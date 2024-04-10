Кейн о сезоне «Баварии»: «Разочаровывает, учитывая ситуацию в Бундеслиге и вылет из Кубка. Это делает ЛЧ еще более важной – мы хотим победить, но впереди долгий путь»
Харри Кейн оценил выступление «Баварии» в нынешнем сезоне.
«Конечно, этот сезон не такой, как я бы хотел, учитывая ситуацию в чемпионате и наш вылет из Кубка Германии.
[Лига чемпионов] – соревнование, в котором клуб хочет победить. Поражение в Бундеслиге – горькая пилюля, которую трудно проглотить, но это делает этот турнир еще более важным. Мы знаем, что впереди еще долгий путь. Мы должны добиться сплоченности и командной этики, благодаря которым мы будем набрать обороты, потому что в этом году мы старались недостаточно.
Сезон в Бундеслиге разочаровывает по сравнению с тем, чего добился «Байер». У нас был шанс продемонстрировать сплоченность, и иногда это достигалось благодаря командной обороне.
Возможно, на следующей неделе, при наших болельщиках, все будет по-другому. Было тяжело без фанатов, и непривычно, что рядом с нами никого не было, но я думаю, мы справились с этим. Мы думаем, что должны сыграть на «Альянц Арене» при полном аншлаге. Атмосфера будет потрясающей, и наша цель – выйти в полуфинал», – сказал форвард «Баварии».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2). Ответная игра пройдет в следующую среду, 17 апреля.
Кого-то из пары Ройс-Кейн проигравшего после матча так и в психушку могут увезти
пытаешься смотреть два матча одновременно,в итоге ни один нормально не смотришь