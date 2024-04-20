НБА. Плей-ин. «Майами» сыграет с «Чикаго», «Новый Орлеан» примет «Сакраменто»

Сегодня состоятся два матча турнира плей-ин НБА.

« » разыграет последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции в игре с « ». Победителя ждет «Бостон» в первом раунде плей-офф.

« » встретится с « » и определит второго участника серии с «Оклахомой».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.