«Реалу» повезло против «Ман Сити». «Бавария» пройдет по пенальти». Эффенберг перед 1/2 ЛЧ
Штефан Эффенберг считает, что «Бавария» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.
Команды встретятся в полуфинале турнира. Первый матч состоится 30 апреля.
– Многие считают, что «Реал» уже выполнил самую сложную задачу, выбив «Манчестер Сити».
– Я бы не согласился. Особенно учитывая то, что «Мадриду» повезло. Когда выигрываешь серию пенальти, у тебя нет выбора: нужно признать, что тебе немного повезло. В футболе это тоже нужно, но я не сказал бы, что «Сити» был самым крепким орешком. В спорте все зависит от многих факторов, которые иногда невозможно контролировать – вне зависимости от уровня команды.
После первого матча между «ПСЖ» и «Барсой» все считали, что команда Хави пройдет дальше. И посмотрите, что случилось. Поэтому я не стал бы называть кого-то фаворитом.
– А каков ваш прогноз на этот полуфинал?
– Экстра-таймы, и «Бавария» пройдет по пенальти, – сказал Эффенберг.
> До матча всячески хоронить Реал, рассказывая как их будут разрывать..
> После матча сидеть со словарём и подбирать синонимы к фразе " Реалу опять повезло"
«Победа Реала не справедлива»
«Бавария победит у Реала в серии пенальти»
Штефан Эффенберг. Апрель 2024 года.
«Бавария»
Чемпион Германии (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01
Обладатель Кубка Германии: 1999/00
Обладатель Кубка немецкой лиги (3): 1998, 1999, 2000
Обладатель Суперкубка ФРГ: 1990
Победитель Лиги чемпионов: 2000/2001
Обладатель Межконтинентального кубка: 2001
Финалист Лиги чемпионов: 1998/1999
«Боруссия» (Мёнхенгладбах)
Обладатель Кубка Германии: 1994/1995
«Фиорентина»
Чемпион итальянской Серии B: 1993/94
Сборная Германия
Финалист чемпионата Европы: 1992
Личные:
Клубный футболист года по версии УЕФА: 2001
Самый ценный игрок Лиги чемпионов: 2000/2001
Самый ценный игрок сезона 2000/2001 по версии УЕФА
Включён в символическую сборную чемпионата Европы 1992 года
Входит в состав символической сборной по версии European Sports Media: 1998/1999
Входит в команду года Бундеслиги (7): 1990/1991, 1991/1992, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000
Вопросы?
Ну да, нет чтоб кинуть в халявную сетку с ПСЖ и Боруссией, с которой только ленивый не выиграет ЛЧ, нажеребьевали МС, Баварию :))
Повезло :)
Только глупец этого не понимает. Мадрид самый опасный в лч именно за счёт этих качеств (классные исполнители и тренеры много у кого есть)
Насчет пенальти - не согласен, что это лотерея. Пенальти тоже нужно уметь бить и это также мастерство! Кроме того, нужно иметь очень крепкие нервы...
Реал пройдет мюнхенцев без особых проблем.