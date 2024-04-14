«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 6 возможных

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Германии Томас Тухель Футбол

«Бавария» под руководством Томаса Тухеля утратила чемпионский статус.

«Байер» сегодня обеспечил себе 1-е место в Бундеслиге по итогам сезона. До этого «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 лет подряд.

Под руководством Томаса Тухеля, назначенного главным тренером в конце марта 2023 года, мюнхенская команда завоевала лишь один из шести трофеев, которые были разыграны к настоящему моменту.

В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре. Также при Тухеле команда дважды вылетала из Кубка Германии – 1:2 от «Фрайбурга» в апреле 2023-го и 1:2 от «Саарбрюкена» в ноябре. В августовском матче за Суперкубок Германии мюнхенцы потерпели крупное поражение от «РБ Лейпциг» (0:3). Весной прошлого года «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух игр (0:3, 1:1) и вылетела на стадии четвертьфинала.

В текущем сезоне команда Тухеля еще продолжает выступления в главном еврокубке. В первом четвертьфинальном матче «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) на поле соперника. Ответная встреча состоится на «Альянц Арене» 17 апреля.

Таким образом, к настоящему моменту «Бавария» уже проиграла пять турниров под руководством Тухеля и выиграла один. Пока еще не известно, смогут ли мюнхенцы завоевать трофей в Лиге чемпионов в этом сезоне.

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42 комментария
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Как-то тухловато.
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Да и тот один трофей считай не должен был быть, но Дортмунд был против.
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Если бы не вечные лохи из Дортмунда и его бы не было
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+33
Гениальное было решение уволить Нагельсманна и позвать Тухеля)))
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-3
+12
Ответ Игорь Новиков
Гениальное было решение уволить Нагельсманна и позвать Тухеля)))
Надёжный план, как швейцарские часы)))
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Ответ Obdob
пора Тухелю возвращаться в Челси
Да, уж кого, а ТТХ Тухель всегда обыгрывал)
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Покупали Кейна, приехал Тоттенхэм
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Тухель все-таки сделал сказку в Германии, конечно, с нюансами, но все равно.
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Легенда, спасибо за всё!
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Однупл.
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Ответ Obdob
Так то Тухель и сошел с ума в матче со шпорами, когда в концовке полез бодаться с Париком)) Так что как раз Шпоры и разрушили Челси Тухеля)) Да так, что ни он, ни клуб до сих пор так и не оправились и только и делают, что позорятся))
Челси Тухеля разрушился задолго до того судейского произвола (только так смогли бодаться ТТХ), да и даже этого не хватило для победы)
Слишком много значения придаёшь команде которая трофей брала когда ты был в 3 классе)
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Ответ Obdob
ты ж только писал, что 3й лондонский при тухеле всегда обыгрывал шпор, а тут уже ничейка в матче, когда шпоры вбили гвоздь в гроб челси тухеля)) выходит, снова наврал?))
Из 6-7 матчей у Челси 5-6 побед и 1 ничья, что это если не полная доминация Челси Тухеля перед ТТХ в очных встречах?) Ну повезло разок, что судья на Варе из-за того, что главный судья его товарищ (как сам сказал Дин вроде) и не сказал, что на Кукурелье было нарушение перед голом и случилась ничейка позорненькая, на двд запиши, главное)
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Если не ошибаюсь, Кингсли Коман первый раз в карьере не выиграл чемпионат.
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Ответ Obdob
Значит тогда Кейн вбил последний гвоздь в крышку гроба этого середняка, вернувшегося на свое законное место в середину таблицы))
Эх, гордиться ничьёй - в этом все болельщики ТТХ)
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Ответ R.Baggio
Тухель ЛЧ возьмёт, скриньте ребята))
Я конечно понимаю, что в современном мире абсурд преобладает, но не до такой же степени :-)))
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Ответ Очки Эдгара Давидса
Надёжный план, как швейцарские часы)))
Которые оказались немного китайскими :)
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Ответ KeriLLo
Да, уж кого, а ТТХ Тухель всегда обыгрывал)
Так то Тухель и сошел с ума в матче со шпорами, когда в концовке полез бодаться с Париком))
Так что как раз Шпоры и разрушили Челси Тухеля))
Да так, что ни он, ни клуб до сих пор так и не оправились и только и делают, что позорятся))
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Ответ KeriLLo
Челси Тухеля разрушился задолго до того судейского произвола (только так смогли бодаться ТТХ), да и даже этого не хватило для победы) Слишком много значения придаёшь команде которая трофей брала когда ты был в 3 классе)
Значит тогда Кейн вбил последний гвоздь в крышку гроба этого середняка, вернувшегося на свое законное место в середину таблицы))
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Ответ KeriLLo
Эх, гордиться ничьёй - в этом все болельщики ТТХ)
ты ж только писал, что 3й лондонский при тухеле всегда обыгрывал шпор, а тут уже ничейка в матче, когда шпоры вбили гвоздь в гроб челси тухеля)) выходит, снова наврал?))
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Ответ KeriLLo
Из 6-7 матчей у Челси 5-6 побед и 1 ничья, что это если не полная доминация Челси Тухеля перед ТТХ в очных встречах?) Ну повезло разок, что судья на Варе из-за того, что главный судья его товарищ (как сам сказал Дин вроде) и не сказал, что на Кукурелье было нарушение перед голом и случилась ничейка позорненькая, на двд запиши, главное)
Да не кипятись ты так)) Лучше еще раз подпиши петицию, чтоб Тейлор вас больше не судил. Глядишь, и в зону еврокубков когда-нибудь заскочите))
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Ответ Obdob
Да не кипятись ты так)) Лучше еще раз подпиши петицию, чтоб Тейлор вас больше не судил. Глядишь, и в зону еврокубков когда-нибудь заскочите))
Да я спокоен)
Главное, что Челси выиграет любой трофей раньше ТТХ
Точнее не так - любой клуб выиграет трофей раньше ТТХ)
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Ответ Obdob
Да не кипятись ты так)) Лучше еще раз подпиши петицию, чтоб Тейлор вас больше не судил. Глядишь, и в зону еврокубков когда-нибудь заскочите))
Очень много гонора от болельщика безтрофейника 🫠🤭🤭🤭
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Ответ KeriLLo
Да я спокоен) Главное, что Челси выиграет любой трофей раньше ТТХ Точнее не так - любой клуб выиграет трофей раньше ТТХ)
ахахаха забудь про тот челси, его больше нет)
до абрамовича этот клуб выходил в лч всего раз, и это в дремучие времена, когда конкуренции за топ-4 толком и не было, а сейчас так вообще без шансов с таким владельцем и менеджментом))
а если учесть, что ффп начал поджимать из-за всяких чуквуамек, то в следующем сезоне спасительных 40 очков челси может и не хватить, чтобы остаться в апл)
так что единственный реальный трофей для челси в ближайшие десятилетия - победа в шипе))
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пора Тухелю возвращаться в Челси
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Команда Тухеля взяла единственный титул за счёт трусливости Дортмунда, которые по сути сам отдал титул Баварии.
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Дортмунд феерично сдался тогда)
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Было трудно, но у Тухеса получилось проиграть салатницу. Даже Ковач в свое время умудрился не упустить чемпионство, как ни старался
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Покупали Кейна, приехал Тоттенхэм
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Класс разный но очень похоже как Бирмингем назначил Руни когда команда была в зоне плей офф)
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Худший тренер Баварии.
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