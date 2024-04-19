Сергей Семак: «Непонятно, почему судьи из Петербурга не судят петербургскую команду – тогда московские не должны судить московские клубы. Если доверяешь арбитру, он соответствует уровню – какая разница»

Сергей Семак высказался о судействе в чемпионате России.

«Что касается судейства, то для меня непонятно было, почему петербургские судьи не судят петербургскую команду. Тогда московские судьи не должны судить московские команды и так далее по территориальному признаку.

На мой взгляд, это неверно. Если ты доверяешь арбитрам, то какая разница, какие матчи. Если судья соответствует тому или иному уровню, он должен судить», – сказал главный тренер « » .

Сергей Семак: «Главная проблема судейства – арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но пропускают нарушения»