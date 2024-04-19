Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Футбол

Сергей Семак высказался о судействе в чемпионате России.

«Что касается судейства, то для меня непонятно было, почему петербургские судьи не судят петербургскую команду. Тогда московские судьи не должны судить московские команды и так далее по территориальному признаку.

На мой взгляд, это неверно. Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи. Если судья соответствует тому или иному уровню, он должен судить», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»

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41 комментарий
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Ответ ezheloko
Кирилл Левников в этом сезоне работал на матче Зенит - Сочи Безбородов вот прямо в эти выходные отработает на игре Зенит - Оренбруг (хотя Безбородов буквально БЫЛ ИГРОКОМ ЗЕНИТА) о чем речь?
О том, что это будет третий случай за много лет, и во всех этих случаях соперник был провинциальным аутсайдером (по крайней мере на момент матча).

При этом только матчей "Зенита" с московскими командами, которые судили московские же судьи, за то же время было несколько десятков.
+27
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Кирилл Левников в этом сезоне работал на матче Зенит - Сочи
Безбородов вот прямо в эти выходные отработает на игре Зенит - Оренбруг (хотя Безбородов буквально БЫЛ ИГРОКОМ ЗЕНИТА)

о чем речь?
+27
-9
+18
Ответ Knife707
Наверное потому, что московские судят, когда московские клубы играют друг с другом. Нет?
Зенит московский клуб когда Карасев судит его матчи со Спартаком!
+19
-2
+17
Считаю арбитры ФИФА могут судить любую команду в РПЛ.
+13
-5
+8
Ответ Tollie
всё просто. питерский судья будет судить против еенита, т.к. за них никто уже в городе не болеет. от былой ламповой команды не осталось ничего, увы... а это получается предвзятость, это противоречит букве правил.
тогда ни из какого города нельзя судей ставить за спартак, ведь, как известно, за народную команду болеют абсолютно в любом городе нашей страны, и одним своим приездом красно-белый гранд уже провоцирует аншлаги и давку на стадионах, тем более шанс выцепить фаната спартака из 60-миллионной армии болельщиков просто огромен, для честности нужно из-за границы набирать судей на их матчи, правда, и там спартак очень известен и почитаем еще со времен СССР… так что пока палеоконтакт не наладим, пусть не жалуются жалкие фанатишки остальных клубов рпл и европы, Спартаку суждено править в третьем риме💪💪💪
+13
-6
+7
Против Зенита можно и рукой подыгрывать в штрафной, да и любой удар по ногам от соперника в его штрафной - это "недостаточное касание".
+12
-9
+3
если нет разницы, тогда в чем вопрос Сергей?😅😄
+5
-2
+3
Заговор против Спартака любое назначение.Даже если играет не Спартак.
+12
-10
+2
Московские судьи судят московскую команду тогда когда московские команды играют между собой
+5
-3
+2
Ответ Spartakus1984
А почему уже третий подряд президент РФС из Питера и по случайности бывший президент зенита?))Почему не из Москвы?
Третий подряд? И Толстых из Питера? Не знал.
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Ответ volodin
Если разницы, кто судит, нет, то какая разница Семаку?
Он вопрос задал. Есть что ответить?
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Ну, судей и команд из Москвы тупо больше. Если разводить судей и клубы московские - то просто не хватит арбитров.

Я бы иначе ротировал судей - на основе статистики. Чтобы не судили игры одних и тех же команд чаще чем раз в 8-10 матчей. Распространить на все турниры.
+3
-2
+1
Ответ ezheloko
Кирилл Левников в этом сезоне работал на матче Зенит - Сочи Безбородов вот прямо в эти выходные отработает на игре Зенит - Оренбруг (хотя Безбородов буквально БЫЛ ИГРОКОМ ЗЕНИТА) о чем речь?
Сколько матчей Зенита осудили петербургские арбитры?
+5
-4
+1
Ответ RSI
Семак: "Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи." Ну да. Никакой разницы. В чем вопрос, Сергей?
Так в этом и вопрос. Если разницы никакой, чего бы питерских судей на Зенит не поставить? =)
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну так если Семак доверяет арбитрам, какая разница кто будет судить Зенит? Или судьи из Москвы могут быть необъективны, а из Питера нет? Так что ли выходит?
Опять какие-то додумывания... Семак задал вопрос почему питерские арбитры не судят Зенит. Где хоть намёк на необъективность?
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Ответ Spartakus1984
А почему уже третий подряд президент РФС из Питера и по случайности бывший президент зенита?))Почему не из Москвы?
Потому что президент РФС должен быть толковым управленцем и разбираться в футболе. Как следствие, это точно будет бывший президент какого-то из клубов, причем скорее крупных (у президента условного тульского "Арсенала" другие задачи и масштабы работы). Осталось найти в Москве клуб, который систематически нормально управляется - без Заремы, водителей, Бабаева, Смородской, Орешкина, Степашина, Рангника, Терюшкова и т.д. и т.п.

Ну и неутешительный вывод - когда-то на это мог претендовать ЦСКА, времен расцвета Гинера. Ну так Гинер и был президентом РФПЛ и вице-президентом РФС. А больше кандидатов в Москве нет: сажать на пост какого-нибудь Федуна, который с одним своим клубом справиться не мог, явно вредно.
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Уже судьями занимается.Ну да.Команду тащат бразилы и куча тренеров,скучно семаку.Ведь не дело гдааного тренера,как он говорил,развивать молодежь и игроков.Лучше судей подбирать.Мало все ему.Бабло безграничное,политподдердка безграничная,а он все жалуется.
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Во-первых работают.
Во-вторых, Московские арбитры судят в Московских матчах. Москва единственный город, представленный более чем одной командой, следовательно в дерби меньше шансов нарваться на "городской патриотизм"
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Значит питерские во власти не доверяют питерским арбитрам,- по мнению этого типа.
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Посчитайте сколько в Москве клубов и в Питере, вот вам и ответ. Хватить скулить!
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Семак: "Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи."
Ну да. Никакой разницы. В чем вопрос, Сергей?
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Потому что Лига приколов
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