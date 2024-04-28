«Реалу» повезло против «Ман Сити». «Бавария» пройдет по пенальти». Эффенберг перед 1/2 ЛЧ

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Штефан Эффенберг Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Штефан Эффенберг считает, что «Бавария» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в полуфинале турнира. Первый матч состоится 30 апреля.

– Многие считают, что «Реал» уже выполнил самую сложную задачу, выбив «Манчестер Сити».

– Я бы не согласился. Особенно учитывая то, что «Мадриду» повезло. Когда выигрываешь серию пенальти, у тебя нет выбора: нужно признать, что тебе немного повезло. В футболе это тоже нужно, но я не сказал бы, что «Сити» был самым крепким орешком. В спорте все зависит от многих факторов, которые иногда невозможно контролировать – вне зависимости от уровня команды.

После первого матча между «ПСЖ» и «Барсой» все считали, что команда Хави пройдет дальше. И посмотрите, что случилось. Поэтому я не стал бы называть кого-то фаворитом.

– А каков ваш прогноз на этот полуфинал?

– Экстра-таймы, и «Бавария» пройдет по пенальти, – сказал Эффенберг.

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64 комментария
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Эффенбергу с Баварией тоже повезло в полуфинале в матчах против Динамо в 1999 году.
+41
-6
+35
Любимое занятие европейских футбольных пердедов..

> До матча всячески хоронить Реал, рассказывая как их будут разрывать..
> После матча сидеть со словарём и подбирать синонимы к фразе " Реалу опять повезло"
+42
-17
+25
«Победа в серии пенальти - это везение»
«Победа Реала не справедлива»
«Бавария победит у Реала в серии пенальти»

Штефан Эффенберг. Апрель 2024 года.
+17
-3
+14
ну посмотрим,Баварии то тоже далеко до Сити сейчас
+13
-2
+11
Ответ Илья Силаев
Комментарий удален пользователем
Командные:

«Бавария»
Чемпион Германии (3): 1998/99, 1999/00, 2000/01
Обладатель Кубка Германии: 1999/00
Обладатель Кубка немецкой лиги (3): 1998, 1999, 2000
Обладатель Суперкубка ФРГ: 1990
Победитель Лиги чемпионов: 2000/2001
Обладатель Межконтинентального кубка: 2001
Финалист Лиги чемпионов: 1998/1999

«Боруссия» (Мёнхенгладбах)
Обладатель Кубка Германии: 1994/1995

«Фиорентина»
Чемпион итальянской Серии B: 1993/94

Сборная Германия
Финалист чемпионата Европы: 1992

Личные:

Клубный футболист года по версии УЕФА: 2001
Самый ценный игрок Лиги чемпионов: 2000/2001
Самый ценный игрок сезона 2000/2001 по версии УЕФА
Включён в символическую сборную чемпионата Европы 1992 года
Входит в состав символической сборной по версии European Sports Media: 1998/1999
Входит в команду года Бундеслиги (7): 1990/1991, 1991/1992, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000

Вопросы?
+11
-2
+9
Ответ Илья Силаев
Комментарий удален пользователем
не позорься
+11
-2
+9
"Реалу повезло с Баварией" 😁

Ну да, нет чтоб кинуть в халявную сетку с ПСЖ и Боруссией, с которой только ленивый не выиграет ЛЧ, нажеребьевали МС, Баварию :))

Повезло :)
+7
0
+7
Ответ Yobo
Эффенбергу с Баварией тоже повезло в полуфинале в матчах против Динамо в 1999 году.
Зато потом в финале не повезло
+9
-3
+6
Полагаю, адептов теории "Реалу павизло" и "у Анчи нет тактики" ждет очередное разочарование в жизни)
+10
-4
+6
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
А у Реала в этом сезоне оборона эталонная. Травмированы все основные защитники и вратарь. И ничего, играют. Чем вы футбол смотрите, я удивляюсь. Жопой что-ли?
+5
-1
+4
Ответ dr. cage
Любимое занятие европейских футбольных пердедов.. > До матча всячески хоронить Реал, рассказывая как их будут разрывать.. > После матча сидеть со словарём и подбирать синонимы к фразе " Реалу опять повезло"
Как в словах «пройдет по пенальти» можно прочитать «хоронить Реал, рассказывая как их будут разрывать»?
+8
-4
+4
Люблю когда такое говорят непосредственно перед матчами. Обычно это приводит к сглазу ))
+4
-1
+3
В паре Сити-Реал решилось, кто выиграет турнир. Думаю, Реал уверенно пройдет. Бавария на фоне Сити-плюшевый мишка)
+4
-1
+3
Ответ Yobo
Эффенбергу с Баварией тоже повезло в полуфинале в матчах против Динамо в 1999 году.
Да,было дело.
+4
-1
+3
Ответ Mykytka
Баварии повезло против Арсенала, которому пока не хватило опыта(увы). Реал пройдет мюнхенцев без особых проблем.
Такое ощущение, что Арсеналу все время не хватает опыта. вечно молодые и неопытные
+5
-2
+3
У Реала есть характер и менталитет победителей

Только глупец этого не понимает. Мадрид самый опасный в лч именно за счёт этих качеств (классные исполнители и тренеры много у кого есть)
+2
0
+2
Ответ Миша Миша
Сразу вспомнился матч , когда Видаля удалили за чистый подкат и 2 гола с офсайда метрового защитали))) Реал не может - судья поможет пройти Баварию
Ещё один вылез. Видаля в том матче задолго надо было удалять. Левый пендаль на Карвахале, несколько мелких решений не в пользу Реала, типа не засчитанного углового. Лучше молчи, если повезёт за умного проканаешь
+4
-2
+2
Сити будет посильнее Реала, но тем не менее Реал в полуфинале. Да, где-то Реалу повезло, но факт- есть факт. В полуфинальной паре, субъективно, Реал сейчас выглядит получше Баварии, но кто знает, может быть уже теперь Баварии где-то повезет и она оставит мадридцев без финала ЛЧ. Посмотрим, нас ждут очень интересные матчи...
Насчет пенальти - не согласен, что это лотерея. Пенальти тоже нужно уметь бить и это также мастерство! Кроме того, нужно иметь очень крепкие нервы...
+2
-1
+1
Прикольно когда Реал перед матчем списывают) а клуб потом побеждает.
+1
0
+1
Ответ _Greg Moore
А у Реала в этом сезоне оборона эталонная. Травмированы все основные защитники и вратарь. И ничего, играют. Чем вы футбол смотрите, я удивляюсь. Жопой что-ли?
Да, оборона эталонная с +1 игроком в лице судьи - РБ Лейпциг не даст соврать.
+4
-3
+1
О, эксперты прогнозисты повылазили) Когда они наконец поймут, что против Мадрида не работают ни прогнозы, ни уровень игры и т.п.?)
+1
0
+1
Баварии повезло против Арсенала, которому пока не хватило опыта(увы).

Реал пройдет мюнхенцев без особых проблем.
+6
-5
+1
Ответ Yobo
Эффенбергу с Баварией тоже повезло в полуфинале в матчах против Динамо в 1999 году.
Тогда Шовковский конкретно напортачил в первом матче.
+2
-1
+1
Ответ Yobo
Эффенбергу с Баварией тоже повезло в полуфинале в матчах против Динамо в 1999 году.
Вот там точно фартануло им в Киеве при счете 1-3,но Шовковский как обычно накосячил в самый ответственный момент сначала от Тарната чуть ли не с середины поля ну и пошло поехало
+1
0
+1
Против Баварии везение вряд ли потребуется
+2
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Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Левых пендалей и удалений?немного да 🤣💪
Ты про удаление Араухо? 🦻
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Я лично хочу увидеть зрелищный футбол в матчах этой пары полуфиналистов. И пусть победит сильнейший.
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Ответ j30
ну это смешно будет если середняк бундеслиги пройдет сильнейшую команду испании на данный момент
Бавария сейчас в тухлой форме, но называть её середняком..ну такое
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Ответ Юсуф Тайсумов
Будем посмотреть как ты будешь плакат когда реал вылететь
Если учесть, что я не болельщик Реала, то да, будем посмотреть 😂
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