Медведев снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев не доиграл четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

Он снялся после первого сета против Иржи Лехечки (4:6).

По ходу партии Медведев испытывал дискомфорт в паховых мышцах. При счете 3:2 к нему на корт вышел физио. Медицинский перерыв прошел в подтрибунном помещении.

На следующем переходе снова вышел физио и массировал Медведеву правое бедро.

Фото: скриншот трансляции Tennis TV.