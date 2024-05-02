Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА против «Зенита». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

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ЦСКА примет «Зенит» в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Окко.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
2 мая, 19.15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

12 комментариев
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Очень любопытно, что СБС собирается изобретать, учитывая нынешнюю форму команды с абсолютно беззубой в последних матчах атакой и вдобавок против Федотова, который умеет читать ходы Богданыча.
Ещё и в кубковом противостоянии, к которому команда обычно черти как относится.
Но хотя и красно-синие в последних матчах тоже неважно выглядят.
В общем, будет знатная битва 🙃

Давай, Зенит!
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"Встречу в прямом эфире покажет Окко."
И Матч Тв тоже.
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Вчера на Бранимира ходила, ждали его, чтобы сфоткатьтся, не дождались. Зазвездился. Спать охота теперь. Не знаю, как до матча дожить.
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Два Короля РПЛ играют. Вот это порядочный матч будет, а не вчерашний полуфинальчик помоек
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Фанатам ЦСКА лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться. Зенит вынесет 2 или 3:0, уверен.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Очень любопытно, что СБС собирается изобретать, учитывая нынешнюю форму команды с абсолютно беззубой в последних матчах атакой и вдобавок против Федотова, который умеет читать ходы Богданыча. Ещё и в кубковом противостоянии, к которому команда обычно черти как относится. Но хотя и красно-синие в последних матчах тоже неважно выглядят. В общем, будет знатная битва 🙃 Давай, Зенит!
Дима, как ты первый оказался? Чудеса
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Ответ Din Korso
Дима, как ты первый оказался? Чудеса
Прошу прощения, я специально)
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Прошу прощения, я специально)
Готовился, значит 😁
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Ответ Din Korso
Готовился, значит 😁
А может быть и да, а может быть и нет😁😄
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Ответ Дмитрий Калибабчук
"Встречу в прямом эфире покажет Окко." И Матч Тв тоже.
Это реклама окко
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Ответ Lehuard
Фанатам ЦСКА лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться. Зенит вынесет 2 или 3:0, уверен.
Погоди, три матча играем, это первый, будет ещё два.
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