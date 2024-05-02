«Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

«Спартак» и «Балтика» встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Вчера красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Вторым финалистом стала «Балтика», одержавшая сегодня победу над «Ростовом» со счетом 1:0.

Хозяина финальной пары Пути регионов определит жеребьевка.

Суперфинал турнира пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники», где «Спартак» или «Балтика» сыграет с победителем пары ЦСКА – «Зенит» (1:1 после первой игры).

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52 комментария
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Карпин конечно неадекват
У тебя такой шанс есть выйти в финал Кубка
Но нет он ставит детишек в состав
Все закономерно
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Валерон профукал очередной шанс в карьере достигнуть хоть чего-то. Абсолютно бездарный, распиаренный физрук. Для полного бинго осталось только налысо подстричься
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Этому Спартаку уже терять нечего. Только вперед , и все силы на кубок .
Не важно с кем играть
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0
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В игре Ростова не чувствовалось желания еще раз поиграть со Спартаком😁
+12
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+9
Ну Балтика, ну выдала матч !
Отличный результат в Кубке просто !

Теперь главное в Екатеринбурге отыграть на максимум и одержать победу - она в миллион раз будет важнее.
+9
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+6
Ворчуна выкинули из кубка.Балтика прямо разошлась.
+7
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+6
Ответ Vano from Tbilisi
Валерон профукал очередной шанс в карьере достигнуть хоть чего-то. Абсолютно бездарный, распиаренный физрук. Для полного бинго осталось только налысо подстричься
А что у нас футбол заключается в завоевывании трофеев?
+7
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+4
Кто-то может подумать, что путь в финал расчищен. Но он будет расчищен, если Спартак сыграет с 100% отдачей. Потому то Балтика очень хорошо обученная команда.
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Ответ Caerly
Надеюсь, в Калининграде
В новости написано, что в Лужниках.
+6
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+4
Ответ Balt
Да Балтике домашний матч должны дать. У Спартака что, два матча подряд в плэй-офф дома будут, а у Балтики третий на выезде? Ну как-то несправедливо что ли. )
С Динамо на их поле играли. Да, в Москве, но на чужом поле.
+4
0
+4
Ответ Саня Беляков
А что у нас футбол заключается в завоевывании трофеев?
вы бы еще сказали в забивании голов
+4
-1
+3
Ответ Filipp Gorski
Карпин конечно неадекват У тебя такой шанс есть выйти в финал Кубка Но нет он ставит детишек в состав Все закономерно
Да ладно, всего двое. К тому же на скамейке не заметно было изобилия классных футболистов. Так что вполне боевой состав по меркам Ростова
+3
0
+3
Есть бизнесмены которые таксуют для души, а есть Валэра который тренирует для души. Трофеи в принципе не интересуют его, главное на бровке красиво смотреться и интерьвью раздавать.
+3
-1
+2
говорили же, если победит Ростов,то матч будет в Ростове,если Балтика победит, то хозяин поля будет Спартак
+2
0
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Ответ Жирный Лукаку
В этом, конечно, есть и абсурд формата, что проигравший в верхнем финале не получает второго шанса, как все остальные выбывшие
Потому что изначально этот формат кубка это плод чего то больного воображения, херабора какая то если честно
+2
0
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Ответ Timur Kapkaev
В новости написано, что в Лужниках.
Финал всего турнира пройдет в Лужниках 2 июня.
Через 2 недели должен пройти Финал пути Регионов.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Игнашевич должен с лета 2024 года быть назначен главным тренером ЦСКА
Надеюсь Балтика останется в РПЛ и тогда Игнашевич останется в Балтике. Думаю в Калининграде нравится
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буду очень рад, если Игнашевич вырастет в топ-тренера - игрочище был (вполне мог бы заиграть в Европе, если бы захотел)! в 39 лет на ЧМ играть - уровень!
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Ответ Vano from Tbilisi
Валерон профукал очередной шанс в карьере достигнуть хоть чего-то. Абсолютно бездарный, распиаренный физрук. Для полного бинго осталось только налысо подстричься
и отпустить густые осетинские усы
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Хозяина поля определит жеребьевка или как?! Написали бы хоть.
Причем дальше прошли две команды, которые вылетели из верхней сетки и победили на выезде.
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Ответ fil_spb
Байлтийцам и Козлову персонально удачи.
торопишься, не спеши, скорострел
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Карпин в своем репертуаре. Мне кажется он никогда ничего не выиграет в своей тренерской карьере
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Ответ Александр Гущин
говорили же, если победит Ростов,то матч будет в Ростове,если Балтика победит, то хозяин поля будет Спартак
Думается если бы Ростов выиграл, то они бы действительно были бы хозяевами, так как они раньше в нижнюю сетку упали, а тут обе команды слетели в одном раунде, посему нет в регламенте ничего на этот счёт, кроме жерьбьёвки.
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Ответ spartak_1988
Ну это ты "знаток" получается) отменили эту стадию с этого сезона. Из пары ЦСКА-Зенит тот кто проиграет по итогам двух матчей, вылетает из кубка окончательно.
Тогда пародонте, признать ошибку мне не в падлу. Наморосил не зная) Судил по прошлому году.
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Ответ topsatan
Спартак или Балтика сыграет с проигравшим в паре Зенит ЦСКА, знатоки формата млин
Эту стадию убрали в этом сезоне. Она должна быть для полноты формата двойного выбывания, но зачем нужен логичный формат, когда его можно сделать чуть более нелогичным?
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Ответ spartak_1988
Ну это ты "знаток" получается) отменили эту стадию с этого сезона. Из пары ЦСКА-Зенит тот кто проиграет по итогам двух матчей, вылетает из кубка окончательно.
В этом, конечно, есть и абсурд формата, что проигравший в верхнем финале не получает второго шанса, как все остальные выбывшие
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Ответ topsatan
Спартак или Балтика сыграет с проигравшим в паре Зенит ЦСКА, знатоки формата млин
Ну это ты "знаток" получается) отменили эту стадию с этого сезона. Из пары ЦСКА-Зенит тот кто проиграет по итогам двух матчей, вылетает из кубка окончательно.
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Ответ Vano from Tbilisi
Валерон профукал очередной шанс в карьере достигнуть хоть чего-то. Абсолютно бездарный, распиаренный физрук. Для полного бинго осталось только налысо подстричься
Ну и?
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Ответ Balt
Да Балтике домашний матч должны дать. У Спартака что, два матча подряд в плэй-офф дома будут, а у Балтики третий на выезде? Ну как-то несправедливо что ли. )
Если честно, мне по фиг, но истины ради с Динамой мы на их поле играли)) А до того у обеих команд были парные матчи.
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Ответ Mishcherskiy
А когда жеребьевка места проведения финала пути регионов?
Завтра
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