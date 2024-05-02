«Байер» до 47 матчей продлил серию без поражений: 39 побед, 8 ничьих. Команда Алонсо выиграла впервые за 4 матча
«Байер» прервал серию матчей без побед, обыграв «Рому».
В полуфинале Лиги Европы команда Хаби Алонсо забила римлянам два мяча и не пропустила.
В предыдущих трех играх леверкузенцы играли с соперниками вничью: 1:1 с «Вест Хэмом» и «Боруссией» Дортмунд», 2:2 со «Штутгартом».
В текущем сезоне «Байер» не потерпел ни одного поражения в 47 матчах. У него 39 побед и 8 ничьих.
5 мая он встретится с «Айнтрахтом» в Бундеслиге.
62: "Селтик" (SCO) 1915-17
60: "Юнион" (BEL) 1933-35
50: "Бенфика" (POR) 1963-65
47*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24
45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15
43: "Ювентус" (ITA) 2011-12
42: "Аякс" (NED) 1995-96
= "Милан" (ITA) 1991-92
40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978
= "Реал" (ESP) 2016-17
«Команда Алонсо победила впервые за 4 матча»
Парни даже если бы 50 матчей в ничью сыграли бы историю сделали. Че ты несешь.
Классная команда. Взаимодейтвия игроко топ