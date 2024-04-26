Тебас не боится усиления неравенства в Ла Лиге из-за Мбаппе: «Если убрать «Реал», будет равенство. Он проводит выдающийся сезон, но в прошлом больше всех очков набрала «Барселона»

Хавьер Тебас оценил уровень конкуренции в чемпионате Испании.

– Не боитесь ли вы, что в лиге после перехода Килиана Мбаппе усилится неравенство?

– Если убрать «Реал», то будет равенство. Посмотрим, что будет.

Думаю, «Реал» проводит выдающийся сезон. В прошлом сезоне больше всех очков набрала «Барселона», так что бывает по-разному. Неизвестно, станут ли команды сильнее с новичками. На это влияет множество факторов.

Я не беспокоюсь на этот счет. Мне нравится, когда чемпионом становится команда, набравшая меньше 90 очков. В этом году, кажется, победитель наберет больше 90 очков, но остальным клубам добраться до этой отметки будет тяжело, никому это не удастся.

И я бы хотел напомнить о «Жироне». Важно говорить о такой команде, как «Жирона», в прошлом году – «Реал Сосьедад»... В еврокубки выходят не только большие клубы.

«Реал» – это клуб, который обязан бороться за титул, иначе будет вставать другой вопрос: вас не беспокоит то, что «Реал» неконкурентоспособен в еврокубках? Всегда найдется повод пожаловаться, – сказал президент Ла Лиги.