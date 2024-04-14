«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 6 возможных
«Бавария» под руководством Томаса Тухеля утратила чемпионский статус.
«Байер» сегодня обеспечил себе 1-е место в Бундеслиге по итогам сезона. До этого «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 лет подряд.
Под руководством Томаса Тухеля, назначенного главным тренером в конце марта 2023 года, мюнхенская команда завоевала лишь один из шести трофеев, которые были разыграны к настоящему моменту.
В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре. Также при Тухеле команда дважды вылетала из Кубка Германии – 1:2 от «Фрайбурга» в апреле 2023-го и 1:2 от «Саарбрюкена» в ноябре. В августовском матче за Суперкубок Германии мюнхенцы потерпели крупное поражение от «РБ Лейпциг» (0:3). Весной прошлого года «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух игр (0:3, 1:1) и вылетела на стадии четвертьфинала.
В текущем сезоне команда Тухеля еще продолжает выступления в главном еврокубке. В первом четвертьфинальном матче «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) на поле соперника. Ответная встреча состоится на «Альянц Арене» 17 апреля.
Таким образом, к настоящему моменту «Бавария» уже проиграла пять турниров под руководством Тухеля и выиграла один. Пока еще не известно, смогут ли мюнхенцы завоевать трофей в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Слишком много значения придаёшь команде которая трофей брала когда ты был в 3 классе)
Так что как раз Шпоры и разрушили Челси Тухеля))
Да так, что ни он, ни клуб до сих пор так и не оправились и только и делают, что позорятся))
Главное, что Челси выиграет любой трофей раньше ТТХ
Точнее не так - любой клуб выиграет трофей раньше ТТХ)
до абрамовича этот клуб выходил в лч всего раз, и это в дремучие времена, когда конкуренции за топ-4 толком и не было, а сейчас так вообще без шансов с таким владельцем и менеджментом))
а если учесть, что ффп начал поджимать из-за всяких чуквуамек, то в следующем сезоне спасительных 40 очков челси может и не хватить, чтобы остаться в апл)
так что единственный реальный трофей для челси в ближайшие десятилетия - победа в шипе))