Зидан пока не давал согласия на переговоры с «Баварией». Француз следит за ситуацией в «МЮ» (L’Équipe)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Зинедин Зидан adidas Алан Мильяччо Эрик тен Хаг Футбол

Зинедин Зидан не уверен, что хочет работать в «Баварии».

Как сообщает L’Équipe, на данный момент 51-летний тренер не давал согласия на предметные переговоры с мюнхенским клубом. Препятствиями для возможного переезда называются незнание немецкого языка и жизнь в Баварии.

Однако «Бавария» может воспользоваться прочными связями с окружением Зидана. Советник Зинедина Ален Мильяччо близок к почетному президенту мюнхенцев Ули Хенессу, который по-прежнему имеет значительное влияние в клубе.

Кроме того, Зидана и «Баварию» связывает общий спонсор – adidas. Компания является акционером немецкого клуба.

Отмечается, что французский специалист также внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер Эрик тен Хаг может покинуть клуб в конце сезона.

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39 комментариев
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Ответ QWertY
Если Зидан придет в МЮ и сотворит то, что Алонсо сотворил с Байером, то никто не смеет больше сомневаться в его квалификации))
Комон, это же мю
+25
-4
+21
Ответ damondiamond
Позапрошлой весной многие писали, что Тен Хаг берёт уроки английского, этой весной пишут, что Зидан берёт уроки английского, хм
Я кстати тоже учу
+17
-1
+16
Ответ QWertY
Если Зидан придет в МЮ и сотворит то, что Алонсо сотворил с Байером, то никто не смеет больше сомневаться в его квалификации))
В нынешней ситуации любой тренер, сделавший МЮ чемпионом, уже будет достоин памятника возле Траффорда
+14
-1
+13
Позапрошлой весной многие писали, что Тен Хаг берёт уроки английского, этой весной пишут, что Зидан берёт уроки английского, хм
+9
-2
+7
Ну как минимум ЛЧ с МЮ гениальный Зидан точно оформит)
+8
-1
+7
Круговорот физруков в природе) я бы расставил так: Пеп в МЮ, Зидан в Сити, Эмери в Барсу, Хаби в Реал, Жозе в Баварию, Клоппа в ПСЖ
+7
-2
+5
Так и в МЮ спонсор Адидас. Манчестер нужно строить, а вот Баварию просто наладить
+5
-1
+4
Ответ damondiamond
Позапрошлой весной многие писали, что Тен Хаг берёт уроки английского, этой весной пишут, что Зидан берёт уроки английского, хм
зачем нидерландцу уроки английского?
+5
-1
+4
Аналитика уровня Рентв. Не хватает влияния жабоидов и планеты Небиру
+4
-1
+3
Быть тренером в мю при глейзерах, это самоубийство.
+3
-1
+2
Ответ Under
зачем нидерландцу уроки английского?
Тем кто минусует. В Нидерландах английским владеют лучше чем в тех же США.
+2
0
+2
Если Зидан придет в МЮ и сотворит то, что Алонсо сотворил с Байером, то никто не смеет больше сомневаться в его квалификации))
+11
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Ответ oberkorn
Быть тренером в мю при глейзерах, это самоубийство.
В чем? Бабки выделяют? Выделяют. Полный контроль дают? Дают, спросите у Тен Хага. Так в чем самоубийство? Тренируй и выигрывай. Но почему то ни один коуч, который был в МЮ не добился ничего на клубном топовом уровне после ухода.

К тому же сейчас там Рэтклифф новую банду в структуре клуба собрал, уже что то
+2
-1
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Самый очевидный вариант продолжения карьеры для Зидана - дождется пока Анчелотти окончательно закончит смену поколений в Реале, настроит химию между всеми новичками и уже тогда француз вернётся в Мадрид собирать сливки так сказать. Про его заход в любой клуб АПЛ это все бредни или фантастика. Он даже английского не знает, если верить прессе
Алонсо тебе шутка какая-то?
+1
0
+1
МЮ надо цепляться за Зизу. Выведет из кризиса только так, даже без особых трансферов
+3
-2
+1
Ответ Spaten
Круговорот физруков в природе) я бы расставил так: Пеп в МЮ, Зидан в Сити, Эмери в Барсу, Хаби в Реал, Жозе в Баварию, Клоппа в ПСЖ
А Анчелоти на пенсию ?)
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Ответ Spaten
Круговорот физруков в природе) я бы расставил так: Пеп в МЮ, Зидан в Сити, Эмери в Барсу, Хаби в Реал, Жозе в Баварию, Клоппа в ПСЖ
Где берёшь?
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Ответ Under
зачем нидерландцу уроки английского?
Хороший вопрос. В Нидерландах в среднем лучшего всего говорят на Английском среди стран ЕС
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Ответ It’s my life
Я кстати тоже учу
Чеканить, тоже учишься?
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Ответ QWertY
Ван Гал после ухода из МЮ -ничего на клубном топовом уровне Сульшер -сидит без работы Мавриня -повсюду увольняют Мойес -выше Вест Хэма, то бишь середняка, не прыгнул и не прыгнет
ван гал карьеру завершил после мю
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Спартак опять спит
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Алжирский Ди Маттео
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Qwerty снова в деле)
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Бавария может воспользоваться порочными связями с окружением Зидана… было бы интереснее :)
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Будет интересно посмотреть на МЮ с Зиданом
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Зидан попал на золотое поколение Реала на своем пике, в Манчестере же вдохновить лидеров будет недостаточно, там нужно с нуля выстраивать оборону, например
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Лучше в Баварию.

МЮ не для каждого тренера. Там очень сложно.
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Немецкий, конечно, сложнее английского, да и неохота его в 50 учить с нуля, но жизнь в Баварии на порядок приятнее, чем в Манчестере
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я скорее поверю, что Саутгейт/Поттер следит за ситуацией в «МЮ», чем Зидан
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А Зидан где-то работал после Реала? Я что-то пропустил?
Чем он отличается от причисленных мной тренеров?
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