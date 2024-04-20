«Баварии» интересен Зидан, победа «Краснодара», Начо решил уйти из «Реала», минус 1 очко «Витесса», «Майами» и «Новый Орлеан» в плей-офф НБА, тренер «Фиорентины» поцеловал журналистку и другие новости

1. «Краснодар» обыграл «Факел» (2:0) в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ. После возвращения Мусаева команда проиграла только «Зениту».

2. НБА. «Майами» и «Новый Орлеан» завоевали путевки в плей-офф, обыграв в плей-ин «Чикаго» и «Сакраменто» соответственно.

3. «Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), уступая 0:2. У «бьянконери» 2 победы в 12 последних матчах в Серии А. В другой игре «Лацио» победил «Дженоа» на выезде (1:0).

4. Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения ЧМ-2026. Тренером интересовались «Бавария» и «Ливерпуль».

5. Зидан может возглавить «Баварию» в следующем сезоне, сообщили в Mundo Deportivo и подтвердили в L’Equipe. Однако француз пока не давал согласия на переговоры с мюнхенцами, он следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».

6. Начо решил уйти из «Реала» летом после 14 сезонов в клубе. На капитана «Мадрида» уже претендует «Интер».

7. Формула 1. Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая-2024, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й.

8. С «Витесса» сняли 18 очков за нарушение лицензионных требований – теперь у него минус 1 очко. Клуб вылетит из Эредивизи впервые за 35 лет.

9. Российский фигурист Михаил Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian.

10. Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал журналистку после гола в матче Лиги конференций. Винченцо женат, у него двое детей, журналистка замужем за спортивным комментатором.

11. «Барселона» близка к продлению контракта c Nike на 10 лет и 120 млн евро в год. Подписной бонус – 100 млн.

12. UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – 11,3 млрд долларов.

13. WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

14. АКМ проиграл «Нефтянику» (1:3) во втором матче финальной серии Кубка Петрова. Счет в серии финала Olimpbet ВХЛ – 0-2. «Локо» уступил «СКА-1946» (2:3) во 2-м матче финальной серии Кубка Харламова, счет в серии МХЛ – 1-1.

Цитаты дня.

Канунников о премиальных в «Зените» после игры со «Спартаком»: «Ребята увидели Миллера и заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо»

Ефимова о нейтральном статусе: «Если все будет совсем плохо, я не пойду наперекор стране. Но если разрешат, с удовольствием приму участие в Олимпиаде»

«Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить». «Пари НН» выпустил ролик в криминальном стиле перед игрой с «Динамо»

Джоуи Бартон: «Полиция приходила ко мне 4 раза за 3 дня из-за твитов. Это бардак, либо попытка запугать меня. Добро пожаловать в Северную Корею»

Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»

Широков о «Спартаке»: «Уже слепой понимает, что иностранец не нужен. Были эротические фантазии, что придет иностранец – и будет все лучшее. Кто им что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева»