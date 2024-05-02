Моуринью хочет возглавить «Баварию» и отклонил несколько предложений от других команд (Bild)
Жозе Моуринью хочет возглавить «Баварию».
По данным Bild, бывший главный тренер «Ромы» за последнее время отклонил несколько предложений, поскольку нацелен на работу в мюнхенском клубе.
При этом такое сотрудничество находится под сомнением из-за оборонительного стиля португальца и его эго.
Ранее стало известно, что Ральф Рангник (сборная Австрии) отказался переходить в «Баварию».
Кстати у Моуринью могло бы и получиться в Баварии.
И уж точно Моуринью лучше чем Рангник.
Это самый худший вариант, зачем нам нужен этот водитель автобуса у него никогда не получится в Баварии. У баварии другая игра
Схема автобусная у Баварии в след сезоне будет 9-1