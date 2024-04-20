НБА. Плей-ин. «Майами» сыграет с «Чикаго», «Новый Орлеан» примет «Сакраменто»
Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.
«Майами» разыграет последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции в игре с «Чикаго». Победителя ждет «Бостон» в первом раунде плей-офф.
«Новый Орлеан» встретится с «Сакраменто» и определит второго участника серии с «Оклахомой».
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В Майами сейчас не лучшая атмосфера, как мне кажется.
Хотя Майами в прошлом году были очень близко, чтобы отлететь от Чикаго на той же стадии после духа Атланте, но мощно камбекнули и перевернули не только матч, но и весь Восток тем феерическим походом.
В этом году, учитывая большие проблемы по ходу регулярки, предпосылок особо не видно, плюс главная надежда слегла с коленом 🥺
Но верить в команду не перестану, хоть впереди возможен Бостон и свип, но это не главное.
Биться до конца - это, наверное, то самое Heat Culture!
Поэтому бейтесь, братцы❤️
LETS GO HEAT❤️🔥❤️🔥❤️🔥