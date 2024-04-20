НБА. Плей-ин. «Майами» сыграет с «Чикаго», «Новый Орлеан» примет «Сакраменто»

Теги результаты Чикаго Майами Новый Орлеан Сакраменто НБА НБА плей-ин Баскетбол

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.

«Майами» разыграет последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции в игре с «Чикаго». Победителя ждет «Бостон» в первом раунде плей-офф.

«Новый Орлеан» встретится с «Сакраменто» и определит второго участника серии с «Оклахомой».

НБА

Плей-ин

Майами – Чикаго
Дата проведения
20 апреля, 02.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
20 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария
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Без Розира и Батлера пара с востока смотрится очень равной, будем ждать зарубу. А на западе, после травмы Зайона Пеликаны смотрятся намного слабее Королей. Да и вообще если Пеликаны чудом пройдут, то с Оклахомой им ловить нечего..
+8
-1
+7
Булс и Кингс проходят дальше
+11
-4
+7
Йонас Вананчюнас проведет уже восьмой матч плей ин в своей карьере. Он не пропустил ни одного розыгрыша за все пять лет, что плей ин существует. Абсолютная легенда турнира
+6
-1
+5
За себя и за Джимбо
+7
-2
+5
Есть ощущение, что Буллс возьмут реванш за прошлый год.
В Майами сейчас не лучшая атмосфера, как мне кажется.
Хотя Майами в прошлом году были очень близко, чтобы отлететь от Чикаго на той же стадии после духа Атланте, но мощно камбекнули и перевернули не только матч, но и весь Восток тем феерическим походом.
В этом году, учитывая большие проблемы по ходу регулярки, предпосылок особо не видно, плюс главная надежда слегла с коленом 🥺
Но верить в команду не перестану, хоть впереди возможен Бостон и свип, но это не главное.
Биться до конца - это, наверное, то самое Heat Culture!
Поэтому бейтесь, братцы❤️
LETS GO HEAT❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
+6
-3
+3
Ответ banderos
Хайме Хакес будет неудержим
Карузо удержит)
+1
0
+1
Хайме Хакес будет неудержим
+2
-1
+1
Давай, Бэм, тащи команду на себе
0
0
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вотжешь . хотел Зайонца посмотреть ( ни разу его не видел в игре) , а тут опять травма . еще и Джимбо травма , совсем тоскливо как-то . но команды не зрители - им надо решать вопросы тем , чем имеют . а завтра посмотрим правильно ли Кливленд намутил с соперником по плей-офф ? сливали последний матч очень усердно .
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По уму Чикаго должны в этот раз уверенно проходить Хит, но беда Буллс в том, что главный ум вечера по-прежнему в филиппинской башке бывшего видеоассистента )
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Ответ DirkMavs
За Кингз конечно
Правильно, нечего фарм-клубу лолкерс делать в ПО
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0
Ответ M D
Булс и Кингс проходят дальше
Сынов, странно, что буки оценивают пары противоположно
0
0
0
Ответ M D
Булс и Кингс проходят дальше
Сынов, странно, что буки оценивают пары противоположно
0
0
0
Ответ M D
Булс и Кингс проходят дальше
Сынов, странно, что буки оценивают пары противоположно
0
0
0
Ответ M D
Булс и Кингс проходят дальше
Сынов, странно, что буки оценивают пары противоположно
0
0
0
Ответ Starki92
Есть ощущение, что Буллс возьмут реванш за прошлый год. В Майами сейчас не лучшая атмосфера, как мне кажется. Хотя Майами в прошлом году были очень близко, чтобы отлететь от Чикаго на той же стадии после духа Атланте, но мощно камбекнули и перевернули не только матч, но и весь Восток тем феерическим походом. В этом году, учитывая большие проблемы по ходу регулярки, предпосылок особо не видно, плюс главная надежда слегла с коленом 🥺 Но верить в команду не перестану, хоть впереди возможен Бостон и свип, но это не главное. Биться до конца - это, наверное, то самое Heat Culture! Поэтому бейтесь, братцы❤️ LETS GO HEAT❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
В прошлый раз затащил Струс, посмотрим кто в этот🔥🔥🔥
0
0
0
Ответ rembrandao
Бостонцы точно топят за победу Чикаго)
Вовсе нет. Лично я, за Майами и Сакраменто. Пеликанам и Быкам нечего делать в плей-офф. Их там размажут
+2
-2
0
Ответ Валерий Королёв
Вовсе нет. Лично я, за Майами и Сакраменто. Пеликанам и Быкам нечего делать в плей-офф. Их там размажут
Как будто Кингс не размажут
0
0
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Бостонцы точно топят за победу Чикаго)
+1
-1
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