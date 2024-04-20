«Баварии» интересен Зидан, победа «Краснодара», Начо решил уйти из «Реала», минус 1 очко «Витесса», «Майами» и «Новый Орлеан» в плей-офф НБА, тренер «Фиорентины» поцеловал журналистку и другие новости
1. «Краснодар» обыграл «Факел» (2:0) в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ. После возвращения Мусаева команда проиграла только «Зениту».
2. НБА. «Майами» и «Новый Орлеан» завоевали путевки в плей-офф, обыграв в плей-ин «Чикаго» и «Сакраменто» соответственно.
3. «Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), уступая 0:2. У «бьянконери» 2 победы в 12 последних матчах в Серии А. В другой игре «Лацио» победил «Дженоа» на выезде (1:0).
4. Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии до завершения ЧМ-2026. Тренером интересовались «Бавария» и «Ливерпуль».
5. Зидан может возглавить «Баварию» в следующем сезоне, сообщили в Mundo Deportivo и подтвердили в L’Equipe. Однако француз пока не давал согласия на переговоры с мюнхенцами, он следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед».
6. Начо решил уйти из «Реала» летом после 14 сезонов в клубе. На капитана «Мадрида» уже претендует «Интер».
7. Формула 1. Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая-2024, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й.
8. С «Витесса» сняли 18 очков за нарушение лицензионных требований – теперь у него минус 1 очко. Клуб вылетит из Эредивизи впервые за 35 лет.
9. Российский фигурист Михаил Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian.
10. Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал журналистку после гола в матче Лиги конференций. Винченцо женат, у него двое детей, журналистка замужем за спортивным комментатором.
11. «Барселона» близка к продлению контракта c Nike на 10 лет и 120 млн евро в год. Подписной бонус – 100 млн.
12. UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – 11,3 млрд долларов.
13. WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.
14. АКМ проиграл «Нефтянику» (1:3) во втором матче финальной серии Кубка Петрова. Счет в серии финала Olimpbet ВХЛ – 0-2. «Локо» уступил «СКА-1946» (2:3) во 2-м матче финальной серии Кубка Харламова, счет в серии МХЛ – 1-1.
Цитаты дня.
Канунников о премиальных в «Зените» после игры со «Спартаком»: «Ребята увидели Миллера и заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо»
Ефимова о нейтральном статусе: «Если все будет совсем плохо, я не пойду наперекор стране. Но если разрешат, с удовольствием приму участие в Олимпиаде»
«Димон, собирай братву. Лохов в стойло будем ставить». «Пари НН» выпустил ролик в криминальном стиле перед игрой с «Динамо»
Джоуи Бартон: «Полиция приходила ко мне 4 раза за 3 дня из-за твитов. Это бардак, либо попытка запугать меня. Добро пожаловать в Северную Корею»
Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»
Широков о «Спартаке»: «Уже слепой понимает, что иностранец не нужен. Были эротические фантазии, что придет иностранец – и будет все лучшее. Кто им что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева»
А что, разве должна получить? Бред какой-то. Пусть в ВАДА взносы платят норвежцы, американцы, французы...Эти и многие другие страны мира шарашат допинг тоннами, но ВАДА этого никогда "не видит" и мало того, ещё и покрывает, намекая на то, что без стероидов спортсмены данных стран выступать не могут. Типа вся норвежская сборная по лыжам и биатлону - астматики! Вот прям вся команда больных! А посмотришь на их результаты - терминаторы! Покрывая такой бред, пусть в эту контору платят взносы те, кого эти англосакские подонки покрывают. Они как раз оплачивают свою безнаказанность, чего в спорте делать запрещено. Нашим такая роскошь непозволительная. Даже к девочке Валиевой эти мрази прикопались настолько, только бы ей золотую медаль ОИ не давать. Пусть так же прикопаются к Йоханнесу Бё или Сирене Уильямс. Так кто же своих мочить будет? Если наша РУСАДА эти взносы заплатят, то будут последними лошарами! Или может не лошарами, а просто подчинёнными Западу и его традициям.
А сейчас ушли в минус по очкам и вылетели...
А Слуцкий тем временем разрывает Китай....