«Реалу» повезло против «Ман Сити». «Бавария» пройдет по пенальти». Эффенберг перед 1/2 ЛЧ

Штефан Эффенберг считает, что «Бавария» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в полуфинале турнира. Первый матч состоится 30 апреля.

– Многие считают, что «Реал» уже выполнил самую сложную задачу, выбив « ».

– Я бы не согласился. Особенно учитывая то, что « » повезло. Когда выигрываешь серию пенальти, у тебя нет выбора: нужно признать, что тебе немного повезло. В футболе это тоже нужно, но я не сказал бы, что «Сити» был самым крепким орешком. В спорте все зависит от многих факторов, которые иногда невозможно контролировать – вне зависимости от уровня команды.

После первого матча между «ПСЖ» и «Барсой» все считали, что команда Хави пройдет дальше. И посмотрите, что случилось. Поэтому я не стал бы называть кого-то фаворитом.

– А каков ваш прогноз на этот полуфинал?

– Экстра-таймы, и « » пройдет по пенальти, – сказал .