«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 3 трофеев внутри Германии. Харри не брал титулы ни разу в карьере
Харри Кейн не выиграл ни одного внутреннего трофея в первом сезоне за «Баварию».
Сегодня «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). «Бавария» отстает в таблице на 16 очков.
Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» Кейн не завоевал ни одного трофея внутри страны. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.
Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере.
Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Тем же летом мюнхенский клуб подписал Ким Мин Чжэ, Рафаэла Геррейру, Конрада Лаймера и голкипера Даниэля Переца.
Эффект Кейна > эффект Комана
Никто не винит Кейна
Просто забавно вышло что до него 11 салатниц подряд,а тут пришел Кейн и сразу же Байер берет первую салатницу в истории
Никто не винит Кейна.
Он то делал все что мог.
Kane+Tottenham=0
Kane+bayern=0
Kane+england=0