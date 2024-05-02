«Байер» до 47 матчей продлил серию без поражений: 39 побед, 8 ничьих. Команда Алонсо выиграла впервые за 4 матча

Теги Байер Рома Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» прервал серию матчей без побед, обыграв «Рому».

В полуфинале Лиги Европы команда Хаби Алонсо забила римлянам два мяча и не пропустила.

В предыдущих трех играх леверкузенцы играли с соперниками вничью: 1:1 с «Вест Хэмом» и «Боруссией» Дортмунд», 2:2 со «Штутгартом».

В текущем сезоне «Байер» не потерпел ни одного поражения в 47 матчах. У него 39 побед и 8 ничьих.

5 мая он встретится с «Айнтрахтом» в Бундеслиге.

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70 комментариев
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«Байер» о поражениях: «мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое»
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Рома, конечно, весь первый тайм школу Моура и Симеоне прям напоминала на пике. Игроки истерят, правоцируют, пихаются и фолят исподтишка, зато как на них нарушение - сразу при смерти падают. И в промежутках между всем этим пару минут пытались играть в футбол. Желаю при любом раскладе невероятному Байеру проходить дальше и брать кубок. Ну и Абрахам в конце - красавчик))
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Чудеса фармацевтики
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Ответ Artem89S
Пешком на изи 2:0 увезли, могли бы 5 забить, если бы не глупый бегунок Фримпонг Думаю в Германии закинут еще парочку и поедут спокойно в финал)
Ага глупый бегунок, третий игрок команды по гол плюс пас, если третий игрок команды глупый, то команда эта явно не Байер
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Ответ Writer 1
Рома отнюдь не разочаровала, по голевым моментам у Байера если и больше, то максимум на 1. Немного курьезные голы. Шансов почти нету, но если вначале забьют, то шансы будут на выезде. Эль-Шарави разочаровал, его как-будто и не было на поле.
Похоже ты матч не смотрел. Байер должен был минимум с разницей в 3 мяча побеждать.
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+17
Мне как болельщику Ромы тяжело принять сегодняшний результат. Но Байер играл. А Рома суетилась.
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Удивительно хладнокровие этих ребят - в только что выстроенной команде. Как их этому учат?
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Легкая победа над итальянским середняком. Могли забивать и больше.
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Конец сезона, а бегают как роботы.
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Ответ Iamliam
Хабиалонсовщина какая-то!
Жаль Севильи нет.. посмотрели бы чья магия сильнее
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Ответ kowadu2
Удивительно хладнокровие этих ребят - в только что выстроенной команде. Как их этому учат?
Очень правильно подметил, я бы сказал что это хладнокровие вообще их главная супер-сила.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Рома, конечно, весь первый тайм школу Моура и Симеоне прям напоминала на пике. Игроки истерят, правоцируют, пихаются и фолят исподтишка, зато как на них нарушение - сразу при смерти падают. И в промежутках между всем этим пару минут пытались играть в футбол. Желаю при любом раскладе невероятному Байеру проходить дальше и брать кубок. Ну и Абрахам в конце - красавчик))
Абрахам - топарь, с сантиметра в пустые)
+9
0
+9
Ответ Artem89S
Пешком на изи 2:0 увезли, могли бы 5 забить, если бы не глупый бегунок Фримпонг Думаю в Германии закинут еще парочку и поедут спокойно в финал)
Фримпонг? Один из лучших в Байере, наравне с Джакой и Вирцем
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Беспроигрышные серии в официальных матчах во всех турнирах:

62: "Селтик" (SCO) 1915-17
60: "Юнион" (BEL) 1933-35
50: "Бенфика" (POR) 1963-65
47*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24
45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15
43: "Ювентус" (ITA) 2011-12
42: "Аякс" (NED) 1995-96
= "Милан" (ITA) 1991-92
40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978
= "Реал" (ESP) 2016-17
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как же легок Байер и уверен в себе.респект за этот сезон
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Очень крутой Байер. Просто на классе, как говорится
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Новостник эй! Не стыдно такое писать?
«Команда Алонсо победила впервые за 4 матча»
Парни даже если бы 50 матчей в ничью сыграли бы историю сделали. Че ты несешь.
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+5
Топовый футбол от Леверкузена🔥👍🏻 фланги атомные, завидую болельщикам
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давно жду анализ по феномену баскских тренеров, баск Дешам - чемпион мира с африканскими французами, баск Эмери - рекордсмен Лиги Европы, баск Артета дисциплинировал Арсенал и тащит его в чемпионы, ну и на десерт Байер Хаби Алонсо, мужики с нулевой харизмой, на первый взгляд, как они это делают, загадка, хочется почитать про менталитет басков, дабы понять
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Да всё просто. Только Жозе Моуринью во главе Ромы мог бы остановить этот Байер. Кстати он остаётся до сих пор последним тренером котрый этот Байер обыграл 😃👍
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Байер это чудо какое то
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-2
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Ответ Textus
Чудеса фармацевтики
Хабиалонсовщина какая-то!
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Хаби Алонсу - НУЖНО ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК !
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Удачи во всех турнирах от болельщика Баварии!
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Машина Алонсо
+3
-1
+2
Ответ Игорь Аксенов
Беспроигрышные серии в официальных матчах во всех турнирах: 62: "Селтик" (SCO) 1915-17 60: "Юнион" (BEL) 1933-35 50: "Бенфика" (POR) 1963-65 47*: "БАЙЕР" (GER) 2023-24 45: "Динамо" Загреб (CRO) 2014-15 43: "Ювентус" (ITA) 2011-12 42: "Аякс" (NED) 1995-96 = "Милан" (ITA) 1991-92 40: "Ноттингем Форест" (ENG) 1978 = "Реал" (ESP) 2016-17
Среди топ -5 Байер первый..
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Байер сегодня раскатал рому на изи.
Классная команда. Взаимодейтвия игроко топ
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Ответ Roman Sobolev
Ну так до этого 3 ничьи было, какбЭ..что ему писать?))
Байер в глубоком кризисе, только одна победа в 4 матчах. А ведь впереди важные игры. Алонсо аут.
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Ответ Nroohkee
Новостник эй! Не стыдно такое писать? «Команда Алонсо победила впервые за 4 матча» Парни даже если бы 50 матчей в ничью сыграли бы историю сделали. Че ты несешь.
Ну так до этого 3 ничьи было, какбЭ..что ему писать?))
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Ответ Михо
Удачи во всех турнирах от болельщика Баварии!
Им не нужна удача. Их можно остановить только трансфером Кейна))
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