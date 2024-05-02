Медведев снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде

Теги травмы ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев не доиграл четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

Он снялся после первого сета против Иржи Лехечки (4:6).

По ходу партии Медведев испытывал дискомфорт в паховых мышцах. При счете 3:2 к нему на корт вышел физио. Медицинский перерыв прошел в подтрибунном помещении.

На следующем переходе снова вышел физио и массировал Медведеву правое бедро.

Фото: скриншот трансляции Tennis TV.

62 комментария
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Обидно! Турнир шел в руки, как прошлогодний Рим
+54
-2
+52
Ответ Antonbezb
Обидно! Турнир шел в руки, как прошлогодний Рим
Теперь этот турнир идет в руки к Рублю
+41
-3
+38
Здоровья Дане!!!!! Обидно не то слово
+39
-2
+37
Ответ Antonbezb
Обидно! Турнир шел в руки, как прошлогодний Рим
Тут даже лучше было. Там пришлось обыгрывать Зверева - Циципаса - Руне на грунте, турнир не шел в руки, Даня его сам забрал. А тут в сетке из топовых грунтовиков оставался один Рублев.
+21
-2
+19
Эх, жаль то как.
Его турнир был
+23
-5
+18
Обидно. Здоровье Даниилу.
+13
-1
+12
Очень жаль, здоровья Даниил!
+12
-1
+11
Че вообще за хрень происходит в этом Мадриде? Полуфинал Оже - Легечка это сильно)
+11
-2
+9
Ответ SeKToR
Финал АО походу дорого дался что Синнеру, что Дане.
Янник после финала AUS взял пятисотник в Роттердамие и мастерс в Майами.
+11
-2
+9
Куму дорогу уступил к титулу(шутка)Здоровья Дане
+9
-2
+7
Очень жаль. Надеюсь, что что-то несерьезное. Рублёв, твой выход.
+10
-3
+7
Ответ Йенс Мустерманн
Нет конечно, просто на радостях перепутал страны проведения турниров, что идут в календаре друг за другом.
Радоваться травме игрока это многое о тебе говорит. Хотя с тобой итак давно всё понятно было.
+6
0
+6
Ответ ZdenekTheMAn
Комментарий скрыт
Почему?
+5
0
+5
Ответ ugmyanswer
В Финал РГ разыграют Хачанов и Сафиуллин
Вообще-то Карацев вернулся и заберёт РГ! :)
+5
0
+5
Ответ Верховенский1990
Че вообще за хрень происходит в этом Мадриде? Полуфинал Оже - Легечка это сильно)
А все началось того самого юниора-тысячника.) Не нужно было фарс устраивать. Он, как оказалось, живучий.
+5
0
+5
Ответ Йенс Мустерманн
Я радуюсь не травме, а победе соперника и его проход дальше по сетке. Это две большие разницы, как говорится.
Чё ты тут сказки рассказываешь? Плевать тебе на Лехечку, в твоих сообщениях нет ни слова о нем.
+4
0
+4
Ответ Eugenie Nation
Мне нравится как их настигла карма сразу после итогового. Мечтали о календарном - получили один из главных провалов в карьере
Мил человек, про какую еще карму ты здесь вещаешь? Вамосы, вы бы уже успокоились наконец, да молились, чтобы ваш кумир на турнирах мог еще отыграть матча 3 или 4, ничему вас жизнь не учит.
+4
0
+4
Финал АО походу дорого дался что Синнеру, что Дане.
+7
-3
+4
Жаль, но видно в этом году, что-то не так, уже вторая травма, но как говорится не молодеет и организм даёт сбои, раньше такое очень редко было)))
+6
-2
+4
Мусю щасс в клочья пopвёт от радости
Какой-то мустepманьяк несексуальный
Беспрерывные занятия pyнянизмом бесследно не проходят
+5
-2
+3
Ответ S.Graf
Мусю щасс в клочья пopвёт от радости Какой-то мустepманьяк несексуальный Беспрерывные занятия pyнянизмом бесследно не проходят
ну дай ему наконец кончить..
+3
0
+3
Ответ Верховенский1990
Че вообще за хрень происходит в этом Мадриде? Полуфинал Оже - Легечка это сильно)
Как там поживают суперпупер прогнозисты, у которых Надаль-Медведев досрочный финал?!
+2
0
+2
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Интересно, защитит ли Руне финал Рима?)
+3
-1
+2
Ответ sedric
Кто-то на этом мастерсе сидит и иголки в куклы втыкает. Алькарас, Синнер, Медведев. Кто бы это мог быть?
В самом деле, может это Педро Мартинес-Портеро?
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
А что, Рим - это столица Испании?
+4
-2
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Я радуюсь не травме, а победе соперника и его проход дальше по сетке. Это две большие разницы, как говорится.
Ага, "с детства за Лехечку")))
+2
0
+2
Ответ Gregg012
Комментарий скрыт
О, вы из тех кто отправился вперед в славное прошлое?
Судя по написанию вы уже где-то в 2003, а по смыслу написанного стремитесь в 30-е
+2
-1
+1
Ответ Сергей Перевощиков
Да ладно?и кто же это? Неужто Новак?
"Заметьте, не я это предложил"
+1
0
+1
Ответ S.Graf
Мусю щасс в клочья пopвёт от радости Какой-то мустepманьяк несексуальный Беспрерывные занятия pyнянизмом бесследно не проходят
Ну так его любимый и ненаглядный Руняша уже год никакой радости не приносит.
+1
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Ответ Антон Тимофеев
Короче, этот турнир должен был забирать Серундоло))) Полный Серундоло на этом Мадриде))
А Вы видели их трофей новый? Это же, натурально, чёрная метка.)
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