«Реал» изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Ман Сити» (0:0), чтобы подготовиться к ответному четвертьфиналу ЛЧ
«Реал» подсмотрел у «Арсенала» тактику сдерживания «Манчестер Сити».
«Реал» победил «Манчестер «Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 – по пенальти).
По информации Marca, перед матчем тренерский штаб Карло Анчелотти изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «горожанами» в 30-м туре АПЛ. Тот матч завершился со счетом 0:0, и в мадридском клубе оценили работу Микеля Артеты по сдерживанию команды Пепа Гвардиолы.
Отмечается, что это не первый случай, когда «Реал» адаптирует приемы соперников. Несколько сезонов назад мадридцы переняли у «Райо Вальекано» методику вбрасывания аутов.
свою роль он выполняет. нагнетает ситуацию в штрафной, оказывает давление на защитников, уводит опекунов, освобождая зоны для подключившихся к атаке игрокам.
Холанд не уровень. Он очень ограниченный.
Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам.
Даже Начо отбирал у Холанда.
По факту МС играл в меньшинстве
«Даже Начо» ))
У Начо трофеев больше, чем Холланду лет, неудачное сравнение
Забавляет как местные фанаты гимли зациклены на Холланде
посчитаем не титул: 9 полуфиналов из последних 11
тоже фарт?
Васкес тоже 5 кратный. И тоже лавочник
А если бы тебе и годиков было поболее, то знал бы, насколько Карло Анчелотти крут в футболе, и что ему не привыкать преодолевать сопротивление команд из Манчестера.
Вот еще пример:
ЧИСТО ИТАЛЬЯНСКОЕ УБИЙСТВО
МИЛАН - МЮ - 3:0 (2:0)
Под таким заголовком вышел обзор полуфинального матча Милан - Манчестер Юнайтед в 2007 году:))
P.S
Автобус Реала - это вам не Атлетико с провокациями, симуляциями, затягиванием времени, и так далее. Бойцовская и решительная команда, что боролась с катком за счёт терпения, характера и мучений.
Но тут нюанс-МС не играет лонгболлами и навесами на столба. Это очень редко , это не их игра
С такой же игрой( хотя и слово это не подходит , скорее паркинг) что показал Реал там -пространства не было , подстраховка на каждой позиции. Можно указывать пальцем на табло , говорить что победителей не судят, но смотреть на такую «игру» от команды топ уровня , по титулам чемпиона из чемпионов , было очень странно . Матч напомнил финал с Ливерпулем . Также матч в одни ворота и один , голевой удар Винисиуса.
Да , победители , но игра мрак конечно