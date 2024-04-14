Харри Кейн не выиграл ни одного внутреннего трофея в первом сезоне за «Баварию».

Сегодня « » досрочно стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). « » отстает в таблице на 16 очков.

Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» не завоевал ни одного трофея внутри страны. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от « » (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за , в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили « » со счетом 0:3.

Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере.

перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Тем же летом мюнхенский клуб подписал Ким Мин Чжэ, , и голкипера .