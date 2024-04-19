Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»
Сергей Семак высказался о судействе в чемпионате России.
«Что касается судейства, то для меня непонятно было, почему петербургские судьи не судят петербургскую команду. Тогда московские судьи не должны судить московские команды и так далее по территориальному признаку.
На мой взгляд, это неверно. Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи. Если судья соответствует тому или иному уровню, он должен судить», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»
При этом только матчей "Зенита" с московскими командами, которые судили московские же судьи, за то же время было несколько десятков.
Безбородов вот прямо в эти выходные отработает на игре Зенит - Оренбруг (хотя Безбородов буквально БЫЛ ИГРОКОМ ЗЕНИТА)
о чем речь?
Я бы иначе ротировал судей - на основе статистики. Чтобы не судили игры одних и тех же команд чаще чем раз в 8-10 матчей. Распространить на все турниры.
Ну и неутешительный вывод - когда-то на это мог претендовать ЦСКА, времен расцвета Гинера. Ну так Гинер и был президентом РФПЛ и вице-президентом РФС. А больше кандидатов в Москве нет: сажать на пост какого-нибудь Федуна, который с одним своим клубом справиться не мог, явно вредно.
Во-вторых, Московские арбитры судят в Московских матчах. Москва единственный город, представленный более чем одной командой, следовательно в дерби меньше шансов нарваться на "городской патриотизм"
Ну да. Никакой разницы. В чем вопрос, Сергей?