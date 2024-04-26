Тебас не боится усиления неравенства в Ла Лиге из-за Мбаппе: «Если убрать «Реал», будет равенство. Он проводит выдающийся сезон, но в прошлом больше всех очков набрала «Барселона»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Жирона Килиан Мбаппе Футбол

Хавьер Тебас оценил уровень конкуренции в чемпионате Испании.

– Не боитесь ли вы, что в лиге после перехода Килиана Мбаппе усилится неравенство?

– Если убрать «Реал», то будет равенство. Посмотрим, что будет.

Думаю, «Реал» проводит выдающийся сезон. В прошлом сезоне больше всех очков набрала «Барселона», так что бывает по-разному. Неизвестно, станут ли команды сильнее с новичками. На это влияет множество факторов.

Я не беспокоюсь на этот счет. Мне нравится, когда чемпионом становится команда, набравшая меньше 90 очков. В этом году, кажется, победитель наберет больше 90 очков, но остальным клубам добраться до этой отметки будет тяжело, никому это не удастся.

И я бы хотел напомнить о «Жироне». Важно говорить о такой команде, как «Жирона», в прошлом году – «Реал Сосьедад»... В еврокубки выходят не только большие клубы.

«Реал» – это клуб, который обязан бороться за титул, иначе будет вставать другой вопрос: вас не беспокоит то, что «Реал» неконкурентоспособен в еврокубках? Всегда найдется повод пожаловаться, – сказал президент Ла Лиги.

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7 комментариев
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Открою шампанское, когда его уволят
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Президент Макдональдс Лиги 1:
Если убрать ПСЖ, у нас равная лига.
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За последние 15 лет Ла Лиге из ведущей среди ТОП-лиг, стала просто одной из лучших ...
Спасибо Тебас !
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
За последние 15 лет Ла Лиге из ведущей среди ТОП-лиг, стала просто одной из лучших ... Спасибо Тебас !
есть ощущение, что "спасибо" вам всё-таки стоило взять в кавычки ;)
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Л - логика.
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Денег принесёт. Денег. Но Тебасу то что. Уж что точно не ослабит Ла Лигу так это уход Тебаса на пенсию. Досрочно.
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Ответ Олег Лисицын
Президент Макдональдс Лиги 1: Если убрать ПСЖ, у нас равная лига.
Тогда уж Электроник Артс Ла лига.
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