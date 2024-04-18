«Реал» изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Ман Сити» (0:0), чтобы подготовиться к ответному четвертьфиналу ЛЧ

Теги Карло Анчелотти Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Реал» подсмотрел у «Арсенала» тактику сдерживания «Манчестер Сити».

«Реал» победил «Манчестер «Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 – по пенальти).

По информации Marca, перед матчем тренерский штаб Карло Анчелотти изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «горожанами» в 30-м туре АПЛ. Тот матч завершился со счетом 0:0, и в мадридском клубе оценили работу Микеля Артеты по сдерживанию команды Пепа Гвардиолы.

Отмечается, что это не первый случай, когда «Реал» адаптирует приемы соперников. Несколько сезонов назад мадридцы переняли у «Райо Вальекано» методику вбрасывания аутов.

42 комментария
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Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
3 удара головой по воротам и проход с обостряющим пасом на Грилиша, не сказать что совсем не уровень.

свою роль он выполняет. нагнетает ситуацию в штрафной, оказывает давление на защитников, уводит опекунов, освобождая зоны для подключившихся к атаке игрокам.
+28
-2
+26
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна.

Холанд не уровень. Он очень ограниченный.
Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам.

Даже Начо отбирал у Холанда.

По факту МС играл в меньшинстве
+38
-15
+23
Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
Когда 7-8 человек в штрафной там хоть кого поставь. Там спасет только Крауч, да и то не факт.
+26
-4
+22
Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
Начо 5-кратный победитель ЛЧ

«Даже Начо» ))

У Начо трофеев больше, чем Холланду лет, неудачное сравнение
+16
-3
+13
а почему Арсенал не изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Ман Сити» (0:0), чтобы подготовиться к ответному четвертьфиналу ЛЧ с Баварией?
+12
-3
+9
Постоянно учиться и совершенствоваться это удел великих!
+16
-8
+8
Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
Зато топарь Фоден разрывал
Забавляет как местные фанаты гимли зациклены на Холланде
+7
-1
+6
Ответ Oleg Kostin
Первые 5 можно не считать
хорошо, не будет считать.
посчитаем не титул: 9 полуфиналов из последних 11
тоже фарт?
+4
0
+4
Жаль, что артета не изучил игру какого-нибудь Вердера
+4
0
+4
Ответ FilinMD
Начо 5-кратный победитель ЛЧ «Даже Начо» )) У Начо трофеев больше, чем Холланду лет, неудачное сравнение
Начо лавочник у Реала, а не игрок топ уровня. И в Ла Лиге Начо постоянно привозит, поэтому папа Карло ставил на ЦЗ Чуамени и Карвахаля.

Васкес тоже 5 кратный. И тоже лавочник
+10
-6
+4
Ответ Black Phoenix
Против такого монструозного Сити только эталонная парковка автобусов и поможет. Карло не в чем упрекать - сыграл на возможностях команды исходя из тактических соображений. И переиграл таки лысого шарлатана. P.S Автобус Реала - это вам не Атлетико с провокациями, симуляциями, затягиванием времени, и так далее. Бойцовская и решительная команда, что боролась с катком за счёт терпения, характера и мучений.
автобусы бывают люкс класса, а бывают эконом, я правильно понял?)😅
+4
-1
+3
Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
Холланд хоть за мячи боролся, а что Фоден сделал за эту игру?
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
сфартило 14 раз, ага
Первые 5 можно не считать
+4
-2
+2
Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
А может перестанем искать виноватых у Сити и похвалим оборону Реала?
+4
-2
+2
мне кажется, Реал изучил и эту, и все остальные игры МС в этом сезоне)
+3
-1
+2
Анчелотти выстроил в обороне линию Рюдигера.
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
а почему Арсенал не изучил игру «Арсенала» в обороне в матче с «Ман Сити» (0:0), чтобы подготовиться к ответному четвертьфиналу ЛЧ с Баварией?
Корона мешала
+1
0
+1
Изучали как правильно поставить автобус на 120 Минут?)
+5
-4
+1
Ответ Real_v_dushe
Тоже, что и Грилиш, растворялся
Грилиш хоть с мячом встречался часто
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Ответ soulsick
Все лучше, чем бессмысленная и беспощадная ко всем, кроме фанатиков соответствующих клубов, тики-така. А если бы тебе и годиков было поболее, то знал бы, насколько Карло Анчелотти крут в футболе, и что ему не привыкать преодолевать сопротивление команд из Манчестера. Вот еще пример: ЧИСТО ИТАЛЬЯНСКОЕ УБИЙСТВО МИЛАН - МЮ - 3:0 (2:0) Под таким заголовком вышел обзор полуфинального матча Милан - Манчестер Юнайтед в 2007 году:))
Дождь и травмы)
0
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Ответ Oleg Kostin
Изучали как правильно поставить автобус на 120 Минут?)
Все лучше, чем бессмысленная и беспощадная ко всем, кроме фанатиков соответствующих клубов, тики-така.

А если бы тебе и годиков было поболее, то знал бы, насколько Карло Анчелотти крут в футболе, и что ему не привыкать преодолевать сопротивление команд из Манчестера.

Вот еще пример:

ЧИСТО ИТАЛЬЯНСКОЕ УБИЙСТВО
МИЛАН - МЮ - 3:0 (2:0)

Под таким заголовком вышел обзор полуфинального матча Милан - Манчестер Юнайтед в 2007 году:))
+2
-2
0
Ответ Oleg Kostin
автобусы бывают люкс класса, а бывают эконом, я правильно понял?)😅
А есть ещё слипингбасы. Слышал о таких?
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Люблю смотреть на огонь, так успокаивает. Продолжай, не используй огнетушитель ни в коем случае)
0
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Против такого монструозного Сити только эталонная парковка автобусов и поможет. Карло не в чем упрекать - сыграл на возможностях команды исходя из тактических соображений. И переиграл таки лысого шарлатана.

P.S

Автобус Реала - это вам не Атлетико с провокациями, симуляциями, затягиванием времени, и так далее. Бойцовская и решительная команда, что боролась с катком за счёт терпения, характера и мучений.
+10
-10
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
сфартило 14 раз, ага
+4
-4
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Ответ Очки Дани Алвеса
А может перестанем искать виноватых у Сити и похвалим оборону Реала?
У Сити виноват Гвардиола. Его план на игру и подготовка не сработали
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Один раз рубину?) я же не про один матч) вот Холланд уже 4 матча с Реалом не особо то и заметен) а были ведь и другие ключевые матчи в лч
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Ответ Фёдор Кузнецов
Холланд хоть за мячи боролся, а что Фоден сделал за эту игру?
Тоже, что и Грилиш, растворялся
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Ответ mqh9pzrxgf
Да ппц) Роналду и Месси забивали автобусам) представляю сколько было бы вони, если Роналду столько раз терялся в топ матчах) по факту поставь Роналду в систему Сити, он 30 с легкостью забьет
Автобус автобусу тоже рознь. Месси вот Рубину так и не забил. А реал вчера показал образцовую игру в этом плане.
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Ответ Автобус Папы Карло
Чтобы проходить такие обороны в 2 Эшелона МС нужен нападающий по типу Хари Кейна. Холанд не уровень. Он очень ограниченный. Имея такие данные не умеет играть спиной к воторотам. Даже Начо отбирал у Холанда. По факту МС играл в меньшинстве
По факту ты прав . Как вариант в борьбе за мячи наверху еще Левандовски сгодился бы.
Но тут нюанс-МС не играет лонгболлами и навесами на столба. Это очень редко , это не их игра
С такой же игрой( хотя и слово это не подходит , скорее паркинг) что показал Реал там -пространства не было , подстраховка на каждой позиции. Можно указывать пальцем на табло , говорить что победителей не судят, но смотреть на такую «игру» от команды топ уровня , по титулам чемпиона из чемпионов , было очень странно . Матч напомнил финал с Ливерпулем . Также матч в одни ворота и один , голевой удар Винисиуса.
Да , победители , но игра мрак конечно
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