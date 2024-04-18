«Реал» изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Ман Сити» (0:0), чтобы подготовиться к ответному четвертьфиналу ЛЧ

«Реал» подсмотрел у «Арсенала» тактику сдерживания «Манчестер Сити».

«Реал» победил « «Сити» в ответном четвертьфинале чемпионов (1:1, 4:3 – по пенальти).

По информации Marca, перед матчем тренерский штаб изучил игру « » в обороне в матче с «горожанами» в 30-м туре . Тот матч завершился со счетом 0:0, и в мадридском клубе оценили работу Микеля Артеты по сдерживанию команды Пепа Гвардиолы.

Отмечается, что это не первый случай, когда «Реал» адаптирует приемы соперников. Несколько сезонов назад мадридцы переняли у «Райо Вальекано» методику вбрасывания аутов.