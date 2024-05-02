Моуринью хочет возглавить «Баварию» и отклонил несколько предложений от других команд (Bild)

Теги Бавария Жозе Моуринью бундеслига Германия Футбол

Жозе Моуринью хочет возглавить «Баварию».

По данным Bild, бывший главный тренер «Ромы» за последнее время отклонил несколько предложений, поскольку нацелен на работу в мюнхенском клубе.

При этом такое сотрудничество находится под сомнением из-за оборонительного стиля португальца и его эго.

Ранее стало известно, что Ральф Рангник (сборная Австрии) отказался переходить в «Баварию».

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42 комментария
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Ну уж лучше Маур, чем Рангник
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Ответ Мохнатый55
Повторит ли Бавария ошибку Тоттенхэма и Ромы?
Действительно ошибка, первый выход в финал кубка для Тоттенхэма за пару лет и два финала в еврокубках с Ромой, где один из них увенчался успехом. Моура принято всегда хейтить, за стиль и прочее. Тем не менее результат он давал.
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Было бы круто, если Маур получит этот шанс. Интересно посмотреть на него в топ клубе
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Ответ Денис Ширинов
Ну уж лучше Маур, чем Рангник
Даже Мостовой лучше, чем Рангник
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Ответ Мохнатый55
Повторит ли Бавария ошибку Тоттенхэма и Ромы?
типичный словоблуд
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Я бы хотел на это посмотреть.
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Хотелось бы на него посмотреть во главе ТОП-клуба.
Кстати у Моуринью могло бы и получиться в Баварии.
И уж точно Моуринью лучше чем Рангник.
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Если хотите представить Моуриньо в Баварии - вспомните унылого донельзя Капелло в Реале. Игра команд будет невыразительной, скучной и блеклой с удержанием счёта при перевесе в 1 мяч. Для немцев это будет приговор.
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В Баварии кстати остались еще футболисты " старой школы ", на которых Жозе может строить банду - Мюллер, Нойер, Горетцка, Кейн, Лаймер - просто роботы винтики в механизме, готовые тащить рояль ради команды.
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В каком же отчаянии Бавария, если решили обратиться к Моуру)
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После всей разрухи нужен тренер, который не смог ни в одном клубе быть больше двух сезонов, и который не умеет играть в современный футбол? Было бы в стиле руководства Баварии
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Сомнительно, но окЭй
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хотелось бы на него посмотреть во главе ТОП-клуба. Кстати у Моуринью могло бы и получиться в Баварии. И уж точно Моуринью лучше чем Рангник.
Со вторым заключением согласен, первое под сомнением 🧐
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Ответ djamel
В Баварии кстати остались еще футболисты " старой школы ", на которых Жозе может строить банду - Мюллер, Нойер, Горетцка, Кейн, Лаймер - просто роботы винтики в механизме, готовые тащить рояль ради команды.
Согласен,Мусиала дерзкий как нельзя кстати впишется.
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Ответ onegin2007
В каком же отчаянии Бавария, если решили обратиться к Моуру)
Где такое написано?
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Ответ Black Phoenix
Если хотите представить Моуриньо в Баварии - вспомните унылого донельзя Капелло в Реале. Игра команд будет невыразительной, скучной и блеклой с удержанием счёта при перевесе в 1 мяч. Для немцев это будет приговор.
Зато Капелло в оба своих прихода в Реал выигрывал чемпионат. В период с 1990 по 2007 Реал выиграл только 5 раз в чемпионате, дважды с Капелло.
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Ответ Fona
После всей разрухи нужен тренер, который не смог ни в одном клубе быть больше двух сезонов, и который не умеет играть в современный футбол? Было бы в стиле руководства Баварии
На два сезона и возьмут. А кто там дольше работал в последние годы? После Хитцфельда (то есть за 20 лет) никто там не продержался больше трёх сезонов.
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Ответ Антон Фалафель
Старик по прежнему верит в себя, но шансов у него нет.
Этот "старик" на 4 года младше Анчелотти.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хотелось бы на него посмотреть во главе ТОП-клуба. Кстати у Моуринью могло бы и получиться в Баварии. И уж точно Моуринью лучше чем Рангник.
На сезон-два максимум. Хотя будем откровенны - время Моуриньо прошло. Его методы, выстраивание отношений с командой не работает с нынешним поколением футболистов. По-моему, это было окончательно ясно после работы в Тоттенхэме и Роме.
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Ответ Денис Ширинов
Ну уж лучше Маур, чем Рангник
Рангник сам отказался уже.
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Ответ Денис Ширинов
Ну уж лучше Маур, чем Рангник
Рангник лучше, чем Моуринью.
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Смотреть игру Баварии будет невозможно, но могут взять еврочашку.
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Уверен, что с ним Бавария возьмет ЛЧ
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Для ФК Голдивуд нужен авторитетный тренер, иначе раздевалка развалится. Маур с его опытом - отличный вариант
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Планировалось что будет переводчиком у рагника и гиздоля
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Вы о чем какой нафиг моур
Это самый худший вариант, зачем нам нужен этот водитель автобуса у него никогда не получится в Баварии. У баварии другая игра
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Ясно
Схема автобусная у Баварии в след сезоне будет 9-1
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