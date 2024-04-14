«Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 3 трофеев внутри Германии. Харри не брал титулы ни разу в карьере

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Харри Кейн не выиграл ни одного внутреннего трофея в первом сезоне за «Баварию».

Сегодня «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги (5:0). «Бавария» отстает в таблице на 16 очков.

Таком образом, в своем первом сезоне в составе «Баварии» Кейн не завоевал ни одного трофея внутри страны. В ноябре прошлого года мюнхенцы вылетели из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2) – тот матч Кейн провел на скамейке запасных. В матче за Суперкубок Германии, в котором форвард дебютировал за «Баварию», мюнхенцы уступили «РБ Лейпциг» со счетом 0:3.

Отметим, что англичанин не выигрывал трофеи ни разу в карьере.

Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Тем же летом мюнхенский клуб подписал Ким Мин Чжэ, Рафаэла Геррейру, Конрада Лаймера и голкипера Даниэля Переца.

 

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71 комментарий
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И самое смешное, что сам Кейн делает все на поле и даже больше.
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Официально:

Эффект Кейна > эффект Комана
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Ответ Отец Абду
Официально: Эффект Кейна > эффект Комана
Какой-то англичанин заруинил великую карьеру Комана. Парень с дебюта во взрослом сезоне не знал поражений
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Ответ evgen123
Ничего страшного, Кейн топовый футболист, станет ещё чемпионом.
Шёл 2049 - год: "Ничего страшного. Кейн был топовым футболистом, теперь выиграет трофея в качестве тренера"
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Ничего страшного, Кейн топовый футболист, станет ещё чемпионом.
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Спортс накидывает как может))
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«Тоттенхэм» продолжает жить в нем, нужен экзорцист
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Кейну тотально не везет. И дело ведь не в нем лично. Лучшие годы карьеры отдал хроническому бестрофейнику, перешел в один из лучших клубов мира - и нарвался на бездарного и перепиаренного тренера с огромным эго, который в каждом клубе с кем-то конфликтует🤨
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Ответ SexyCow
Про Кейна не смешно, недалёкие в комментариях. Кейн сделал всё возможное для победы в БЛ.
Что же такие зануды везде
Никто не винит Кейна
Просто забавно вышло что до него 11 салатниц подряд,а тут пришел Кейн и сразу же Байер берет первую салатницу в истории
Никто не винит Кейна.
Он то делал все что мог.
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Ответ Evgeniy Bagel
может все таки не в Кейне дело
Душно стало:))
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Ответ SexyCow
Про Кейна не смешно, недалёкие в комментариях. Кейн сделал всё возможное для победы в БЛ.
Вот то что он делает всё возможное и то что он лучший как раз делает ситуацию очень смешной. Погугли как действует проклятье или карма или еще что то. Это не зависит от действия человека.
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Ну что он еще должен сделать ! Он умеет все и отдает и забивает. Очень жаль, надеюсь хотя бы кубок возьмет в следующем.
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Большая ржака - чемпионом стал не Кейн, а Джака ))))
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Ответ Nasvai_kz
Ну что он еще должен сделать ! Он умеет все и отдает и забивает. Очень жаль, надеюсь хотя бы кубок возьмет в следующем.
В Зенит ему надо.)
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Кейн в Баварии. Так творить начал Хаби Алонсо
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формула кейна:
Kane+Tottenham=0
Kane+bayern=0
Kane+england=0
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Ответ Cruel Snake
«Тоттенхэм» продолжает жить в нем, нужен экзорцист
Ты можешь уйти из Тоттенхэма, но Тоттенхэм от тебя никогда! (Дэниел Леви😉)
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Блин, вот классный игрок. И вот такая непруха. В церковь может Кейну сходить.
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Провал Баварии связан в первую очередь с Тухелем. Он отличный тренер для плей офф, и особенно для команд, которые играют вторым номером, тот же Челси взял ЛЧ под его руководством, потому что мог адаптироваться под любого соперника в плей-офф ЛЧ и хорошо оборонялся, с ПСЖ дошёл до финала ЛЧ, хоть и была лёгкая сетка, но суть в том, что его команды не могут играть в атаку первым номером, вот просто не могут, даже в Баварии нет нормальной картины игры в атаке, игроки хаотично перемещаются по полю и чисто на индивидуальном мастерстве создают голы. Я думаю ему было бы лучше сменить клубный футбол на сборные, в идеале команды уровня Швеции, Швейцарии или Польша, он может добиться с ними отличных результатов.
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Ответ Bayern2004
Ну и к чему фокусировать внимание на Кейне? Люди,порадуйтесь за Леверкузен,а Харри свои чашки ещё возьмёт. Да и высочайшее мастерство Кейна никуда не делось. Всё случится.И трофеи тоже будут. И кто знает,может случиться, что Харри поднимет Кубок ЛЧ на Уэмбли.
Даже вероятнее кубок Европы.
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Ну, может, со сборной прорвёт наконец-то?
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Ответ rigobersong
Душно стало:))
открой окно))
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Ответ Андрей Фоминых
а теперь представьте кейна на острие этого байера.
Год назад говорили а теперь представьте Кейна на острие этой Баварии))
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Кейну надо в Зенит переходить. Там точно проблем не будет
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Ответ evgen123
Ничего страшного, Кейн топовый футболист, станет ещё чемпионом.
Пора ему в Зенит))
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Карма Харри победила
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Прояктие Байера было сильнее они ждали 100+ лет.
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Тухель бьет все рекорды))
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Ответ R14052010
Как же жаль Кейна. Такой игрок топовый, и нуль трофеев...
А чего его жалеть? Он сам несколько лет назад подписал жирный контракт с ТТХ. Мог раньше уйти и провести эти годы в более достойном месте.
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Эффект Джаки вот не сработал в Арсенале. Там тоже клуб проклят.
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