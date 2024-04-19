Зидан пока не давал согласия на переговоры с «Баварией». Француз следит за ситуацией в «МЮ» (L’Équipe)
Зинедин Зидан не уверен, что хочет работать в «Баварии».
Как сообщает L’Équipe, на данный момент 51-летний тренер не давал согласия на предметные переговоры с мюнхенским клубом. Препятствиями для возможного переезда называются незнание немецкого языка и жизнь в Баварии.
Однако «Бавария» может воспользоваться прочными связями с окружением Зидана. Советник Зинедина Ален Мильяччо близок к почетному президенту мюнхенцев Ули Хенессу, который по-прежнему имеет значительное влияние в клубе.
Кроме того, Зидана и «Баварию» связывает общий спонсор – adidas. Компания является акционером немецкого клуба.
Отмечается, что французский специалист также внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг может покинуть клуб в конце сезона.
«Баварии» действительно интересен Зидан. Он и Рангник – два кандидата в шорт-листе (L’Equipe)
К тому же сейчас там Рэтклифф новую банду в структуре клуба собрал, уже что то
МЮ не для каждого тренера. Там очень сложно.
Чем он отличается от причисленных мной тренеров?