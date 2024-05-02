«Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России
«Спартак» и «Балтика» встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
Вчера красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Вторым финалистом стала «Балтика», одержавшая сегодня победу над «Ростовом» со счетом 1:0.
Хозяина финальной пары Пути регионов определит жеребьевка.
Суперфинал турнира пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники», где «Спартак» или «Балтика» сыграет с победителем пары ЦСКА – «Зенит» (1:1 после первой игры).
У тебя такой шанс есть выйти в финал Кубка
Но нет он ставит детишек в состав
Все закономерно
Не важно с кем играть
Отличный результат в Кубке просто !
Теперь главное в Екатеринбурге отыграть на максимум и одержать победу - она в миллион раз будет важнее.
Через 2 недели должен пройти Финал пути Регионов.
Причем дальше прошли две команды, которые вылетели из верхней сетки и победили на выезде.