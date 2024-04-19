Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал журналистку после гола в матче Лиги конференций

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно высшая лига Чехия Виктория Пльзень серия А Италия светская хроника Николас Гонсалес Лига конференций УЕФА Футбол

Винченцо Итальяно поцеловал журналистку после гола «Фиорентины».

Итальянский клуб победил «Викторию Пльзень» (2:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций и вышел в полуфинал турнира.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, но уже на второй минуте экстра-тайма мяч забил нападающий «фиалок» Николас Гонсалес.

Этой гол вызвал бурную реакцию главного тренера команды Винченцо Итальяно, который от радости побежал обниматься с болельщиками, а после этого поцеловал Ванессу Леонарди, журналистку Sky Sport, находившуюся на боковой линии.

Стоит отметить, что Леонарди замужем за спортивным комментатором Маурицио Компаньони. Итальяно женат, у него двое детей.

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62 комментария
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Помянем этого добряка.
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Отмена через 3, 2, 1...
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Ответ Ришад Хайруллин
по твоему нормально целовать без спроса девушку?
Нет. Но не менее ненормально уничтожать человека за это.
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Поцеловал всю журналистику или какую-то конкретную её представительницу?
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Прощай мужик(( Неплохой был тренер у фиалок ((
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2 года тюрьмы этому негодяю минимум
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хороший был тренер
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Беги, Винченцо, беги!!!
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Ответ giga90
Поцеловал всю журналистику или какую-то конкретную её представительницу?
ВСЮ!!!)))
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Расстрелять!?
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А вот и сокамерник для Рубиалеса
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Карачун тебе церетели! ©
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Скоро интервью журналистки будет
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на боковой линии можно. Такие правила.
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Ответ АланСмити
Помянем этого добряка.
Лучше бы журналиста поцеловал, тогда наградили бы
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Ну все,конец ему...
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100 ударов плетьми этому господину!
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Итальяно веро.
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Попал чувак. Сейчас засудят
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А как он конкретно её поцеловал? Рука, щека, губы, ещё губы? А хватал за что-то?
Какая степень глубины повинности?!
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Всё, потеряли мужика... Press F
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Ответ Ришад Хайруллин
ну если девушка была против поцелуя то тренер не прав какое право мы имеем просто так подходить и целовать?
А может она не девушка, а бабушка?
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Ответ Куаныш Кудабай
Кроме свободы слова есть еще толерантность, личные границы. Почему то многие постсоветские страны об этом забывают.
Толерантность никто не забывает. Наоборот, ею всех пугают, недалек день, когда ее уголовно наказуемой сделают.
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надеюсь он уже выехал из страны или готовит каминг аут
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Ответ giga90
Поцеловал всю журналистику или какую-то конкретную её представительницу?
И везде!!!
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На виселицу его!!!
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Ответ АланСмити
Помянем этого добряка.
Это не Испания, у него все будет ок )
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Прощай, Винченцо! Теперь вам с Рубалесом только целоваться....
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Ответ S_Vladimirov
Путь Касильяса, или путь Рубиалеса? В любом случае первый шаг сделан.
Ещё после церемонии вручения первого Золотого Мяча в женском футболе какой-то норвежской футболистке был скандал, что её типа пригласили на танец или что-то такое, тоже вони было.
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Все, хана мужику
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