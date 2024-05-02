Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА против «Зенита». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

ЦСКА примет «Зенит» в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Окко.

Путь РПЛ

Финал

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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