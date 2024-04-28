Маттеус о конфликте Тухеля и Хенесса: «3 дня до матча с «Реалом», никому не нужны такие заголовки. Томас справедливо был раздражен, я был бы в ярости. Вы должны быть единым целым»

Лотар Маттеус встал на сторону Томаса Тухеля в конфликте с Ули Хенессом.

Ранее почетный президент «Баварии» заявил, что Тухель предпочитает покупать игроков, а не развивать молодых. Тренер ответил: «Это далеко от реальности и глубоко оскорбляет меня как тренера».

«Ненужное заявление от Ули. Я не понимаю его. Может быть, его неправильно информируют. Может быть, он что-то слышит и не может сложить отдельные кусочки паззла воедино. Три дня до полуфинала чемпионов против « ». Никому не нужны такие заголовки.

справедливо был раздражен, если говорить прямо. Я был бы в ярости, потому что так поступать нельзя. Вы должны выступать единым целым – по крайней мере, в последние несколько недель [сезона]», – сказал бывший игрок «Баварии» .

Также Маттеус добавил, что Тухель «определенно является тренером, который сделал многих молодых игроков лучше».

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