Кейн о сезоне «Баварии»: «Разочаровывает, учитывая ситуацию в Бундеслиге и вылет из Кубка. Это делает ЛЧ еще более важной – мы хотим победить, но впереди долгий путь»

Теги Бавария Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Футбол

Харри Кейн оценил выступление «Баварии» в нынешнем сезоне.

«Конечно, этот сезон не такой, как я бы хотел, учитывая ситуацию в чемпионате и наш вылет из Кубка Германии.

[Лига чемпионов] – соревнование, в котором клуб хочет победить. Поражение в Бундеслиге – горькая пилюля, которую трудно проглотить, но это делает этот турнир еще более важным. Мы знаем, что впереди еще долгий путь. Мы должны добиться сплоченности и командной этики, благодаря которым мы будем набрать обороты, потому что в этом году мы старались недостаточно.

Сезон в Бундеслиге разочаровывает по сравнению с тем, чего добился «Байер». У нас был шанс продемонстрировать сплоченность, и иногда это достигалось благодаря командной обороне.

Возможно, на следующей неделе, при наших болельщиках, все будет по-другому. Было тяжело без фанатов, и непривычно, что рядом с нами никого не было, но я думаю, мы справились с этим. Мы думаем, что должны сыграть на «Альянц Арене» при полном аншлаге. Атмосфера будет потрясающей, и наша цель – выйти в полуфинал», – сказал форвард «Баварии».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2). Ответная игра пройдет в следующую среду, 17 апреля.

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7 комментариев
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Прикиньте финал ЛЧ БД-Бавария
Кого-то из пары Ройс-Кейн проигравшего после матча так и в психушку могут увезти
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+16
матчи получились просто огонь, но громадный минус за то,что их ставят в одно время, это просто беспощадно
пытаешься смотреть два матча одновременно,в итоге ни один нормально не смотришь
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Ответ Topar Topovic
Прикиньте финал ЛЧ БД-Бавария Кого-то из пары Ройс-Кейн проигравшего после матча так и в психушку могут увезти
или арсенал -бд,но двух вторых мест не бывает
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Ответ S. A.
«Особенно разочаровывает, учитывая ветер в моей трофейной комнате», – добавил Кейн
Фатально же не везёт возможно лучшему в мире классическому центру нападения (да и отлично пасующему)! Допустим, Альварес в 23 года выиграл уже все - и ЧМ и ЛЧ и АПЛ.
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«Особенно разочаровывает, учитывая ветер в моей трофейной комнате», – добавил Кейн
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почему долгий путь, раз два и финал )
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