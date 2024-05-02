«Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России

«Спартак» и «Балтика» встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Вчера красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Вторым финалистом стала « », одержавшая сегодня победу над «Ростовом» со счетом 1:0.

Хозяина финальной пары Пути регионов определит жеребьевка.

Суперфинал турнира пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники», где « » или « » сыграет с победителем пары ЦСКА – «Зенит» (1:1 после первой игры).