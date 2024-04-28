Маттеус о конфликте Тухеля и Хенесса: «3 дня до матча с «Реалом», никому не нужны такие заголовки. Томас справедливо был раздражен, я был бы в ярости. Вы должны быть единым целым»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ули Хенесс Лотар Маттеус Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Лотар Маттеус встал на сторону Томаса Тухеля в конфликте с Ули Хенессом.

Ранее почетный президент «Баварии» заявил, что Тухель предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Тренер ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера».

«Ненужное заявление от Ули. Я не понимаю его. Может быть, его неправильно информируют. Может быть, он что-то слышит и не может сложить отдельные кусочки паззла воедино. Три дня до полуфинала Лиги чемпионов против «Реала». Никому не нужны такие заголовки.

Томас Тухель справедливо был раздражен, если говорить прямо. Я был бы в ярости, потому что так поступать нельзя. Вы должны выступать единым целым – по крайней мере, в последние несколько недель [сезона]», – сказал бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус.

Также Маттеус добавил, что Тухель «определенно является тренером, который сделал многих молодых игроков лучше».

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4 комментария
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Я слежу за Ули с 2000,с тех пор как он выступил в роли обличителя Кристофа Даума. Потом ему долго не нравилось,что цены на бензин в ФРГ выше чем в РФ. Затем, он сказал,что " у г. Абрамовича не хватит нефтяных скважин,чтобы купить у нас Баллака" ( цит).Хватило,да еще вместе с Шевой.После этого он попался на обмане государства и загремел " на химию" и главное потерял свою экспозицию в зале Славы немецкого спорта.Освободился,вернулся в правление и даже стал почетным президентом.Провальные трансферы последних лет и тренерская чехарда этого сезона во-многом его заслуги,особенно после увольнения Олли и "Баццо".
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Ответ rigobersong
Удачи Баварии:) Должны наказывать фк Кабинет:))
Так наказали уже в 2020. То наказание вошло в историю и 8-2 будет передано из поколения в поколение.
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классный коммент, информативный. спасибо!
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