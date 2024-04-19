Зидан пока не давал согласия на переговоры с «Баварией». Француз следит за ситуацией в «МЮ» (L’Équipe)

Зинедин Зидан не уверен, что хочет работать в «Баварии».

Как сообщает L’Équipe, на данный момент 51-летний тренер не давал согласия на предметные переговоры с мюнхенским клубом. Препятствиями для возможного переезда называются незнание немецкого языка и жизнь в Баварии.

Однако « » может воспользоваться прочными связями с окружением . Советник Зинедина Ален Мильяччо близок к почетному президенту мюнхенцев , который по-прежнему имеет значительное влияние в клубе.

Кроме того, Зидана и «Баварию» связывает общий спонсор – adidas. Компания является акционером немецкого клуба.

Отмечается, что французский специалист также внимательно следит за ситуацией в « ». Главный тренер тен Хаг может покинуть клуб в конце сезона.

«Баварии» действительно интересен Зидан. Он и Рангник – два кандидата в шорт-листе (L’Equipe)