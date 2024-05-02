Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА против «Зенита». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
ЦСКА примет «Зенит» в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Окко.
Путь РПЛ
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 2 мая, 19.15, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ещё и в кубковом противостоянии, к которому команда обычно черти как относится.
Но хотя и красно-синие в последних матчах тоже неважно выглядят.
В общем, будет знатная битва 🙃
Давай, Зенит!
И Матч Тв тоже.