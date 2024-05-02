Медведев снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде
Даниил Медведев не доиграл четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.
Он снялся после первого сета против Иржи Лехечки (4:6).
По ходу партии Медведев испытывал дискомфорт в паховых мышцах. При счете 3:2 к нему на корт вышел физио. Медицинский перерыв прошел в подтрибунном помещении.
На следующем переходе снова вышел физио и массировал Медведеву правое бедро.
Фото: скриншот трансляции Tennis TV.
Его турнир был
Какой-то мустepманьяк несексуальный
Беспрерывные занятия pyнянизмом бесследно не проходят
Судя по написанию вы уже где-то в 2003, а по смыслу написанного стремитесь в 30-е