«Бавария» под руководством Томаса Тухеля утратила чемпионский статус.

«Байер» сегодня обеспечил себе 1-е место в Бундеслиге по итогам сезона. До этого «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 лет подряд.

Под руководством , назначенного главным тренером в конце марта 2023 года, мюнхенская команда завоевала лишь один из шести трофеев, которые были разыграны к настоящему моменту.

В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре. Также при Тухеле команда дважды вылетала из Кубка Германии – 1:2 от «Фрайбурга» в апреле 2023-го и 1:2 от «Саарбрюкена» в ноябре. В августовском матче за мюнхенцы потерпели крупное поражение от «РБ Лейпциг» (0:3). Весной прошлого года «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух игр (0:3, 1:1) и вылетела на стадии четвертьфинала.

В текущем сезоне команда Тухеля еще продолжает выступления в главном еврокубке. В первом четвертьфинальном матче «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) на поле соперника. Ответная встреча состоится на «Альянц Арене» 17 апреля.

Таким образом, к настоящему моменту « » уже проиграла пять турниров под руководством Тухеля и выиграла один. Пока еще не известно, смогут ли мюнхенцы завоевать трофей в Лиге чемпионов в этом сезоне.