«Байер» до 47 матчей продлил серию без поражений: 39 побед, 8 ничьих. Команда Алонсо выиграла впервые за 4 матча

«Байер» прервал серию матчей без побед, обыграв «Рому».

В полуфинале команда забила римлянам два мяча и не пропустила.

В предыдущих трех играх леверкузенцы играли с соперниками вничью: 1:1 с «Вест Хэмом» и «Боруссией» Дортмунд», 2:2 со «Штутгартом».

В текущем сезоне « » не потерпел ни одного поражения в 47 матчах. У него 39 побед и 8 ничьих.

5 мая он встретится с «Айнтрахтом» в Бундеслиге.