Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал журналистку после гола в матче Лиги конференций

Винченцо Итальяно поцеловал журналистку после гола «Фиорентины».

Итальянский клуб победил «Викторию Пльзень» (2:0) в ответном матче четвертьфинала конференций и вышел в полуфинал турнира.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, но уже на второй минуте экстра-тайма мяч забил нападающий «фиалок» Николас Гонсалес.

Этой гол вызвал бурную реакцию главного тренера команды , который от радости побежал обниматься с болельщиками, а после этого поцеловал Ванессу Леонарди, журналистку Sky Sport, находившуюся на боковой линии.

Стоит отметить, что Леонарди замужем за спортивным комментатором Маурицио Компаньони. Итальяно женат, у него двое детей.

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