаг в сторону психических расстройств...
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Делать анализ крови перед походом к косметологу или на эпиляцию?
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Бегать нужно по хорошим врачам, которых сложно найти. А то бегаешь, бегаешь, а потом - бац! И поздно пить Боржоми.
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Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка.
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Правильно Женя, надо следить за своим здоровьем!❤️
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Ответ Anneta28
Это все понятно. Но такова реальность В данном случае ничего сделать было нельзя. Сдавать анализы каждые две недели это тоже не есть нормально. Это уже проблемы психологического характера. Кстати, сейчас идёт такая тенденция, что молодежь, до 30 лет, маниакально ищет у себя болезни, ходят по всем врачам. На самом деле, оптимально делать скрининг, без наличия симптомов, это раз в полгода.
и диванные психологи тут как тут😂 о себе никто так не печётся, а зря
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Ответ Виктория Лысикова
У меня крестная умерла от такого же рака: привезли по скорой, разрезали - и зашили. Поздно было что-то делать. К сожалению, эта болячка довольно молчалива. И я хорошо понимаю людей, которые, насмотревшись на страдания своих близких, охают-ахают при каждой колике - это тяжело. Но жить в таком состоянии еще тяжелее, так и до психоза недалеко. Надо как-то справляться с этим.
Ну она сказала, что сдает анализы прежде чем обратиться к специалистам, врачи и сами это требуют
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